Conforme a los criterios de Saber más

Zendaya y Hunter Schafer interpretan a una de las parejas más comentadas de la TV en la serie “Euphoria”; sin embargo, fuera de cámaras, la amistad se ha estrechado entre ellas al punto que Schafer tuvo acceso exclusivo al set de una de las películas más exitosas -pero también, en su momento, más misteriosas- de la temporada: “Spider-Man: No Way Home”.

Así lo contó la joven de 23 años a su paso por el programa de Jimmy Kimmel, a donde llegó para hablar de la segunda temporada de “Euphoria”, pero también de su poco conocido talento para la ilustración y de su amistad con ‘Z’, como llama a Zendaya.

En el citado programa, la artista llamó la atención del presentador cuando le contó que fue a visitar a su colega en el set de “Spider-Man: No Way Home”, en Atlanta, pues se trató de un rodaje que implicó muchísima discreción por parte de sus involucrados.

“Pude ver el set y el pequeño bunker de Ned (Jacob Batalon) y MJ (Zendaya) (...) El lugar era alucinante. Se usa CGI ahora para las películas, pero allí habían muchas cosas reales”, dijo Schafer. Kimmel, de inmediato, preguntó si había que tenido que firmar algún acuerdo de confidencialidad para poder ingresar al set. La respuesta de Schafer sorprendió a todos.

“Ahora que lo pienso, no, no me hicieron firmar nada. Ahora que lo mencionas, es extraño”, dijo la actriz. “La película ha sido uno de los secretos mejor guardados”, continuó Schafer, a quien Kimmel le agradeció no haber soltado ‘spoilers’ pese a no tener una presión legal encima.

VIDEO RELACIONADO :

Zendaya, actriz y productora, y Sam Levinson, director, guionista y productor, nos hablan de "Malcolm & Marie", película filmada en cuarentena que llega a Netflix en febrero.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM :