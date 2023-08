Joe Locke, uno de los actores protagonistas de la serie “Heartstopper” de Netflix, se declaró públicamente gay en una entrevista con “Teen Vogue”. Aunque en varios artículos publicados sobre el artista desde el inicio de su carrera en 2022 se referían a él como ‘queer’, esta es la primera vez que él definió su sexualidad y explicó el porqué de su previo silencio.

En la citada publicación, Locke destacó cómo, en realidad, él nunca etiquetó su sexualidad en ninguna entrevista previa, pero que la gente “asumía” y “escribía” sobre su orientación sexual.

“Yo nunca he corregido a nadie porque no he sentido la necesidad de hacerlo. Pero nunca he declarado específicamente mi sexualidad”, afirmó el artista de 19 años.

En “Teen Vogue”, donde Locke posó junto a su compañero de reparto en “Heartstopper” Kit Connor, Locke dijo no recordar el momento exacto en el que descubrió que era gay, “porque, a los nueve años, ya era muy consciente del camino que debía seguir, mucho antes de que pudiera registrar que le gustaba alguien románticamente”.

Kit Connor en escena de "Heartstopper 2" junto a John Locke. / Samuel Dore/Netflix

“Me casaré con un mujer y tendré hijos porque es lo que se supone que debo hacer”, pensaba el joven a esa edad. “Pero para que conste: he sido abiertamente gay desde que tenía como 12 años”, afirmó Locke.

Acosados por la serie

En la citada publicación, Joe Locke también dice que ha sentido “culpa” por cómo sus decisiones han afectado a su familia.

“Es una extraña culpa que a veces siento que, por asociación, sus vidas se ven afectadas por las elecciones en mi vida”, dijo en “Teen Vogue”, donde contó que su madre ha tenido que crearse cuentas alternativas en las redes sociales ante la cantidad de mensajes de desconocidos que le escriben o intentan identificar su ubicación debido a la fama que Joe Locke ha ganado con “Hearstopper”.

La serie también ha atraído ‘stalkers’ hasta su abuela.

“Es una cosa mutua. Necesito aprender mis límites y la gente necesita aprender sus límites. La mayor parte de la atención proviene de un lugar realmente bueno, y espero siempre apreciar eso”, dijo el artista.