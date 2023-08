Noah Schnapp, el joven actor estadounidense que interpreta a Will Byers en “Stranger Things”, regresó a Twitter tras cinco meses de silencio y sorprendió a sus fans con una confesión.

Como se recuerda, el artista de 18 años utilizó su cuenta de TikTok a inicios del 2023 para hacer pública su sexualidad.

“Cuando finalmente le dije a mis amigos y familia que era gay después de estar temeroso en el clóset por 18 años me dijeron ‘lo sabíamos’”, dijo el actor aquella vez.

Ahora, en su retorno a Twitter, el actor se animó a confesar cómo era su tipo de chico ideal.

En dicha red social, el artista publicó este mensaje: “¿Dónde encuentro a un Nick Nelson”, en referencia al personaje que interpreta Kit Connor en la serie “Heartstopper” de Netflix.

Where do I find a nick nelson — Noah Schnapp (@noah_schnapp) August 12, 2023

Dicha producción estrenó su segunda temporada en julio del 2023 y es actualmente una de las más populares del servicio de streaming.

La serie presenta varios personajes LGBTQ+, entre ellos Nick Nelson, un joven que juega al rugby y que descubre que es bisexual al enamorarse de un compañero de escuela: Charlie (Joe Locke).

El ‘tuit’ de Noah Schnapp generó una rápida reacción de la cuenta oficial de Netflix, que compartió una imagen de la serie con los personajes de Nick y Charlie. El acto ‘retuiteó' la respuesta.

Recientemente, Noah Schnapp ofreció una extensa entrevista a la revista “Variety” en la que explicó cómo su personaje en “Stranger Things”, que en la cuarta temporada es presentado como parte de la comunidad LGBTQ+, lo ayudó a salir del clóset.

“Estaría en un lugar completamente diferente si no fuera por Will y cómo interpretarlo me ayudó a abrazarme, ayudarme y aceptarme a mí mismo. Creo que si nunca hubiera interpretado a ese personaje, probablemente todavía estaría en el clóset”, declaró el artista.

Schnapp actualmente estudia en la Escuela de negocios de Wharton, una facultad de economía en la Universidad de Pensilvania. Está a la espera del inicio de rodaje de la temporada final de “Stranger Things”.