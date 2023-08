Noah Schnapp, el actor que se hizo famoso por su interpretación de Will Byers en la serie “Stranger Things”, habló por primera vez de las razones que lo llevaron a, en enero de este año, hacer pública su homosexualidad con un video en TikTok.

El actor de 18 años ofreció una extensa entrevista a la revista “Variety”, que lo seleccionó como uno de los talentos jóvenes a seguir en Hollywood, y fue allí que contó que se animó a compartir ese lado de su vida privada con su público debido al giro que experimentó en “Stranger Things” la historia de Will.

Como saben los fans de la serie de Netflix, en la cuarta temporada, una escena de Will Byers da a entender que este está enamorado de su mejor amigo de infancia: Mike Wheeler (Finn Wolfhard).

Aunque en la serie, la escena es muy sutil, en una entrevista con “Variety” en julio del 2022, Noah Schnapp confirmó que su personaje era gay y que la trama efectivamente reflejaba el enamoramiento que tenía por su amigo.

Noah Schnapp en "Variety".

“Una vez que acepté por completo que Will era gay, puede aceptarlo para mí mismo con una velocidad exponencial”, dijo Schnapp para la reciente portada de “Variety”.

“Estaría en un lugar completamente diferente si no fuera por Will y cómo interpretarlo me ayudó a abrazarme, ayudarme y aceptarme a mí mismo. Creo que si nunca hubiera interpretado a ese personaje, probablemente todavía estaría en el clóset”, declaró el artista.

En la publicación, también se cita a Matt Duffer, uno de los creadores de la serie, quien dijo que la decisión de que Will Byers sea un personaje LGBTQ+ no tenía nada que ver con la vida personal del actor. Es más, que él se enteró de la orientación sexual de Schnapp con su post de TikTok.

“Honestamente, no tuvo nada que ver. Yo incluso no sabía hasta que él decidió salir del clóset. Me enteré como todo el mundo al ver Internet”, dijo el creativo, que contó que se inspiró en un compañero de la escuela para darle ese giro a Will y el descubrimiento de su identidad.

La reacción de Millie Bobby Brown

Noah Schnapp también contó que, una vez que estuvo listo para salir del clóset, a la primera persona que se lo dijo fue a su hermana melliza Chloe.

“No puedo decírselo a nadie antes de decírselo a mi propia hermana, ella me mataría si lo hubiera hecho de otra forma”, recordó el actor, que se encontraba manejando su auto, dando vueltas sin encontrar valor, el día en que viajaba con ella y estaba decidido a decírselo.

“Estaba conduciendo, pero seguía posponiéndolo. Nuestra casa estaba al final de la calle, y ella me pregunto: ‘¿Por qué sigues haciendo estos giros errados al manejar’ Yo dije: ‘No puedo hacerlo, no puedo hacerlo’. Luego llegamos a casa y yo estaba como, ‘A la mierda’. Y fue allí que se lo dije”, recordó Schnapp.

Su hermana Chloe tuvo la mejor de las reacciones: “Ella estaba extasiada. Dijo que habría odiado la idea de que me casara con otra chica y tuviera que competir con esa chica por mi atención. El hecho de que ahora será un chico, le pareció genial. ‘Será mi mejor amigo’, dijo”, contó el artista.

La otra persona a la que se lo quiso decir antes que a sus fans a través de las redes sociales fue a la actriz Millie Bobby Brown, su mejor amiga. Quería hablar con ella en persona, pero su agenda llena de trabajo se lo impidió.

“Fue demasiado difícil coincidir en persona, así que la llamé por FaceTime un día estando en medio de una de las tiendas de Party City y le dije: ‘Millie, soy gay’. Y ella dijo: ‘Oh, Schnaper! ¡Finalmente me lo dijiste!’”, contó el actor.

Actualmente, Noah Schnapp se encuentra estudiando en la Escuela de negocios de Wharton, una facultad de economía en la Universidad de Pensilvania. Tenía previsto filmar la quinta temporada de “Stranger Things” durante el verano estadounidense, pero la huelga de los escritores suspendió la producción, por lo que espera tomarse un año sabático de la actuación, dedicado a su carrera empresarial. En 2021 lanzó su propia compañía llamada TBH con la que elabora Nutella vegana.