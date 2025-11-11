Hace apenas unos días, te conté que Millie Bobby Brown reveló el papel especial que desempeña Noah Schnapp en la vida de su hija. Ahora te comento que el mencionado actor se animó a hablar acerca de la gran relación que tiene con su colega. Todo a raíz de haber actuado con ella en ‘Stranger Things’.

Para empezar, es necesario indicar que ambos artistas se reunieron junto con sus demás compañeros de reparto de la serie en el Teatro Chino TCL de Hollywood el jueves 6 de noviembre para celebrar el estreno de la quinta y última temporada de la aclamada producción de Netflix. Justo en ese evento, el intérprete de ‘Will Byers’ conversó con People y sorprendió con sus declaraciones.

“Te hace sentir parte de algo”

“En esencia, es una serie sobre la amistad, la conexión, el sentido de pertenencia y la aceptación de las diferencias. Te hace sentir parte de algo”, comenzó diciendo en la alfombra roja. “Te da la fuerza para sentirte orgulloso de ser diferente y de ser quien eres. Eso es lo que me encanta, y creo que por eso a los demás también”, agregó.

Noah Schnapp es un actor estadounidense que obtuvo reconocimiento por interpretar a ‘Will Byers’ en ‘Stranger Things’. (Foto: Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

“Para siempre”

Ya después de ello recalcó lo bien que se lleva con la persona que ‘da vida’ a ‘Eleven’ en la serie y precisó que la estupenda relación con todos se refleja en la actuación. “Claro que Millie es mi mejor amiga para siempre. Pero todos son como mi familia, y eso se nota en pantalla. Gracias a Dios que somos tan unidos”, sostuvo.

Millie Bobby Brown es una actriz y modelo británica que ganó fama por ‘dar vida’ a ‘Eleven’ en ‘Stranger Things’. (Foto: Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

Los consejos que le daría a su yo más joven

En otra parte de la entrevista con People, Noah Schnapp causó impacto al revelar los consejos que le daría a su yo más joven, exactamente al comienzo de su carrera como actor. “Simplemente sé fiel a ti mismo. No dejes que nadie apague esa luz que tienes, mantente presente y disfruta del momento, porque en un abrir y cerrar de ojos estarás de pie en la alfombra roja de la última temporada diciendo adiós”, manifestó.

Todas las temporadas de ‘Stranger Things’

Temporada 1: Lanzada el 15 de julio de 2016.

Temporada 2: Lanzada en octubre de 2017.

Temporada 3: Lanzada en julio de 2019.

Temporada 4: Lanzada en dos partes en mayo y julio de 2022.

Temporada 5: La última. Se estrenará en Netflix el 26 de noviembre de 2025.

