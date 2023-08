Kit Connor es uno de los protagonistas de “Heartstopper”, la serie juvenil que actualmente está entre las más vistas en Netflix.

Aunque tiene 19 años, Kit Connor ya tiene una amplia trayectoria actoral, pues comenzó cuando apenas era un niño. Uno de sus papeles más recordados es cuando interpretó a Elton John en su niñez en la cinta “Rocketman”.

Pero además de su trabajo en pantallas, el actor también desata pasiones y es considerado uno de los nuevos galanes. Aquí te contamos más sobre su vida fuera de cámaras.

Kit Connor se declara bisexual

En octubre del 2022, Kit Connor utilizó su cuenta de Twitter para hablar públicamente de su orientación sexual.

En “Heartstopper”, Connor interpreta a Nick, un adolescente que se enamora de Charlie, uno de sus amigos de colegio, y se identifica como bisexual.

El actor usó la red social para decir que él también es bisexual en la vida real, pero que había preferido mantener su orientación sexual en privado hasta que se sintió en necesidad de responder a las críticas por su personaje. Y es que en redes sociales, algunos ‘haters’ lo acusaban de hacer ‘queerbaiting’. Es decir, de utilizar a la comunidad LGBTQ+ para ganar seguidores.

“Vuelvo por un minuto. Soy bisexual. Felicitaciones por forzar a un chico de 18 años a salir del clóset. Creo que algunos de ustedes no entendieron el significado de la serie. Adiós”, escribió Connor.

¿Quién es la pareja real de Kit Connor?

Kit Connor se mantiene hasta ahora muy reservado con respecto a su vida privada.

En una reciente entrevista con la edición inglesa de “Vogue”, dijo que prefiere no hablar sobre ese aspecto de su vida y que decidió publicar aquel mensaje de Twitter sobre su orientación sexual para desfogarse de la mala energía que sentía en redes sociales.

“Soy un chico joven y todavía estoy enfrentando muchas cosas sobre la vida y la salud mental. Y necesitaba dejar esa energía salir de mí”, dijo en la revista.

Sobre el descubrimiento de su orientación sexual dijo: “Fue un proceso muy natural para mí. Realmente no tuve un momento de ‘oh, vaya’. Simplemente se me hizo más y más evidente”, dijo el actor, que confesó también que tiene una familia muy tolerante y abierta de mente, pero que estudió en un colegio solo para varones donde no se sentía así. “Estaba en un ambiente muy heteronormativo. No fue muy inclusivo. Realmente no fue aceptado de muchas maneras”, contó.

¿Kit Connor y Joe Locke son pareja?

Tras el estreno de “Heartstopper”, en redes sociales varios han vinculado sentimentalmente a los protagonistas de la historia: Kit Connor y Joe Locke.

Los rumores volvieron a avivarse con la publicación en TikTok de un video de Joe Locke, donde dice que tiene un nuevo ‘celebrity crush’ y lleva un polo con la cara de Kit Connor.

Pero en recientes entrevistas el actor Joe Locke ha aclarado que son solo amigos, pero que su colega es realmente una persona importante en su vida.

Mira el tráiler oficial de “Heartstopper 2″

¿Quiénes integran el elenco de “Heartstopper 2″?

La adaptación de Netflix tiene como protagonistas a los actores Kit Connor y Joe Locke. Ambos son acompañados por William Gao y Olivia Colman en la pantalla.

Estos son los talentos confirmados para esta nueva entrega de la serie británica:

Kit Connor como Nick Nelson

Joe Locke como Charlie Spring

(Foto: Netflix)

Yasmin Finney como Elle Argent

Sebastian Croft como Ben Hope

William Gao como Tao Xu

Olivia Colman como Sarah Nelson

Corinna Brown como Tara Jones

Kizzy Edgell como Darcy Olsson





