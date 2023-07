“Insidious”, una de las mayores franquicias de terror del cine moderno estrena su quinta secuela. La película original exploró a la familia Lambert, con el niño Dalton sufriendo una amenaza sobrenatural que su padre (Patrick Wilson) enfrentó de manera similar en su infancia.

Patrick Wilson en una escena de "Insidious 1".

En su quinta entrega, la película una vez más se centrará en la familia Lambert, con Patrick Wilson detrás y delante de la cámara, ya que este será su debut como director. Scott Teems, conocido por su trabajo en Halloween Kills, ha escrito el guion.

A diferencia de la mayoría de las franquicias que disminuyen el interés del público a medida que avanzan, el amor por las películas de Insidious sigue siendo bastante fuerte. Las críticas negativas, además, no han mermado esta fanatismo. Por ejemplo, la cuarta parte llamada, Insidious: The Last Key, fue la que peor críticas tuvo por parte de la prensa, sin embargo, seguía siendo la más rentable, con US$ 168 millones en todo el mundo.

¿Cuándo se estrena en cines Insidious 5?

“Insidious 5″, también conocida como The Red Door, se estrenará en los cines el 7 de julio de 2023. El pasado 27 de junio Patrick Wilson asistió a la premiere de la cinta en Nueva York.

Patrick Wilson y Dajia Milan en la premiere de "Insidious: The Red Door" en el Metrograph de York City. (Foto: Angela WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

El trabajo de Wilson como director

En entrevista con The Hollywood Reporter, James Wan, productor de la franquicia dijo sobre el trabajo de director de Patrick Wilson: “Bueno, todos amamos a Patrick. He hecho una o dos películas con ese tipo. (Risas). Pero estoy súper emocionado por lo que Patrick está haciendo con Insidious. Una de las cosas que más me gusta de trabajar con él es que en realidad no hablamos sobre la película que estamos haciendo en el set. Nos entusiasmamos con todas las películas que nos encantaban mientras crecíamos, porque Patrick y yo somos más o menos de la misma generación...”.

¿Quién conforma el reparto de Insidious 5?

Patrick Wilson como Josh Lambert

Rose Byrne como Renai Lambert

Ty Simpkins como Dalton Lambert

Andrew Astor como Foster Lambert

Lin Shaye como Elise Rainier regresará como fantasma, a pesar de su muerte en la primera película.

En cuanto a los nuevos actores que se incorporan a la cinta, estos son:

Hiam abass

Sinclair daniel

Pedro dager

Járquez McClendon

¿Cuál es la trama de Insidious 5?

“Para poner a sus demonios a descansar de una vez por todas, Josh y un Dalton en edad universitaria deben profundizar más que nunca en El Más Allá. , enfrentando el oscuro pasado de su familia y una serie de terrores nuevos y más horribles que acechan detrás de la puerta roja”, se lee en la sinopsis de Insidious 5, que se desarrolla 10 años después de los eventos de la secuela.

Afiche oficial de Insidious 5.

