Con la salida del capítulo 1096 del manga de “One Piece” podemos darnos cuenta que la historia ha llegado a un punto crítico y es que God Valley no es cualquier cosa. Es quizá, el evento más importante en la historia de toda la serialización. ¿Qué pasó con Kuma y los demás? Aquí te lo contamos.

Capítulo 1096 de “One Piece”

El capítulo tiene de nombre “Kumachi”.

En la portada podemos ver a Zoro con las manos en la cabezamientras unos Chihuahuas celebran que le hayan ganado en el juego de quién se sienta primero.

El capítulo comienza en God Valley, donde se está realizando el inicio del torneo de cacería humana propiciado por los Tenryubitos.

“¡Muajaja vamos a poner las reglas! Hay 150 conejillos de indias para cazar pero ojo, no menciono que hay 13 super raros. Cada uno de estos equivale a 10 mil puntos. Recuerden, si los matan de un solo golpe, podrán obtener un bonus. Hemos preparado premios increíbles para los ganadores de este majestuoso evento, muajaja”, grita el Tenryubito mientras las personas comienzan a salir corriendo con lágrimas en los ojos.

El miedo se ha apoderado de God Valley, las madres abrazan a sus hijos mientras la carnicería da inicio.

“Ustedes pestes, quédense atrás y miren”, dice Saint Figarland Garling, mientras aparecen los otros Guerreros de Dios.

“Ja, la familia Mannmeyer es la que va a ganar”, dice una con su escopeta.

“No creas que será una victoria fácil, Garling”, dice otro con sus espadas, mientras que la última solo mira.

“¡Por favor, alguien que nos despierte de esta pesadilla, cómo es posible que esto esté sucediendo, cómo es posible que jueguen con nuestra vida cuan animales!”, gritan las personas pero a los tenryubitos no les importa nada, con lo que alzan sus armas y comienzan la carnicería.

“Por favor, cálmense y respeten las reglas, ¿sí? Todavía no hemos empezado y aparte hay otros 200 nobles participando jaja”, gritan estos tenryubitos mientras una madre llora porque su hijo ha muerto en sus brazos.

“¡Solamente tienen una hora para correr antes que la cacería inicie, pequeños conejos! ¡Dénnos una buena cacería!”, finaliza el tenryubito.

Nos vamos a la base central de la marina donde el almirante Kong está dando órdenes.

“¡¿En serio quieres que vaya allá para pelea? ¿Cuál es el punto de esto?!”, dice Garp por teléfono.

Kong responde diciendo “Garp, no te puedo decir por aquí lo que pasa, pero te necesitamos. Nuestros reportes no lo han verificado, ¡pero el peligro de un desastre es real!”.

“¡Pero estamos hablando de ese pequeño viaje de los dragones celestiales, ¿no? Por qué debería de importarme si ellos se ponen en problemas. Siempre les dije que volvería a por ellos si se metían en Hachinosu. Es su culpa por hurgar donde no deben!”, grita Garp.

Kong preocupado responde, pero Garp está en una playa vacacionando.

“¿Qué esperan que haga? ¿Por qué no pasas la joya de la corona de esa isla pirata? Te apuesto a que ellos la querrían de vuelta”, dice Garp.

“Bueno, pues déjame decirte que hay algo para lo que nadie estaba preparado y parece que es sobre el movimiento de Gold Roger en este momento”, dice Kong, a lo que Garp abre los ojos, se levanta de sus vacaciones y le dice “¡Ahora mismo estoy en camino para allá!”.

Nos vamos a la isla pirata de Hachinosu.

“¡Los piratas Rocks se han ido ya! ¡Debemos darnos prisa e ir también porque lo que va a pasar va a hacer temblar a todo el mundo pirata desde sus entrañas!”, gritan los piratas del lugar.

Pasamos de regreso al Valle de Dios.

“Jamás habría vaticinado que hayan tantos barcos alrededor de la isla. Como puedes ver, estamos atrapados en una realidad infernal. Nadie ha sido capaz de escapar y un día, seremos olvidados de la historia. Ellos escogieron este lugar para su pequeño juego de carnicería solo para llevarse todos los recursos de la isla. 10 mil civiles han sido renombrados como ‘conejos’ para sus cazas. ¡Ni una de estas almas inocentes ha podido hacer nada ante tal injusticia! ¿Les parece este mundo realmente justo?”, grita Ivankov mientras pasamos imágenes de la gente siendo asesinada por los tenryubitos.

Un pueblerino le dice “pero ellos nos dijeron que si sobrevivimos por tres semanas hasta que acabe el festival, podremos tenerlo todo” e Ivankov responde “¿estás creyéndoles? ¿Sabes cuántos sobrevivieron en los anteriores festivales? ¡Cero!”, pero el hombre les dice mientras llora “¿pero por qué os mentirían de esa forma, jugando con nuestras vidas y dándonos falsas esperanzas?”.

Ivankov responde contándoles que “no hay nada peor para ellos que matar a personas que ya están completamente desahuciadas. Por eso, para su propio placer, dan esperanzas a las personas para que corran y sobrevivan hasta el final. Eso, para ellos, es una buena caza, entonces entiéndanlo... ¡No van a sobrevivir nunca si juegan este estúpido y desquiciado juego, enfóquense en escapar juntos!”.

Nos vamos a otra parte de God Valley.

Saint Figarland Garlind ha matado a otra persona de un solo golpe pero esta era de vital importancia, consierado raro, por eso se ha llevado 10 mil puntos.

Un gyojin esclavizado comienza a destruir las marrocas y así libera a varios. Entre estos, a Ivankov.

Jinny está observando por un den den mushi todo, y se da cuenta de para poder escapar tendrán que robarse algunos de los premios más solicitados.

Uno de estos es una zoan mitológica, si te lo comes, podrás transformarte en un gigantezco dragón japonés de la leyenda azure, la Uo Uo no mi. Por otra parte, la otra es la Nykiu Nykiu no mi, que puede usarte para lanzarte hacia otras islas distantes.

“Si podemos comer una de esas frutas, nuestro escape será exitoso. Salir de este infierno y del asedio de la marina depende de cada uno de nosotros”, dice Ivankov.

Ante esto, Jinny prepara un plan para conseguir llegar al centro de la isla y robar eso.

“Ja! Soy una ladrona y filtradora profesional. Hace dos semanas atrás, yo hice que esta info saliera a la luz al mundo entero. Estoy segura que mi mensaje llamó la atención de alguien importante y para poder hacer que este plan entre a flote, necesitamos llamar la atención de muchas personas alrededor”, dice Jinny.

Kuma alza la mano y dice que por su tamaño, él irá corriendo y recibirá los golpes que sean necesarios para la supervivencia de los demás por su aguante.

Jinny abre los ojos al ver a Kuma iniciar tal sacrificio e Ivankov aparece gritando que “no dejará que nadie sea asesinado ya que todos escaparán de God Valley juntos”.

Uno de los barcos de la marina explota completamente.

“¡Qué ha sido eso, maldición! ¡Son los piratas de Rocks! ¿Por qué están aquí? Hemos sido atacados por piratas de altísimo nivel, qué esperan, ¡ataquen!”, gritan los marinos mientras el barco de Rocks pasa entre ellos y destruyen todo a su paso.

La voz de Rocks D. Xebec grita: “¡Ríndanse Marinos perdedores! ¡Sigan mis instrucciones, banda!”, con lo que pasamos a ver a toda la tripulación de los piradas de Rocks.

Barbablanca grita: “¡no corras como loco, Rocks, ¿y desde cuando te permití que me dieras órdenes?”. “Newgate no, ¿tú también?”, le grita Miss Buckingham Stussy colgada en su hombro.

“Sal de ahí, Stussy, solamente te haces ver como una tonta”, grita Gloriosa, mientras que Shiki el león dorado grita: “El que se lo encuentra se lo queda, ¿les parece?”.

El capitán John grita “oh mi precioso tesoro”, mientras que Big Mom salta con Prometeus en su brazo izquierdo gritando que todo será de ella, a lo que Kaido sale sonriendo diciendo que “sería inútil si todo eso cae en tus manos, Linlin”.

“¡Ese estúpido de Rocks está alejándose de la verdadera meta, debemos confirmar primero que está aquí!”, grita Barbablanca.

Shiki responde “¿Oye quién carajos te ha puesto a cargo a ti? Te voy a rebanar por completo si no te vas de mi camino”.

“Lo robaré justo en sus patéticas narices y cuando menos lo esperen”, grita Big Mom.

Kaido molesto dice “parece que Roger también está en camino. Él es la únca persona a la que...” mientras es interrumpido por Big Mom que le grita “Una cosa a la vez oye novato”.

Stussy dice “esta va a ser una batalla decisiva”, Capitán John responde diciendo que sí, sin dudar, Gloriosa dice que “hoy es el día donde todo será consumado” mientras Wang Zhi y Silver Axe ríen.

Una explosión gigante se da en la costa. Los piratas de Rocks han desembarcado.

Los Tenryubitos comienzan a gritarle a los marinos mientras se preguntan cómo es que ese evento secreto fue filtrado a todo el mundo. Más piratas comienzan a llegar a la isla.

Es así que hacen aparición, saliendo a toda máquina desde el Oro Jackson, los piratas de Gol D. Roger.

Silvers Rayleight, Scopper Gaban y el propio Roger, antes de tener bigote, saltan a por el premio de God Valley.

“Maldita sea, pon a esos tenryubitos atrás y cúbrelos. Qué desgracia que hayan desenbarcado justo en este momento. ¡Caballeros de Dios, estén listos!”, grita Saint Figarland Garling.

La marina hace su movimiento, “¡He llegado en el momento exacto, díganme dónde está Roger!”, grita Monkey D. Garp con Bogard a su costado.

Explosiones, gritos, golpes, sangre, todo está pasando en la isla.

“¡Oh! No podíamos haber pedido mejor oportunidad que esta”, dice Ivankov mientras se escabulle con Kuma para robar las frutas del diablo.

“¡No pienses en nada y solo cómela!”, dice Ivankov, pero este es embestido a toda velocidad por la propia Big Mom.

“¡Dame esa fruta!”, le grita Linlin pero Kuma se come la nikyu nikyu no mi mientras recibe los gritos de Ivankov ante la posibilidad de salir de la isla libres, pero misteriosamente recibe un golpe que lo manda a volar al pobre Kuma, había llegado Saint Jaygarcia Saturn.

“Tú eres ese maldito niño bucanero. Puedes vivir como esclavo o morir. Nada más de eso podrás hacer así que ha llegado el momento que decidas qué harás”, dice Saturno mientras fuegos negros y rayos comienzan a rodearlos. Kuma está dentro del pentagrama.

“¿Tú eres alguien importante? No entiendo como alguien puede nacer para ser más o menos importante. Eso no lo decides tú. Si has nacido para ser esclavizado, ¿cuál es el punto de nacer entonces? Si yo ahora realmente tengo una clase de poder, lo usaré para liberar a todas las personas posibles, ¡justo como lo haría Nika, el Dios del Sol!”, dice Kuma en medio de las llamas de Saturno.

“Esa es precisamente la maldita razón por la cual gente como tú necesita ser borrada de la existencia”, dice Saturno, con lo que pasamos de nuevo al centro de God Valley.

“¡Espera ahí, Rocks!”, “¡Estás en mi maldito camino Roger!”, gritan Gol D. Roger y Rocks D. Xebec.

El narrador comienza a explicar.

“Este fatídico incidente pronto sería desaparecido de cualquier libro de historia”, con lo que pasamos al reino de Sorbet.

“Entonces, estos solamente terminaron reportando el heroísmo de Garp, ¿no es así?”, dice Ivankov.

Otra voz responde diciendo que “Morgans no es más que un embustero, él solamente imprime lo que el mundo quiere y ya”.

“Al final, todavía no sabemos qué es lo que verdaderamente ha pasado en la isla ese día”, con lo que pasamos a una iglesia.

“Oye oye, ¿cuánto tiempo más planeas seguir rezando, Kuma?”, dice Ivankov, a lo que el propio Kuma responde diciendo “sigo pensando que podría haber salvado más personas si regresaba ahí...”, a lo que Ivankov le responde diciendo que deje de decir cosas sin sentido alguno ya que él salvó más de 500 almas en ese embrollo.

“¡Es cierto, eres increíble, Kumachi!”, dice Jinny. “¡Todos aquí hemos llorado de extrema gratitud por lo que hiciste por nosotros!”.

“¡Esas manos que tú tienes ahora están bendecidas para que las personas puedan ser liberadas. Son las manos de la liberación!”, acota Ivankov mientras Kuma mira sus manos y dice “las manos de la liberación...”.

Pasan los días y un grito se escucha en el mar.

“¡Me voy al mar, voy a disfurtar mi libertad!”, dice Ivankov mientras Jinny dice que está bien, que ella se quedará con Kuma mientras con mucha alegría se despiden.

“Ahora que soy tu mayor, tengo que cuidarte y ver qué comeremos”, grita Jinny muy animada.

Ella comienza a trabajar junto a Kuma cortando madera y vendiéndola. Unos bandidos intentan atacar a Kuma en cierto momento y Jinny los golpea.

Kuma les dice que no se preocupen ya que Jinny es en verdad, una chica muy buena y con su poder, le quita el dolor a los niños bandidos. y se terminan uniendo a ellos dos a trabajar juntos.

Ambos construyen su casita y comienzan a comer. Jinny es una chica con muchísima hambre, tanto así que se come la comida de Kuma.

Kuma le dice “eres muy glotona, sigamos trabajando duro”, a lo que Jinny pregunta a Kuma “Oye, ¿desde cuándo eras esclavo?”, m ientras mira por la ventana. Kuma responde que desde los cuatro años y ella le dice que también con una emoción muy fuerte, con lo que pasamos al último panel, donde un silencio se interpone entre ambos.

“Oye Jinny, qué es lo que pasa, estás temblando...”, le dice Kuma, pero Jinny le dice que su estómago está lleno, realmente está llena después de comer, mientras voltea y mira Kuma.

Los ojos de Jinny están derramando lágrimas a más no poder ya que por fin, ha podido comer. “Kumachi...”, le dice Jinny a Kuma llorando, a lo que Kuma llora también y le dice “Oh vamoooos, no llores”, finalizando así el capítulo 1096 del manga de “One Piece” con las palabras de ella diciendo “por primera vez, me siento muy feliz” y con las palabras del editor “ellos han probado el sabor de la paz y la esperanza...”. La próxima semana sí habrá manga.

Fecha del capítulo 1096 de “One Piece”

El nuevo capítulo del manga de “One Piece”, el 1096, saldrá primero filtrado hoy jueves 26 de octubre y el día 29 del mismo mes, legalmente a través de Manga Plus.

¿Dónde leer legalmente el manga de “One Piece”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

Ficha técnica del manga de “One Piece”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Publicación Inicial: El manga de “One Piece” se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 1997.

Resumen: “One Piece” es un manga shonen que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, mientras navegan por el Grand Line en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. La historia se desarrolla en un mundo lleno de piratas, misteriosas frutas del diablo que otorgan habilidades especiales, y una gran variedad de personajes únicos.

VIDEO RECOMENDADO "One Piece" es una de los animes más icónicos de la cultura popular, recientemente Netflix estrenó una adaptación para su plataforma que hasta el momento goza de buenas reseñas por parte de la crítica especializada y de los fans, ¿A qué se debe esta gran acogida? (Fuente: TV Perú)