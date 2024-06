Fuentes cercanas a la Mesa Directiva indicaron a El Comercio que Soto evalúa intentar su reelección, aunque remarcaron que la decisión es del partido APP, que dirige el gobernador regional de La Libertad, César Acuña.

Las mismas fuentes señalaron que el titular del Parlamento ha recibido comentarios de congresistas de otras bancadas que lo han animado a analizar la situación. “Un sector lo ve con buenos ojos, porque ha tenido un buen manejo de los plenos y ha hecho respetar el fuero parlamentario”, complementaron.

No obstante, el secretario general de APP, Luis Valdez, adelantó que su agrupación “no promoverá la reelección” de Soto.

Agregó que, si el llamado Bloque Democrático, donde está Fuerza Popular, acuerda que el apepismo continúe al frente de la Mesa Directiva, sus dos principales opciones son Lady Camones y Eduardo Salhuana. La primera ya fue titular del Parlamento, aunque solo por dos meses, debido a que fue censurada.

“Alejandro Soto ha tenido su oportunidad. No vamos a promover una eventual candidatura de reelección, porque debe haber alternancia. Camones y Salhuana son lo que más opciones tienen dentro de APP. Si no hay otra bancada que se presente, nosotros no nos vamos a poner de costado” Luis Valdez , secretario general de APP

Fuentes de la cúpula de APP refirieron que al actual presidente del Congreso se le cuestiona su poco contacto con los medios de comunicación (su última entrevista extensa fue en agosto de 2023) y su falta de cercanía con la ciudadanía.

Agregaron que en el acuñismo consideran que hizo “una buena labor” y que no se le puede responsabilizar por las polémicas normas que el Parlamento ha aprobado, como la que pone límites a la colaboración eficaz, las modificaciones a la ley de crimen organizado, y la que restringe los alcances de los delitos seguidos por lesa humanidad.

El portavoz del partido Fuerza Popular, Miguel Torres, dijo a El Comercio que el fujimorismo evaluará diferentes alternativas y que estas incluyen mantener la primera vicepresidencia del Congreso “e incluso ir por la presidencia” de ese poder del Estado. Añadió que sus acciones están orientadas a “lograr un mayor consenso”.

Torres, además, sostuvo que Camones “es una buena congresista” y recordó que la bancada naranja ya la ha respaldado anteriormente, “por lo que se deja abierta esa posibilidad”.

Yarrow, la otra opción

Otra de las opciones que se estudian dentro del Bloque Democrático- integrado por APP, el fujimorismo, Avanza País y Somos Perú- es la de Norma Yarrow. La congresista- de acuerdo con fuentes de este Diario- formalizaría esta semana su carta de renuncia a la bancada del tren para volver a la nueva Renovación Popular.

Según conoció El Comercio, Yarrow habría señalado, a sus más allegados, que se siente preparada para asumir la conducción de la Mesa Directiva y buscaría hacerlo bajo el símbolo y los colores de la agrupación liderada por Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima.

Desde los inicios del actual Congreso, Yarrow ha estado en la bancada de Avanza País. Ella renunció a Renovación Popular, partido por el que fue elegida, por diferencias con Jorge Montoya. (Foto: Archivo GEC)

La derecha en el Parlamento ha logrado la presidencia del Congreso en cuatro oportunidades, una vez con la facción de Acción Popular de Maricarmen Alva, dos veces con APP y una con Avanza País. La nueva Renovación Popular intentará hacerse con la conducción del Parlamento, argumentando que debe haber alternancia entre las bancadas.

En breve comunicación con El Comercio, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) dijo que aún no hay negociaciones y que estas comenzarán al terminó de la legislatura. A partir de la próxima semana.

A su turno, el congresista Jorge Montoya, portavoz de Honor y Democracia (bancada de los disidentes celestes), dijo, a título personal, que, si Yarrow se postula, él no la respaldaría, porque, a su consideración, no tiene el perfil para dirigir el Parlamento. Agregó que Alianza para el Progreso debería dejar que otra agrupación tenga la presidencia del Legislativo.

“[En Honor y Democracia] aún no hemos hablado del tema, pero sí creemos que debe haber rotación en la bancada [que asumirá la presidencia]. Esto se va a definir por la fuerza de los votos. Últimamente, Fuerza Popular y APP deciden eso”, subrayó.

De otro lado, fuentes cercanas al llamado Bloque Democrático señalaron que deberán definir si Perú Libre continúa en la fórmula para la próxima Mesa Directiva o si incorporan a Podemos Perú, de José Luna Gálvez. “Será uno o el otro, es quien asegure el equilibrio”, añadieron.

Al respecto, el congresista perulibrista Flavio Cruz dijo que su agrupación “nunca tuvo una alianza” con la derecha en el Parlamento y que la elección de Waldemar Cerrón como segundo vicepresidente de la Mesa Directiva que preside Alejandro Soto fue producto de “un estado de necesidad” entre ambas corrientes políticas.

“Después [de esa elección] nunca más se volvió a tocar un tema de cohesión [...] A título personal, considero que estar en la Mesa Directiva es un derecho y un deber, mi opinión es a favor [de continuar] y no necesariamente con la fórmula actual”, expresó.

El portavoz de Podemos Perú, Carlos Zeballos, señaló que su bancada aún no ha sostenido conversaciones con otras agrupaciones para definir una fórmula de cara a la elección de la Mesa Directiva. Agregó que una vez que concluya la actual legislatura, se sentarán a conversar.

En diálogo con El Comercio, Zeballos refirió que APP debe permitir que otra bancada asuma la presidencia del Congreso “para darle mayor democracia a las decisiones”.

El congresista no descartó que Podemos Perú termine sumándose al llamado Bloque Democrático.

“En política no se puede descartar nada, imagino que las conversaciones son las que van a determinar [a dónde vamos]”, manifestó.

La tercera vez de Aragón

El congresista Luis Aragón (Acción Popular) confirmó a este Diario que tiene la voluntad de postular, por tercera vez, a la presidencia del Parlamento, pero precisó que esto dependerá que de exista consenso con otras bancadas. Añadió que ha conversado de manera informal con legisladores del Bloque Magisterial, Podemos Perú, Perú Bicentenario y Somos Perú.

Aragón dijo que no tiene problema en hablar con el denominado Bloque Democrático. No obstante, remarcó que APP ya no debe presidir el Congreso.

“Debe haber alternancia en el manejo del Congreso [...] A Soto le ha faltado sintonía con la población y con los medios de comunicación, no hay que tener miedo de dar entrevistas. El Congreso, además, debe ser de oposición al Ejecutivo, nosotros no fuimos elegidos para ser oficialistas” Congresista Luis Aragón





La portavoz de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, indicó que su agrupación aún no ha discutido si respaldarán alguna candidatura a la Mesa Directiva. “Estamos full con los temas que se abordan en los plenos”, finalizó.

Más información

Según la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio, la aprobación del presidente del Congreso, Alejandro Soto, se ubica en 10% (solo 1 de cada 10 encuestados lo respalda), mientras que su rechazo alcanza el 75%.

El 18 de junio se cumplen 10 meses desde la última vez que Soto dio declaraciones a los medios de comunicación.

Bajo su dirección el Congreso ha protagonizado conflictos con el Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia. Y se han destapado escándalos como la presunta trama criminal de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, en la que estarían involucrados él y otros trece parlamentarios más.