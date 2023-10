Una tremenda batalla es la que estamos viendo en el capítulo 1095 de “One Piece” y es que Luffy, completamente extenuado, está a la merced de la marina y de Saint Jaygarcia Saturn. Por otra parte, tenemos novedades sobre Bartolomew Kuma, el pasado que ya no está y flashbacks sobre God Valley. Aquí el episodio completo.

Capítulo 1095 de “One Piece”

El capítulo tiene de nombre “Un mundo donde es mejor morir”

En la portada tenemos a Buggy persiguiendo a un mono ardilla que se llevó su nariz en el bosque.

Iniciamos el capítulo justo al final del anterior, con la aparición demoníaca de la verdadera forma de Saint Jaygarcia Saturn y con los marines corriendo completamente aterrados.

“¡El miembro del Gorosei Saturn ha desembarcado! Solo los vicealmirantes y contra almirantes tienen que quedarse, los demás aléjense del centro de lo contrario, ¡corren el riesgo de morir con tan solo verlo!”, grita el altavoz y los marinos huyen.

“¡Qué es este resplandor! ¡Yo solo había visto retratos! Con razón un almirante de la marina vino escoltándolo, es más que un tenryubito. ¿Por qué una persona de ese nivel ha venido aquí desde Mary Geoise”, dicen los soldados mientras rayos negros salen del centro de Egghead y Saturn mira muy molesto a Bonney.

“¡Dios mío, qué has hecho Bonney!”, gritan los Mugiwaras. “¡Ha apuñalado a alguien del Gorosei!”. Los contra almirantes preparan sus armas, Vegapunk comienza a gritar por Bonney mientras esta está derramando lágrimas a cantaros ya que sabe que no hay vuelta atrás.

Saturn se molesta y usa un poder que hace que la cabeza de Bonney reviente.

“Qué ruidosos son los insectos. Siempre he dicho que si no quieres que te molesten, ¡los matas!”, mientras Bonney es tomada con una mano por Saturn y esta comienza a gritar de dolor mientras es apretada por el demonio.

Sanji se da cuenta de esto y se pone en marcha para intentar rescatar a Bonney, pero el resultado es el mismo, Saturn usa su poder y revienta la cabeza de Sanji y nadie a su alrededor puede hacer nada para detenerlo.

Saturn se saca la espada que había sido incrustada en su pecho y la sangre desaparece por completo, como si se hubiese regenerado sin problema alguno.

Sanji está bien, por su factor linaje, el golpe no le ha dado más que un dolor de cabeza y comienza a pensar qué diablos fue lo que le hizo, ya que no se vio nada.

Los Marines se ponen en marcha para atrapar a Vegapunk, mientras Saturn mira muy molesto a Kizaru, que está tendido en el suelo agarrándose la cabeza de dolor tras el puñetazo de Luffy.

“Así que esta vez no hiciste un trabajo eficiente y veloz como siempre, Kizaru”, acota Saturno, mientras Kizaru responde “Lo siento mucho, sinceramente, no puedo poner excusa alguna, pero todavía me quedan fuerzas para seguir”.

Saturn le dice a Kizaru mientras ve a Luffy, que estaba extenuado y con aspecto de viejo en el suelo.

“Entiendo la razón por la cual te has impedido en cumplir el trabajo excelente, Kizaru, pero ahora...”, mientras Saturn acerca su pata en forma de punta contra Luffy.

Franky aparece de la nada y lanza su golpe “strong right” en contra de Luffy para así moverlo. Esto termina salvando a nuestro capitán de una muerte segura ya que Saturn tenía pensado clavar la punta en el cuerpo de Luffy para matarlo.

Franky usa su brazo alargado para agarrar a Luffy, pero Saturno lo mira y se burla.

“Jaja ya veo, son una tripulación muy unida”, mientras Franky responde “no importa que tú seas uno de los gobernantes del mundo, ¡no dejaré que tomes la cabeza de mi capitán!”.

“Mugiwara no Luffy, Jewelry Bonney”, dice Saturn, “ciertamente, ha sido inesperada su presencia aquí pero... tomando en cuenta que se encuentran en una isla rodeada por la marina, me gustaría ver cómo intentarán huir de aquí, porque sinceramente, ¡NO HAY ESCAPATORIA!”, dice Saturn riéndose malévolamente.

“¡Oye tú, Vegapunk, es una lástima que nos hayas traicionado, después de tantos aportes que has dado a nuestro ejército. Creo que es momento de darte las gracias, así que, ¿cómo matarte? Primero me encargaré que sufras lo suficiente, te vas a lamentar haberte atrevido a enfrentarnos. A nosotros, ¡al Gobierno Mundial!”, le dice Saturn a Vegapunk.

Saturn muestra su mano con Bonney y este comienza a apretarla con tanta fuerza que al segundo ella ya estaba botando sangre por la boca. Sanji grita que se detenga mientras Saturn grita “¡Humanos! ¿Por qué se empeñan en hacer cosas que no deben?”.

Tanto Sanji, como Vegapunk y Franky están consternados, no se pueden mover por el poder del propio Saturno. Bonney lo mira con lágrimas y sangre y le dice “tú, maldito, mataste a mi padre, Saturn...”, y este le responde diciendo “Oh, Kuma tu padre, ¡pero si él nació como un esclavo jajaja! Un remanente de una tribu de personas que cometió un crimen muy grave. El único que sobrevivió de los exterminados bucaneros, FUE ÉL”, mientras Vegapunk se sorprende y Bonney comienza a tener recuerdos de su padre hace años, tanto que a su vez los soldados comienzan a apuntar sus armas contra la pirata.

“Bonney, desde que era niño siempre quise ser un héroe, quería ser alguien admirado que trajera libertada a quienes sufren, igual que el guerrero de la liberación, nuestro Dios del Sol.”, “¿Nika?”, responde Bonney. Kuma acota que “sí, lo admiraba muchísimo. Bailaría y entraría en una acción con él con una sonrisa tremenda en mi rostro”, mientras vemos a Kuma y a Bonney bailando felices al ritmo de los tambores de la liberación.

Sanji entra en desesperación y comienza a gritar por Bonney, Vegapunk dice que no le haga nada puesto que solamente es una niña, a lo que Bonney parece aceptar su destino y con el rostro ensangrentado cierra los ojos y recuerda “entonces Nika el Dios del Sol, ¿va a liberarme también?”, mientras el rostro de Kuma sonriendo le dice “¡claro que sí!”.

Cortamos rápidamente y nos vamos al pasado, específicamente hace 47 años en el reino Sorbet del South Blue.

“¡Es un niño muy grande! ¡Kuma!”, gritan un señor y una señora, mientras el doctor le dice al padre que no se preocupe puesto que no dirá nada acerca de su linaje sanguíneo.

El bebé nace con una sonrisa gigante, pero esta es opacada con un grito desesperado, “¡lo siento! Corran todos, el Gobierno tenía ojos en los hospitales!, grita el doctor que ha traicionado a las personas del lugar.

El padre grita, “¡soy el único que tiene sangre Bucanerra corriendo por mis venas, mi esposa es diferente, por favor, dejen ir a mi hijo!”, pero esto es en vano y tanto el padre, la madre y el niño Kuma, son esposados y enmarrocados por el cuello y brazos como esclavos de los tenryubitos.

Los Dragones Celestiales comienzan a alardear entre ellos por la fuerza de Kuma a su corta edad, en otro momento, este pequeño se cayó y empezó a recibir cientos de azotes sin saber por qué.

Ensangrentado, Kuma comienza a llorar mientras es amenzado por otro Tenryubito.

El padre de reencuentra con Kuma. Ambos están ensangrentados y golpeados.

“Oye Kuma, cómo has estado”, dice el padre mientras Kuma responde diciendo que “su maestro es muy agradable y tiene mucha fortuna de tenerlo” con una sonrisa que no inspira real felicidad.

“Kuma, lamento tener que decirte esto, pero tu mamá... tu mamá ha fallecido. Ella ahora está en el cielo, ella ahora está en un lugar mejor”, dice el padre llorando en exceso, “¡por favor, Kuma, VIVE! ¡Tú eres fuerte, sigue aguantando y sigue viviendo!”, mientras vemos que Kuma comienza a llorar demasiado, el dolor es inmenso.

“¡Sigue viviendo, porque él vendrá, yo se que vendrá!”, dice el padre, “¿Quién vendrá, quién será el que me salvará?”, dice Kuma llorando, “El guerrero de la liberación, el que tiene todas nuestras plegarias, NIKA, nuestro Dios del Sol”, mientras vemos la imagen de Nika en sonriendo.

Pasamos a unos días después. El padre de Kuma comienza a hablar con él mientras los otros esclavos estaban atrás.

“Nika, ese es el nombre del guerrero de la leyenda trasnmitido de generación en generación a través de nuestra gente de Bucaneros. ¡Él algún día nos llevará al océano libre bajo el Sol! Él siempre está riendo, se mueve con un ritmo que hace reír a la gente, Dum ta ta ta, Dum ta ta ta, Dum..”, mientras este baila y Kuma ríe hasta que uno de los Tenryubitos entra y le dice que se calle.

Pasamos unos años más adelante. Esta vez nos encontramos 38 años antes del presente en el West Blue.

Los tenryubitos se han reunido para iniciar con el torneo más bajo de todo el mundo.

Uno de los Dragones celestiales dice “¡Muchas gracias por esperar! Una vez cada 3 años, se realiza lo que conocemos como el Torneo de Erradicación de la Población mundial. Este año dicho torneo se realizará en un país no afiliado al Gobierno Mundial. ¡Estamos hablando de God Valley!”.

“Esta isla nombrada descaradamente como “Valle de los Dioses” es rica en muchos recursos. Aquí se llevará a cabo la tradición de cazar humanos y también de cazar nativos. Este país ahora pasará a ser propiedad del Gobierno Mundial”, acota el Tenryubito.

“¡Qué están haciendo, quieren matar a mi gente en juego, acaso están locos, este es mi país!”, grita el rey de God Valley pero rápidamente es decapitado.

El que hizo esto fue el mismísimo Saint Figarland Garling, que aquí luce con un aspecto mucho más joven, muy parecido a Shanks.

“Por favor espere Santo Garling, detenga sus caballos. Parece que él fue y mató al rey de los nativos. Saint Minus tiene 10 mil puntos desde el inicio del torneo”, gritan las voces.

Es así que se nos presenta a Saint Figarland Garling como un caballero de Dios.

“Eso debería ser una buena desventaja para los demás concursantes”, acota Garling mientras vemos que los nativos están encerrados en una jaula.

Saturno aparece y este recibe el informe que capturaron a Kuma, uno de los niños que escapó del lugar mientras es golpeado por por algunas personas en el sitio.

“Bastardo, por qué escapaste, ahora nosotros tenemos que tomar la responsabilidad. Si huyes, el resto de nosotros será eliminado”, gritan los que lo están cargando.

Un grito de “Hee Haw” irrumpe el momento. “¡Déjenlo justo ahí! Ya veo, así que tú eres el premio de este año, he oído que eres de la tribu de Bucaneros! He oído que los de esa tribu tienen sangre de un gigante, mientras se nos hace la presentación oficial de las personas que estaban gritando, tanto Ivankov como Jinny.

“¡Mi hermano mayor aquí es bastante grande también!”, dice Jinny mientras come un pedazo enorme de carne, a lo que Ivankov responde diciendo “¡Solo mi cara! Pero ese no es el punto, mira esta gente, ¿por qué todos tienen una expresión tan triste y derrotada en sus rostros? ¡Yo voy a seguir viviendo! ¿Qué hay de ti?”, grita Ivankov finalizando el capítulo 1095 de “One Piece” con las palabras del editor “la persona que conoce cuando se está en el infierno”.

La próxima semana no habrá manga.

¿Cuándo sale legalmente el capítulo 1095 de “One Piece”?

El nuevo episodio primero se filtra el día jueves 12 de octubre pero oficialmente aparece en Manga Plus el día 15 del mismo mes.

Dónde ver legalmente el capítulo 1095 de “One Piece”

El episodio lo puedes leer en la web de Manga Plus, la única oficial de Shueisha en donde cada domingo se publican los mangas de la Weekly Shonen Jump.

Ficha técnica del manga de “One Piece”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Publicación Inicial: El manga de “One Piece” se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 1997.

Resumen: “One Piece” es un manga shonen que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, mientras navegan por el Grand Line en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. La historia se desarrolla en un mundo lleno de piratas, misteriosas frutas del diablo que otorgan habilidades especiales, y una gran variedad de personajes únicos.

