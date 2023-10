El capítulo 1094 de “One Piece” ha encendido las alarmas de todos los fans alrededor del mundo y es que, tras más de 20 años de espera, se nos revela lo que es la fruta del diablo de uno de los personajes más importantes en la historia del manga. ¿De quién se trata? Aquí te contamos todo lo que pasó en este episodio.

Capítulo 1094 de “One Piece”

El capítulo 1094 tiene de nombre “Gorosei: Deidad de la defensa científica, Saint Jaygarcia Saturn”

En la portada podemos ver a Zoro al frente de todo su linaje familiar, la familia Shimotsuki, en donde también vemos que aparece Ryuma, el legendario espadachín en lo que es una conmemoración al manga de “Monsters”, una de las historias de “One Piece”.

El capítulo inicia en Egghead, justo al momento en el que la Vegapunk Atlas da las ordenes para que los pacifistas ataquen a los marinos.

En estos momentos el chip de autoridad recae en Vegapunk.

Las ordenes son recibidas por parte de los pacifistas que inician su ataque y van directamente contra de los soldados de la marina que estaban en el lugar.

Los soldados comienzan a gritar “¡aléjense de los pacifistas!”, mientras vemos imágenes de pura destrucción por parte de los clones de Kuma y los rostros de dolor de los marinos.

“¿Eso significa que Vegapunk bajará?”, dien otros Marinos, mientras un grito del cielo dice que Atlas busque a Bonney, con lo que pasamos a otro panel en donde vemos el Vegatank-8 volando con Stella, Franky, Sanji y Atlas. Todos están buscando a Bonney.

Vegapunk explica que una de las propiedades del “kairouseki”, del cual está hecho el Vegatank, hace que se mantenga juntos y cree un efecto imán que no los hace caer mientras los demás buscan a Bonney.

Sanji la encuentra afirmando que su radar de mujeres nunca ha fallado en encontrar a alguna que le guste a lo que Vegapunk dice que ese es un radar absolutamente nada científico pero que confiará, con lo que comienzan a descender hacia donde está la pirata.

Bonney se da cuenta de que los pacifistas ahora están de su lado, pero en estos momentos

está en batalla en contra de dos vicealmirantes, a lo que esquiva sus ataques y lanza un nuevo poder llamado “Near Death Experience”, lo que hace que los soldados se conviertan en calavera y vuelvan a estar normales, desmayándolos de la impresión.

Bonney escapa de uno de los Vicealmirantes pero de la nada, uno de los pacifistas se pone frente a ella dispuesto a atacar. Bonney no sabe qué pasa, si supuestamente Atlas había hecho que se cambien las órdenes, a lo que aparece otra Vicealmirante que tiene de nombre Bluegrass y que confirma que tiene la fruta “stick stick no mi”, que le permite montar todo lo que desee de una manera asombrosa.

“¡Si yo te mato, la maldición que le has puesto a los marinos desaparecerá!”, dice mientras el pacifista se prepara para lanzar su rayo.

Bonney se queda parada al ver que lo ataca es la viva imagen de su padre, pero en el último minuto esta es salvada.

Una explosión muy fuerte se hace presente y es el mismísimo Sanji.

“¡Hey Bonney! ¡No te puedes quedar parada ahí! Ya escuché que Kuma es tu padre pero si no puedes aceptar lo que está pasando a tu alrededor, podrías morir”, mientras otro Vicealmirante los encuentra y se prepara para lanzar su ataque llamado “raccoon hammer”, que destruye todo pero Sanji toma entre sus brazos a Bonney y comienza a correr.

El Vegatank baja y Vegapunk le dice a Sanji que se apure, a lo que cuando este se prepara para subir, cortamos para ir a la fase de laboratorio, en donde Luffy Gear 5 está peleando todavía contra Kizaru.

“Perdóname, pero no puedo concentrarme en mi misión si me quedo aquí”, grita Kizaru, a lo que Luffy le dice “Jajaja, pues déjame decirte que te quedes aquí es exactamente mi misión”.

Kizaru usa su poder a la velocidad de la luz y Luffy usa sus pies para irse a perseguirlo como puede; sin embargo, en la siguiente viñeta vemos que aparecen todos en el lugar sintiendo una presencia oscura, muy fuerte, una presencia que los hace tener terror.

Kizaru, Luffy, Zoro, Lucci, los cuatro se quedan sorprendidos de esa presencia.

Jimbe no puede creer la presión que ejerce esa fuerza. Nami, Ussop y Chopper están llevando hacia afuera a York, pero un grito estremecedor retumba en todo Egghead y una sombra empieza a emerger: “¡deténganse, pacifistas!”, grita una voz.

“¡Maldición, por qué se han detenido y no están escuchando mis órdenes! Oh no... Eso solo puede significar que los únicos que tienen la capacidad para obviar mis órdenes son los del Gorosei”, grita Atlas.

Nos vamos al centro de Egghead, el ambiente está pesado y los soldados están absolutamente aterrorizados de lo que están viendo, un pentagrama satánico con símbolos a su alrededor comienza a emerger del suelo. Rayos negros y nubes oscuras comienzan a formar un remolino.

“¡Hay que apurarnos!”, dice Vegapunk mientras avanza al lugar con el Vegatank.

Una voz muy fuerte sale de los altavoces de la marina en Egghead.

“¡Atención! ¡El miembro del Gorosei Saint Jaygarcia Saturn está entrando a Egghead! Los que sean oficiales marinos de rangos bajos, no deben observarlo para nada”, mientras el Vegatank intenta llegar entre los rayos negros.

“No puedo creer que el Gorosei haya llegado, esto sí no me lo esperaba”, grita Vegapunk mientras explota todo a su alrededor.

El Vegatank está llegando al centro y Sanji ve lo más tétrico que le ha pasado en ese momento, el pentagrama satánico en su totalidad!

Dicho pentagrama tiene como símbolos a su alrededor 5 números cinco, elevando el satanismo con una sombra saliendo del centro.

“¡Maldita sea! ¡Alguien está saliendo del centro de ese círculo!”, grita Sanji con miedo y desesperación.

“¡Pero qué carajos es eso!”, grita un marino, mientras otro le dice “oye, no lo veas directamente!”, pero ya es demasiado tarde, Saturn se da cuenta de que este lo observó y le reventó la cabeza en una explosión que mató al marino y lo dejó sin rostro, con lo que vemos la verdadera forma de la sombra, la verdadera forma del demonio de la oscuridad que acababa de surgir del pentagrama, del círculo deminíaco.

Con el fuego alrededor de su espalda y brazos, con un cuerpo oscuro con piernas de araña, los cuernos de un buey y el rostro de un humano. Esta es la presentación oficial de uno de los miembros de la mayor autoridad en el mundo entero, Gorosei, mejor conocido como la Deidad de la defensa científica, ¡Saint Jaygarcia Saturn!

“Oh, la superficie del mundo, ha pasado tanto tiempo desde que pisaba tierra firme”, grita Saturn molesto.

Bonney está completamente preocupada sobre el monstruo en cuestión, mientras Sanji grita que tengan cuidado pero un rayo de luz corta la nube donde estaba el Vegatank. Kizaru ha llegado y cuando se prepara a atacar, Luffy Gear 5 aparece por atrás y usa muki muki para hacerse más fuerte y le dice que se detenga.

Kizaru le pregunta si no alcanzó su límite en esa forma, Franky le pide a Luffy que lo detenga, a lo que Luffy es atacado por Kizaru pero ese ataque hace que comience a girar varias veces y este cargue un nuevo poder con el que revienta la cabeza de Kizaru y hace que esta se hunda. “Gomu gomu no, White Star Gun!”, grita Luffy, el puño de estrellas blancas hace que salgan algunas también de la cabeza de Kizaru que con mucho dolor dice “oh no, esto es malo”, con lo que Luffy se vuelve viejo al alcanzar su límite pero en el fondo estaba mirando Saturn, que grita “Eres tú, ¡Nika!”.

Saturn observa como cae Luffy, el cual también ha llegado al suelo con la lengua afuera pero el Vegatank es completamente destruido.

Nuestros queridos personajes han caído al frente del mismísimo demonio, Franky le pregunta a Vegapunk si está bien, Saturno solamente los mira, Sanji tiene a Bonney en sus brazos, Atlas no puede creer lo que ve.

“¡Así que tú eres el verdadero Saturn!”, grita Punk, a lo que Saturno le dice “estás en lo correcto, yo pensé que ya habías sido silenciado hace bastante tiempo, Vegapunk, puesto que yo di la orden”.

Bonney asiente y se molesta demasiado, sus emociones desbordan su razón y en su momento más esquizofrénico, saca una espada mientras recuerda las órdenes de Saturn.

“Yo te dije que no permitiría para nada que Kuma conservara nada de su sentido, y si pasara algo así, Kuma morirá”, a lo que Bonney se avalanza hacia Saturn, finalizando el capítulo 1094 de “One Piece” con la espada de Bonney clavándose en Saturn y generando una herida que le saca sangre, mientras las lágrmas caen de la hija de Kuma al saber que ya no hay vuelta atrás después de lo que ha hecho.

¿Dónde leer el manga de “One Piece” legalmente?

En Manga Plus

Manga Plus es la web oficial de Shueisha en donde se publican todos los mangas de la Weekly Shonen Jump, siendo “One Piece” el más importante de este y que se publica semanalmente en la web.

¿Cuándo sale el capítulo 1093 de “One Piece” oficialmente?

El nuevo capítulo del manga de “One Piece” sale este día jueves 14 de septiembre filtrado y 17 del mismo mes en Manga Plus.

Ficha técnica del manga de “One Piece”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Género: Aventura, Acción, Fantasía

Publicación: 22 de julio de 1997 - presente

Revista: Weekly Shonen Jump (Shueisha)

Tomos: 105

