Con la salida del capítulo 1098 de “One Piece” tenemos uno de los momentos más tristes en la historia del manga y es que lo que está pasando con Kuma, Jewelry Bonney y claramente, Ginny, es algo atípico a lo que tenemos en mente. Esto es todo lo que ha pasado en el episodio nuevo.

Capítulo 1098 de “One Piece”

El capítulo tiene de nombre “el nacimiento de Jewelry Bonney”.

En la portada tenemos el pedido de un fan donde vemos a Brook tocando con su guitarra eléctrica.

El episodio inicia en Baltigo, la base central de la armada revolucionaria.

“¡Llamen a todos los refuerzos del South Blue! ¡Hemos perdido ventaja en la rebelión en Tumi!”, grita una voz mientras vemos a Iva preocupada “¡No podemos! ¡Tenemos demasiados heridos desde el reino de Goa!”.

Es así que aparece Kuma con su nuevo look y mucho más serio: “Iré yo”, dice mientras se prepara para transportarse a ese lugar.

Iva le grita “¡Espera tú no vayas! Has estado haciendo demasiado últimamante desde ese incidente”, pero esto no le importa a Kuma que se aparece en el otro lugar ante la mirada de los soldados que se sorprenden de ver lo enorme que era Kuma.

Kuma comienza a recordar a Ginny y el momento en el que fue secuestrada, por lo que cambia su rostro y se molesta.

“Sí, Ginny ha sido secuestrada por un tenryubito que ya tenía sus ojos puestos en ella”, dice el den den mushi en su recuerdo. “Ella fue arrastrada por el Gobierno Mundial como esposa de un dragón celestial. No hubo nada que pudiésemos hacer...”, mientras Kuma se queda perplejo.

Volvemos a la batalla, las personas del pueblo gritan con alegría.

“¡Ganamos! Han pasado 3 años desde que iniciamos esta batalla, muchas grácias a la armada revolucionaria”, acotan.

Volvemos al recuerdo de Kuma, “¡Ellos vinieron de la nada y destruyeron a todo nuestro squad, nos redujeron y vencieron sin más, tomándose a Ginny a la fuerza”, mientras vemos también un panel con la bandera de la armada revolucionaria con vitoreos de “¡ellos son los reales héroes de la gente”.

“¡Por favor, perdónenos, perdónenos!”, gritan los del den den mushi mientras Kuma le dice a Dragón que se irá en un barco solo y que necesita descansar todo lo que resta del viaje, finalizando el recuerdo y pasando a dos años más adelante.

El narrador nos cuenta que Ginny fue secuestrada y obligada a ser la esposa de un tenryubito.

El llanto de un bebé se escucha en un barco que está en altamar mientras una voz dice “tranquila, ya estamos muy cerca, Bonney”, con lo que volvemos a Baltigo y en donde los revolucionaros reciben una llamada. “¡Kuma, es Ginny!”, con lo que tanto Dragon, Iva y Kuma regresan.

“¡Hey Kumachi! Por fin pude volver a la superficie”, generando la alegría de todos en el lugar, pero esto no dudaría mucho puesto que Ginny contaría que “los tenryubitos la usaron y botaron cuando se empezó a enfermar. Como si fuese un pedazo de carne más”, “¡qué buena suerte tuve!”, dice Ginny, pero esto solamente preocupa a Kuma ya que ella está enferma.

“Realmente quisiera ver a todos una vez más, pero creo que esta llamada será nuestra despedida...”, acota Ginny, dejando sorprendido a Iva mientras que Kuma le responde diciendo “¿De qué estás hablando, Ginny? Dime dónde estás, ¡sabes que puedo estar ahí en un instante! Estaba muy asustado de no poder verte nunca más”, dice Kuma.

“Perdóname, Kumachi... Ahora mismo me encuentro en la puerta de la muerte. Realmente estoy muy agradecida que hayas cuidado de mi, pero no deberías venir cuando me encuentro en este estado... Dragón, hermano Iva, por favor, cuiden de Kuma, tiene el corazón más grande que pude haber visto en mi vida”, prosigue Ginny mientras Kuma detecta en donde está y se dispone a irse mientras todos le gritan que pare.

“Kumachi, solo quiero que sepas que yo te amo, lo hice y siempre lo haré”, dice Ginny en el den den mushi pero Kuma no consiguió escucharlo porque ya había iniciado su camino. Es así que llegamos al reino de Sorbet.

“¡Kuma volviste!”, grita la gente mientras él pregunta por Ginny, a lo que estos responden que sí, que Ginny está ahí pero su cuerpo ha sido transformado en piedra cuando está bajo el Sol.

Kuma ve con tristeza y desesperación el cuerpo fallecido de Ginny, mientras empieza a recordar todos los momentos que estos pasaron juntos mientras rompe en llanto y comienza a abrazar lo que todavía quedaba de Ginny en esos momentos.

Los ancianos le dicen a Kuma que “gracias a Ginny, los rehenes pudieron salir vivos de Mary Geoise, pero que esto solamente le hacía quemar tiempo para morir porque estaba siempre expuesta al Sol, así es que pudieron cruzar el océano pero que ella siempre les dijo uqe mantuvieran en seguridad a esta pequeña bebé”.

Kuma levanta la mirada y observa a la bebé que estaba llorando, mientras le dice al cuerpo de Ginny, “te lo juro, te lo juro Ginny, que ella crecerá muy bien”, con lo que pasamos a la despedida de Kuma, que se encuentra en el cementerio observando la tumba de Ginny, que está con una cruz que tiene su nombre grabado en este.

Pasan los días y se escuchan gritos de la iglesia, “¡Lo estás haciendo mal!”.

Las personas del lugar le están enseñando a Kuma a como criar a la pequeña bebé y es que era la primera vez que le daba de tomar leche.

“Le estás dando demasiado de beber, Bonney parece algo incómoda, te voy a enseñar cómo hacerlo”, gritan algunas ancianas. Otras le dicen que es muy linda y el señor le dice que “si va a dormir junto a ella, que esté seguro de que esté rodeada muy bien y que se asegure de no aplastarla con su cuerpo gigante ya que podría matarla”.

Vemos a Bonney tomando su biberón mientras la gente le dice que “es igual de glotona como su madre”, a lo que Kuma recuerda a Ginny y se le cae una lágrima de nostalgia mientras sonríe. Con esto nos vamos unos años más adelante, Bonney está más grande y le dice a Kuma “papá” por primera vez y esto hace que Kuma estalle en lágrimas mientras todos ancianos del pueblo ven cómo ella ya camina sola.

Vemos la dualidad de Kuma, que pasa de darle de comer a Ginny muy feliz a enfrentarse en campos de batalla contra soldados que lo quieren asesinar. De bañar a Bonney a estar completamente ensangrentado en pelea.

De dormir junto a ella (que por cierto estaba encerrada en una jaula de acero para que Kuma no la aplaste) a entrenar a Sabo, hasta que pasamos a un momento crítico.

Dos personas del lugar gritan Kuma adentro de la iglesia, preguntándole por qué razón ha tapado todas las ventanas de la misma, pero Kuma se pone muy serio y les dice que cierren la puerta por completo y una vez hecho esto, les dice que miren abajo de su ojo. Bonney tenía la misma piedra azul de la enfermedad que fue transmitida a Ginny, con lo que los amigos salen corriendo a buscar un doctor.

Los doctores llegan pero uno de estos quiere probar sacando a Bonney al Sol, a lo que Kuma lo descarta, mientras que otra le dice que “no parece ser envenenamiento de plomo blanco (la enfermedad de Law), por lo que no está familiarizada con esa condición”.

Kuma sabe lo que le espera, por lo que presenta su renuncia irrevocable a la armada revolucionaria.

“¡Cómo es eso de que Bonney tiene la misma enfermedad que Ginny!”, grita Iva, a lo que Kuma le responde que sí y que no sabe si es lo correcto, pero tiene que estar a su lado. Dragón entiende perfectamente y le dice que es importante vivir sin arrepentimientos, que vaya con los mejores deseos del mundo y que usará los contactos de la armada revolucionaria para traer a los mejores doctores del mundo a ver a Bonney. Kuma se lo agradece mucho.

Pasamos 7 años antes del presente, Bonney tiene 5 años.

Niños están haciéndole bullying a Bonney ya que esta no puede salir, le dicen ‘vampiro’, le sacan una cruz y se ponen ajos. “Jaja, hasta aquí es donde puedes pasar, ¿no sucia vampiro? ¡Mira esta cruz santa, tu debilidad!”, mientras Bonney los insulta, les saca el dedo medio y luego les da una patada.

Kuma aparece y le dice recuerda que no puede irse afuera y menos estar cerca de la puerta, porque la luz del Sol podría hacerle daño, a lo que Bonney entiende y le dice a Kuma que odia cuando se pone muy triste y preocupado, a lo que Kuma le da cariño con un abrazo y lágrimas y Bonney se molesta.

“Esos tarados se burlaron de mi cara una vez más. ¿Tú crees que estas piedras realmente son raras? No es que yo pidiese tenerlas, tampoco es que quisiera enfermarme”, dice Bonney mientras Kuma le dice “¿refieres a tus joyas? Ellos solamente están celosos de tus hermososas joyas”, haciendo referencia a su nombre, Jewelry Bonney.

“¿Realmente lo crees papá?”, dice Bonney y Kuma le responde” ¡pero claro, los amo!”.

“Oye Bonney, cuando te recuperes, hay algún lugar al que quisieras ir”, pregunta Kuma y Bonney le responde que sí, que quiere ir a las legendarias islas del cielo, a lo que Kuma se sorprende puesto que no tenía idea de una isla en el cielo y Bonney le dice que lo leyó en un libro.

“¡Ohhh, está muy cerca al Sol! Sería genial para poder estar cada vez más cerca de Nika”, dice Kuma mientras comienza a bailar al ritmo de los tambores de la liberación y Bonney sonríe.

“Eso suena como una gran aventura, podríamos ir ahí para tener una gran celebración cuando cumplas 20 años, ¿a dónde deberíamos ir a tus 19?”, acota Kuma mientras Bonney grita “¡Isla Gyojin!”.

Pasamos a otro panel en donde un doctor está hablando con Kuma.

“La enfermedad de tu hija tiene de nombre “escala zafiro” y lastimosamente es incurable. Ahora no lo ves, pero esas ‘piedras’ crecerán bastante y todo esto a causa de la luz natural, ya sea de la Luna o el Sol. Incluso con el tiempo te vas a contagiar, lo lamento”, dice el doctor, lapidando a Kuma con estas palabras. “Perdóname que sea tan duro en decírtelo, pero tu hija tiene solamente 5 años más de vida a lo mucho, sería un milagro si pasa de esto. Me apena decirte esto pero lo que ella tiene es una enfermedad terminal. No hay nada que podamos hacer”, dejando a Kuma perplejo y con lágrimas.

“Esto no es justo, maldición. Ella ya ha empezado a crecer como una mujer muy fuerte. Cómo es posible que no haya cura”, dice Kuma pero este es sorprendido por Bonney, que le dice que escuchó todo y que sabe que todo se acabará en su décimo cumpleaños, pero ella había entendido algo distinto.

Kuma le dice que le dio cólera el doctor puesto que le dijo que su condición dudará hasta que tenga 10 años y que no puede ayudar más de eso, a lo que Bonney le grita “¡eso significa que a los 10 años ya estaré mucho mejor y podremos ir y viajar a todos los lugares que hemos pensado!”, a lo que Kuma le miente y le dice que “sí, que con el tiempo, cuando cumpla 10 años, ella será curada”.

Un año después, el reino de Sorbet es atacado y todo comienza a incendiarse.

“¡Kuma! Tienes que ayudarnos por favor, el rey Bekori ha regresado más monstruoso que nunca, just como hace 16 años, él quiere recortar a la población y está quemando a las personas en sus casas sin importar que sean niños”, finalizando así el capítulo 1098 de “One Piece” con Kuma sorprendido y con las palabras del editor “la tragedia de nunca acabar sigue su rumbo”.

Fecha del capítulo 1098 de “One Piece”

El nuevo capítulo del manga de “One Piece”, el 1098, saldrá primero filtrado hoy jueves 9 de noviembre y el día 12 del mismo mes, legalmente a través de Manga Plus.

¿Dónde leer legalmente el manga de “One Piece”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

Ficha técnica del manga de “One Piece”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Publicación Inicial: El manga de “One Piece” se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 1997.

Resumen: “One Piece” es un manga shonen que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, mientras navegan por el Grand Line en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. La historia se desarrolla en un mundo lleno de piratas, misteriosas frutas del diablo que otorgan habilidades especiales, y una gran variedad de personajes únicos.

