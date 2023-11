El flashback de Bartolomew Kuma está llegando a un punto muy fuerte en el manga de “One Piece” y es que luego de God Valley, tenemos la historia de su inicio en el ejército revolucionario y todo esto es contado en el capítulo 1097 del manga de “One Piece”. ¿Qué más pasó? Aquí te lo contamos.

Capítulo 1097 de “One Piece”

El capítulo tiene de nombre “Ginny”.

En la portada podemos ver a Bartolomew Kuma cazando salmones en un río mientras Ginny le da vitoreos.

El capítulo comienza 8 años después del incidente de God Valley en el reino de Sorbet, lo que sería 30 años atrás del tiempo actual.

Muchas personas están clamando por ayuda a Kuma.

“¡Por favor Kumachi, ayúdame! Siempre venía aquí con tu padre, me sorprende que ya no esté. Pero él crió a alguien tan excelente como tú. ¡Seguramente tus papás estarían muy orgullosos de ti!”, claman las voces en Sorbet.

Pasamos a la iglesa, es aquí que vemos a un Kuma de 17 años de edad que está curando a las personas ancianas quitándoles su dolor.

“¡Muchas gracias Kumachi! ¡Me está doliendo toda la espalda! ¡Tienes manos milgrosas! ¿Puedes hacerlo los días de semana?”, gritan las personas pero un grito se escucha desde el fondo. “¡Claro que no! Él solamente puede hacerlo los domingos”.

“¡Nisiquiera pagan por esto, ustedes viejos!”, grita Ginny ya más adulta, asustando a los ancianos de la capital que la llaman “Ginny la tacaña”.

“Ella es bella, pero dice muy malas palabras, pero aún así no detiene las confesiones de las personas alrededor de la ciudad”, presentándonos a Ginny con sus 21 años de edad.

“¿Podemos ver a Kumachi? El solamente ver su rostro hace que nuestros corazones sanen”, dice una señora mientras Kuma sonríe.

Ginny dice que deberían al menos dar algo por el tratamiento de Kuma, pero la anciana responde que lo harían con mucho gusto pero que ahora tienen que pagar un tributo altísimo al Gobierno Mundial para que los dejen vivir.

Las personas comienzan a hablar preguntándose por el nuevo rey de Sorbet, el cual dicen que es un tirano que mata a sangre fría. “Bukori, el nuevo rey, hace que hasta las personas más enfermas como nosotros paguen ese tributo. Es una horrible persona y estos dejaron a varias personas morir de inanición”, comentan los ancianos.

“Es alguien muy malo y tacaño. Se queda con el dinero y lo da al Gobierno. No nos da ni un pedazo de carne. Si no estuviesemos enfermos, ya nos habríamos hecho cargo de él”, dicen los viejos mientras Kuma afirma feliz “yo tomaré todo ese dolor o enfermedad, así que por favor, vengan todas las semanas, ¿sí?”.

Esto deja muy contento a todas las personas del lugar que se van agradeciéndole a Kuma por lo que hace; sin embargo, no todo es color de rosa, porque a Kuma le tocaba enfrentar el dolor.

Kuma se encierra en su iglesia y ve que toda la onda de dolor ha creado una esfera en forma de patita muy grande, con lo que da un fuerte suspiro y se adentra en dicha burbuja, recibiendo muchísimo daño y gritando de extremo dolor, tanto así que rayos salen de la iglesia y Ginny se tapa los ojos para no ver como es que Kuma está siendo destrozado.

Kuma termina tirado en el suelo y Ginny empieza a llorar demasiado, es así que le reniega: “Sigues haciendo esto semana tras semana... ¡ellos no saben el dolor por el que tú pasas, Kumachi!”, a lo que Kuma responde “Si ellos no pueden ayudarse, alguien tiene que hacerlo. Esa técnica se llama ‘masa de extracción de dolor y sufrimiento’, acumulando todo su dolor para hacerlo desaparecer”.

“Si yo lo dejo ir, eventualmente ese dolor regresará a la personas original. Estoy feliz mientras las personas en el lugar también lo sean. Perdóname si te he preocupado en demasía, si entreno para hacerme fuerte...”, dice Kuma mientras Ginny responde que ese no es el problema, aunque el animo le cambia la cara cuando Kuma le dice que “tienen muy buena comida guardada en el lugar”.

Pasan 5 años más, ahora Kuma tiene 22 años y estamos en la iglesia.

“¡Cásate conmigo!”, le dice Ginny a Kuma, pero este le dice que no, a lo que Ginny le insiste y le dice “¡Hay que hacerlo, ¿acaso tú no me amas? ¡Te juro que te haré feliz, lo prometo!”, a lo que Kuma responde que claro que es feliz, pero recuerda con tristeza las palabras de su padre que le dicen que tiene sangre Bucanera, por lo que le responde a Ginny un “solamente no quiero hacerte sufrir...”.

Pasamos a otro panel donde ambos están hablando.

“Mira, los guerreros de la libertad acaban de causar otras protestas alrededor de la gran línea. El Gobierno ha dado una recompensa por ellos. Mira, Dragon”, dice Kuma mientras ve a Monkey D. Dragon en la portada del periódico.

“Se ve como una persona genial, él debe ser el héroe de alguien. Algún día, yo también iré al mar y empezaré a ayudar a muchas personas”, dice Kuma mientras tocan la puerta dejando comida que Kuma recibe y Ginny molesta le lanza el cesto y le dice “estúpido” con tristeza.

Ahora han pasado 3 años más y un incidente ha pasado en el reino de Sorbet.

Kuma está muy molesto porque han secuestrado a varias personas del pueblo y estos están a punto de ser asesinados.

“¡Devuelve a las personas que te has llevado!”, grita Kuma, mientras los guardias se ponen en guardia para enfrentarse a Kuma. “¿Acaso no has oído las nuevas reglas, pastor? Podemos usar a las personas del lado sur como queramos”, y esto hace enojar a Kuma que lanza un potente ataque con su fruta del diablo.

Es así que aparece el rey de la nación de Sorbet y dice que las personas que dan pequeños tributos son como “una aguja en el trasero”, por lo que deben de ser eliminados y para que el Gobierno Mundial los tome más en cuenta.

Kuma fue derrotado tras muchas horas de pelea contra cientos de miles de soldados. En la prisión, se encuentra con otros conocidos.

“¿Por qué están arrestados ustedes?”, dice Kuma, Ginny responde diciendo que “cuando nos enteramos que estabas encerrado, fuimos a pedir que te liberaran”, mientras sus dos amigos también ríen.

Kuma está llorando de impotencia al darse cuenta de que el reino se ha convertido en un lugar de extrema discriminación, mientras Ginny sabe que todo es culpa del rey Bekori que tiene su política muy reglamentada.

“Si desafiamos al pueblo, eso significa que estamos en contra del Gobierno Mundial”, reafirma Ginny.

Una explosión gigante se da en el centro de la plaza.

“¿Acaso creen que dejaré que escapen ustedes monos que actúan como dragones celestiales?”, grita una voz mientras otras explosiones retumban el lugar.

“¡Ellos consiguieron derrocar al rey! ¡La política de esclavos ha sido abolida!”, celebran las personas del pueblo.

El narrador nos cuenta: “Gracias a la intervención de un grupo, el reino de Sorbet ha escapado de la tiranía del Gobierno Mundial”, con lo que pasamos al calabozo de nuevo. Una puerta se abre y aparecen dos sombras.

“Parece que han hiciste un desastre total, hombre recomendado”, dice Dragon. Ivankov responde “¡Kuma, Ginny! ¡Hemos venido por ustedes!”. Todos se sorprenden demasiado al ver de nuevoa a Iva. “¡Cambiemos al mundo juntos!”, grita Ivankov, con lo que pasamos a la presentación oficial de la armada revolucionaria.

“Ellos causaron muchísimas propuestas contra el Gobierno en todos los reinos. Los guerreros de la libertad se establecieron tras el inicio de la gran era pirata. Después de la tragedia de O’hara, ellos se armaron con determinación. Dragon e Ivankov son los dos pilares principales junto con Kuma. Después, se transformaron en la actual armada revolucionaria, haciéndose famosos en todo el mundo”, dice el narrador.

“Todavía necesitamos financiarnos. Como mercenarios, hemos ayudado a muchas rebeliones en otros reinos”, dice Dragon. “Podríamos enseñarles a aquellos que desean unirse a la milicia como manejar armas y pelear”, a lo que Kuma pregunta cómo es que Dragon sabe como usar las armas así.

Dragon responde “yo solía estar en la Marina, pero desafortunadamente, nunca pude encontrar nada de referencia a justicia ahí”.

Kuma responde “de ser un marine a la armada revolucionaria”, mientras Iva responde que solamente quiere ayudar personas. Kuma sonríe y le dice a Dragón que lo seguirá y Dragon responde diciendo que no lo decepcionará.

Ahora nos vamos 8 años más adelante, Kuma tiene 33 años y estamos hace 14 años de la actualidad.

Kuma ha regresado al reino de Sorbet entre vitoreos de todas las personas del lugar que se mostraban muy preocupadas por él.

“¡Te ves muy feliz”, le dicen a Jinny, a lo que ella sonríe y les responde con un “¿se me nota? Esto es porque mañana vamos a conocer a toda la división de Kumachi, es por eso que estoy feliz”, mientas tiene un pedazo de carne en la boca.

Ginny ahora es capitán del lado oriente de la armada revolucionaria.

“¡El capitán Kuma tiene mucha suerte, todos lo idolatran y lo aman!”, gritan, mientras Ginny ríe y les dice tontos por idolatrarlo de esa forma; sin embargo, estos no sabían que estaban siendo observados por alguien, con lo que pasamos a Baltigo, lugar donde estaba la base central de la armada revolucionaria.

“¡Dragon, Dragon! Tenemos malas noticias”, dice un den den mushi mientras Dragón grita. “¡No puede ser, ¿Ginny ha sido capturada?!”, culminando el capítulo 1097 de One Piece con las palabras de respuesta de los revolucionarios diciendo “realmente lo sentimos, ¡un inesperado enemigo tiene...” puntos suspensivos.

Fecha del capítulo 1097 de “One Piece”

El nuevo capítulo del manga de “One Piece”, el 1096, saldrá primero filtrado hoy jueves 2 de noviembre y el día 5 del mismo mes, legalmente a través de Manga Plus.

¿Dónde leer legalmente el manga de “One Piece”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

Ficha técnica del manga de “One Piece”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Publicación Inicial: El manga de “One Piece” se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 1997.

Resumen: “One Piece” es un manga shonen que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, mientras navegan por el Grand Line en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. La historia se desarrolla en un mundo lleno de piratas, misteriosas frutas del diablo que otorgan habilidades especiales, y una gran variedad de personajes únicos.

