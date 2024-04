“Look Back”, la obra maestra de Tatsuki Fujimoto, el mangaka detrás del aclamado “Chainsaw Man”, se prepara para llegar a la pantalla grande en forma de anime. Este one-shot, que se convirtió en un éxito rotundo en su lanzamiento, narra una conmovedora historia sobre la amistad, la rivalidad y la búsqueda de los sueños en el mundo del manga.

Tráiler oficial

Un avance de emociones fuertes

El primer tráiler oficial del anime “Look Back” ya está aquí, y no ha hecho más que aumentar las expectativas. Con un estilo visual cautivador y una banda sonora emotiva, el tráiler nos sumerge en la historia de Kyomoto y Fujino, dos jóvenes artistas que se encuentran en un camino de autodescubrimiento mientras persiguen su pasión por el manga.

Un equipo de talento detrás del proyecto

La película de anime “Look Back” está en manos de Studio Durian, un nuevo estudio de animación que reúne a un equipo de profesionales experimentados. Entre ellos se encuentran Kiyotaka Ohiyama, director y guionista, quien ha trabajado en series como “Violet Evergarden” y “A Place Further Than the Universe”; y Kiyotaka Oshiyama, director de arte, conocido por su trabajo en “Children of the Sea” y “The Wind Rises”.

Una fecha de estreno para no perderse

La película de anime “Look Back” se estrenará en Japón el 28 de junio de 2024. Si bien aún no hay una fecha confirmada para su lanzamiento en Occidente, se espera que llegue a nuestras pantallas en los próximos meses.

Un anime que promete ser una obra maestra

Con un manga aclamado por la crítica, un equipo de talento detrás del proyecto y un tráiler que ha conquistado a los fans, “Look Back” se perfila como uno de los animes más esperados del año. Una historia conmovedora, una animación hermosa y una banda sonora memorable hacen de esta película una experiencia que no querrás perderte.

