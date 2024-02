La salida del capítulo 1108 del manga de “One Piece” ha hecho que todos los fans estén al tanto de lo que está pasando en estos momentos en Egghead y es que Luffy y sus amigos están viendo la batalla más dura de sus vidas enfrentando no solamente al almirante de la Marina, Borsalino Kizaru, si no que también contra la forma despertada de uno de los miembros del Gorosei, Saint Jaygarcia Saturn. Aquí el episodio completo.

Capítulo 1108 del manga de “One Piece”

El capítulo tiene de nombre “Mundo, por favor, responde”.

Las chicas de “One Piece” protagonizan un color spread. Vemos a Robin, Uta, Nami, Tashigi, Reiju y Boa Hancock.

El capítulo inicia justo donde terminó el anterior, con el editor diciendo “en la niebla oculta de toda la locura...”

Van Augur tiene en la mira la cara de Caribou, el cual comienza a gritar.

“¡Gyaaa! Por favor esperen, no me maten”, mientras Caratina Devon lo mira con desdén preguntando quién es. Van Augur le dice que es Caribou y que es verdad que es un pirata, por lo que no entiende qué hace en una isla del Gobierno. Seguramente también quiere la cabeza de Teach.

Ante esto Caribou responde con miedo diciendo que si lo matan en este momento, sus cabezas serán aplastadas por el líder Barbanegra.

Van Augur se ríe y pregunta por qué pasaría eso y Caribou le dice: “tengo información exclusiva que absolutamente nadie en este mundo tiene. Información sobre las armas ancestrales, una es Poseidón, que es el poder que tiene la princesa Shirahoshi en la isla Gyojin. El otro es Plutón que está dormido bajo Wano-kuni. Los únicos que saben la localización de esto somo los Mugiwaras y yo!! Kihihi”.

Caribou rie y sigue: “si me dejas conocer a Teach-sama, gratamente les daré más información como esta gratis. Estoy seguro que é llo aceptará así que por favor, ¡llévenme con ustedes! Estoy seguro que les seré de utilidad”, dejando a Van Augur y a Catarina Devon sorprendidos.

Volvemos a las orillas de Egghead, donde los marinos están batallando contra todos los Pacifistas.

Los gritos se escuchan en batalla. “¡Aléjense de la costa, no ataquen a los Pacifistas!”, gritan los marinos que se lamentan que estén usando los escudos burbuja y no les puedan hacer nada de daño.

Los Pacifistas continúan destruyendo todo el armamento de la marina a diestra y siniestra.

Vamos cómo se nos hace la presentación oficial de los vicealmirantes de la marina.

La primera que habla es la vice almirante BLuegrass, la cual dice que perder ante estos pacifistas sería una absurda vergüenza para ellos.

El vicealmirante Hound molesto con la Buster Call siendo detenida por los Pacifistas. El vicealmirante Guillotina hablando sobre cómo los Pacifistas ahora están atacándolos y cumpliendo órdenes que van en contra de todo lo que se les había dicho.

Finalmente, vemos al almirante Doberman, diciendo que deben tener la cabeza de Jewelry Bonney ya que ella está escapando ahora mismo por la Fabriophase hacia la costa noroeste.

Tras esto, vemos que el vicealmirante Tosa hace su aparición y se dirige directamente hacia donde están Franky y Bonney. Este está usando su nuevo poder con el que hace que sus dedos obtengan el poder de diez shigan y cuando está a punto de matarlos, es aplastado brutalmente por un hacha gigante.

Bonney no puede creer lo que ve, Franky y Atlas tampoco. Franky comienza a gritar “Eh eh eh... QUÉ, ¿por qué los gigantes están en esta isla? Ahora sí estamos en aprietos, no me digas que son nuevos enemigos en batalla”.

A lo que Broggy comienza a reír: “Gabababa, ¿quiénes son ustedes chicos? Hemos memorizado todos los nuevos posters de ‘se busca’ pero no puedo reconocer a ninguno de ustedes. ¿Acaso son investigadores de la isla?”, mientras Dorry responde: “nosotros estamos aquí para recoger a la banda de los sombrero de paja”.

Los gigantes hacen su espectacular aparición frente a los supervivientes de Egghead, riéndose por entrar a la gran batalla de la Isla del Futuro.

Franky grita: “¡Oh, buscan a Luffy, él es mi capitán! ¿Acaso tienen algún problema con él?”, a lo que lo miran al no poder reconocer a Franky ya que su póster de ‘se busca’ es una foto del Sunny.

Broggy responde diciendo: “no, no tenemos ningún problema con él, si no todo lo contrario, le tenemos gratitud”. Dorry dice que son guerreros de Elbaf y que si él es parte de su banda, con mucho placer los protegerán.

Bonney se sorprende y dice que Sanji, Vegapunk y Luffy siguen en medio de la isla, preguntando si los podrían ayudar.

Broggy dice que le da nostalgia escuchar los nombres de Luffy y Sanji y que sin dudar se van para allá.

Dorry dice “Vegapunk es el hombre que “ese erudito” mencionó. llévenlo al barco y que sea lo más rápido posible”. Los gigantes entienden y Bonney se pregunta si son aliados.

Franky recuerda lo que dijo Usopp y se pregunta también si estos son los maestros de los que él estaba hablando.

Vemos al vicealmirante Urban preocupado, al vicealmirante Pomsky que no puede creer que se hayan encontrado con los gigantes. Es así que Bluegrass se sube junto a Doll a uno de lo reyes marinos creados por Vegapunk y le pregunta si ha peleado contra un gigante con anterioridad, a lo que Doll dice que su superior era un gigante.

Bluegrass le pregunta por Jaguar D. Saul y por su fuerza, con lo que volvemos con Bonney.

El gigante le pregunta por el resto de la banda de Luffy y ella dice que están en el laboratorio sobre las nubes.

Ahora volvemos a la brutal batalla en el centro de Eggead, Luffy está hablando con Sanji y Vegapunk.

“¡Oigan, si no se van de aquí, no podrán ser salvados eh!”, a lo que Vegapunk grita de dolor ensangrentado, “¡seguiré sangrando si me muevo!”. Saturno solamente los está mirando muy molesto.

Luffy le responde que le había hecho la promesa de que todos se irían juntos de la isla y Vegapunk le dice “es verdad que yo te dije eso, pero mi respuesta es esta. Hay algo aquí que debo proteger a como de lugar. Ya le di la autoridad a Bonney y se lo quería decir cuando fuese adulta pero no puedo, mi vida está contada. Por favor, protéjanla”, dice Vegapunk.

Saturno abre los ojos, su forma es más demoníaca que nunca, se ha hecho gigante, sus patas son enormes, parece más araña que humanoide, pero esto no le importa a Sanji, que se para frente a él y le dice “parece que tus partes humanas han desaparecido, te has vuelto realmente raro y parece que estás botando puro veneno...”.

Saturno lo mira alocadamente y dice “esta será la única vez que lo verán”, alzando sus patas de araña y atacando a Luffy mientras Sanji le grita, “¡Luffy, esquívalo!”.

Saturno ataca y Luffy lo esquiva, este le dice a Sanji mientras ríe que se vaya, que tome al viejo Punk y se lo lleve, incluso si está herido que se lo lleve.

Vegapunk grita de dolor mientras Sanji se lo lleva, este le dice que que lo deje pero Sanji dice que solo se relaje pero de la nada un rayo de luz aparece, Kizaru ha pateado a Sanji con todo su poder.

Luffy sigue esquivando los ataques de Saturno pero el viejo Vegapunk, en el aire, es atravezado por la espada de luz de Kizaru.

“Ama no Murakumo”, grita Kizaru mientras saca su espada del cuerpo de Vegapunk. Kizaru no quiere ver y asiente la mirada en su ataque.

Luffy se molesta demasiado, Sanji también y Luffy grita “Nooo viejo cabeza de manzana, maldición, Sanji ve a la salida más cercana de la isla, confía en mi”, mientras Sanji inicia su escape de la isla pidiendo perdón a Vegapunk.

Entonces, cuando Kizaru estaba a punto de irse a la máxima velocidad, Luffy se transforma en gigante y se molesta demasiado pero hace algo histórico, con la mano izquierda está deteniendo a Saturno en su forma definitiva, con la derecha tiene a Kizaru aplastándolo y botando sangre.

“¡Jajaja de ninguna manera los voy a dejar pasar!2, grita Luffy. Sanji toma a Vegapunk a toda velocidad y dice “oye viejo Vegapunk, ¿estás muerto? Carajo estás delirando ¿por qué estás riendo?”

Un sonido de llamada suena “beep beep, clack bzzz”, con lo que vemos a Vegapunk aparece en la pantalla de todo Egghead.

La línea de llamada del mismo se va a través de una señal que comienza a llegar a todo el mundo entero, Vegapunk tiene algo que decir antes de irse de este mundo, con lo que pasamos al último panel del manga.

“¡Uhm hola hola, probando probando, mundo mundo, por favor, responde! Soy el doctor Vegapunk, el humilde genio científico. El mensaje que les voy dar posiblemente los sorprenda pero tienen que saberlo... ¡Esta es la verdad del mundo!”, finalizando así el capítulo 1108 de “One Piece” con las palabras del editor “¡El mensaje de Vegapunk al planeta entero, ¿qué les dirá?!”.

La próxima semana sí habrá manga.

Fecha del capítulo 1108 del manga de “One Piece”

El nuevo capítulo del manga de “One Piece”, el 1108, saldrá primero filtrado el día jueves 22 de febrero y el domingo 25 de febrero de 2024, legalmente a través de Manga Plus.

¿Dónde leer legalmente el manga de “One Piece”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

Ficha técnica del manga de “One Piece”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Publicación Inicial: El manga de “One Piece” se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 1997.

Resumen: “One Piece” es un manga shonen que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, mientras navegan por el Grand Line en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. La historia se desarrolla en un mundo lleno de piratas, misteriosas frutas del diablo que otorgan habilidades especiales, y una gran variedad de personajes únicos.

VIDEO RECOMENDADO "One Piece" es una de los animes más icónicos de la cultura popular, recientemente Netflix estrenó una adaptación para su plataforma que hasta el momento goza de buenas reseñas por parte de la crítica especializada y de los fans, ¿A qué se debe esta gran acogida? (Fuente: TV Perú)