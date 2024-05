Las revelaciones no paran y es que en el capítulo 1114 del manga de “One Piece” podemos ver más verdades contadas por el doctor Vegapunk en su mensaje. Todo esto mientras Luffy con su Gear 5 está peleando contra Warcury, el miembro del Gorosei. ¿Qué más pasó en este episodio? Aquí te lo contamos todo.

Capítulo 1114 de “One Piece”

El capítulo tiene de nombre “Alas de Ícaro”.

En la portada tenemos la continuación de la historia de las travesías de Yamato en Wano.

“Toma esta espada como una ofrente al santuario de Enma en Hakumai pasando la tumba de Yasuie. Vas a visitarlo representativamente”, le dice Kinemon a Yamato.

El capítulo comienza en el nuevo mundo, en el cuartel general de la Marina.

Los gritos no se hacen esperar por parte de los marinos. “¡Cómo que el mundo se va a hundir bajo el mar, no puede ser, ¡qué carajos significa eso, Vegapunk”, mientras vemos como Akainu reacciona pensativo al mensaje del Doctor. Por otra parte, en Mock Town, el reino de lo ridículo, la gente ha comenzado a reírse alocadamente.

“¡Gyahahahaha este tipo está realmente loco! ¡Son las últimas palabras de un hombre tonto! Lo único que quiere hacer es poner al mundo en caos con teorías conspirativas. ¿Quién en su sano juicio va a querer hundir al mundo?”, con lo que pasamos a la Metrópolis acuática, Water 7.

“Lo que dice Punk es muy creíble y beneficioso para nosotros por el estado de nuestra ciudad pero... ¿va a pasar en todo el mundo? No puede ser, esto no es solamente hablar de mareas altas y mareas bajas”, dicen los ciudadanos mientras Curi aparece preocupado.

Tras esto, nos vamos a Impel Down.

Donquixote Doflamingo aparece riéndose demasiado. “¡Fufufufufu, esto es lo mejor! Si Impel Down es hundido bajo el mar, es su trabajo asegurar el bienestar de sus prisioneros. No me equivoco, no Magellan? Fufufufufu”.

Magellan le dice “bueno es cierto que el nivel del agua ha aumentado un metro el otro día debido al gran terremoto. Esto generó un pánico tremendo en los prisioneros. ¿Cuántos metros tendría que aumentar para hundir al mundo?”, a lo que Doflamingo responde que “si el agua sube solamente 5 metros, muchas de las ciudades del mundo serán hundidas. ¿Se moverá la gente a algún sitio más? ¡Tienen que irse a un lugar en las alturas, si sabes, ¿no? ¡Fufufufufufufu!”.

Con lo que nos vamos a la isla Gyojin. La princesa Shirahoshi se ha mostrado muy preocupada por todo lo que está pasando en el mundo, a lo que el rey Neptuno dice que son noticias muy indignates.

Ahora volvemos a Egghead, donde el vice almirante Hound no puede creer lo que dice Punk en su mensaje. “¿Acaso quieres que el mundo se vea envuelto en caos, Vegapunk?”.

Los 5 ancianos del Gorosei reaccionan absolutamente molestos: “¡Destruyan esa transmisión, no, destruyan cualquier forma de vida que ustedes escuchen o vean, nada es importante en estos momentos!”, mientras vemos a York diciendo “qué tanto vas a decir, ¡Stella!”.

El mensaje sigue y Vegapunk dice que hablará un poco del futuro. “Atentos todos, porque después de este mensaje, en algunos días, un terremoto de magnitudes extraordinarias pasará en todo el mundo!”, los ciudadanos no lo pueden creer.

Vemos a Smoothie en Whole Cake, diciendo que si refiere a ese terremoto que pasó hace unas horas y sobre la posibilidad de que Vegapunk ya haya muerto mucho antes. Es así que escucha que Vegapunk dice que “el mar aumentará un metro y habrán ciudades que no podrán ser habitadas nunca más”.

Los ciudadanos no entienden la predicción, con lo que Punk sigue “Habrán playas a las cuales no podrán ir porque serán borradas. Si estoy equivoado con esto, entonces no escuchen mis palabras”, con lo que nos vamos a Hachinosu con Aokiji escuchando todo mientras los piratas corren por todos lados asustados.

“Pero si algo así llega a ocurrir, quiero que escuchen atentamente lo que les tengo que decir. ¡Ese terremoto no fue un desastre natural!”, con lo que volvemos a la batalla de Egghead em donde todos los Mugiwaras protegen a Nico Robin de Saturno.

“¡Cállate maldito Vegapunk, no digas otra palabra!”, grita Saturno mientras los Mugiwaras dicen “¡Lárgate!”. Todos usan sus ataques en contra de Saturno pero este los manda a volar. Nico Robin usa su spider web para salvarlos, Chopper es aplastado por Saturno mientras Vegapunk dice “solamente aguardo que la paz llegue de alguna forma pero este fue el primero de mis pecados”.

Saturno le dice a Marte si ha encontrado la planta de poder y Marte le responde que todavía no, a lo que Saturno acota que es el único cuarto que no está destruido, por lo que él mismo irá.

Vegapunk dice que “junto a su sueño de obtener energía eterna, quería que el mundo avance hacia el futuro desde el fondo de su corazón pero...”, mientras vemos como Saturno ha llegado al cuarto donde está la Mother Flame.

“Creo que me acerqué demasiado.... al Sol”, dice Punk mientras los del Gorosei dicen que hay que destruir a toda forma de vida en la Labophase.

Saturno grita que el den den mushi transmisor no está ahí mientras lo vemos parado al frente de la Mother Flame, una llama que está dentro de un tanque de agua especial.

Vegapunk dice que explicará todo desde el inicio al final acerca de lo que está por pasar en el mundo mientras lo Marines en las orillas de Egghead están gritando aterrorizados porque nada de lo que disparen le hace daño al robot del Siglo Vacío.

Nos vamos con Dorry y Brogy que están corriendo a toda velocidad mientras Luffy salta como loquito.

“¡Hay que apurarnos si no vamos a ser rostizados!”, grita Brogy.

Nos vamos a Mary Geoise, específicamente al castillo Pangea, donde Vegapunk prosigue con el mensaje mientras Imu-Sama reacciona en silencio.

“Hace 900 años desde ahora, esta es una historia que tuvo lugar durante 100 años y que culminó hace 800 años. La verdad reside en ese periodo de historia que fue borrado de los libros de historia...”.

Aparecen los Tenryubitos mirando a Vegapunk y gritando “¡Marinos tontos, qué hacen que no están silenciando a este maldito doctor!”, a lo que Vegapunk prosigue “este tiempo fue llamado el Siglo Vacío. Cualquier cosa de esos años fue completamente desaparecido. Si alguien intentaba saber algo de este Siglo Vacío o era silenciado o aparecía muerto, misteriosamente”.

Los tenryubitos dicen “¡pena de muerte no será suficiente para Vegapunk! ¡Traigan su cuerpo en piezas!”. Saint Shalria aparece y dice “¿Siglo Vació? ¿Qué es eso?”, con lo que nos vamos a Elbaf, una sombra está escuchando el mensaje pero se echa con los brazos atrás.

“Esto fue silenciosamente disperso por todo el mundo a modo de mensajes en código que solo muy pocas personas pueden entender. Estos mensajes del pasado para contarnos la historia son conocidos como ¡Poneglyphs!”, dice Punk mientras se escucha una risa “Dereshishishishi”. Jaguar D. Saul está riendo mirando al cielo.

Ahora nos vamos al East Blue, a Orange Town, donde una niña le dice a su padre “si sabía que en el pasado, 20 reyes se unieron para crear el mundo donde lo conocemos”, donde vemos como Boodle le dice “bueno, puede ser, ¿tú qué piensas, Shushu?”, a lo que el perrito responde con un “arf!”.

Tras esto sigue el mensaje de Vegapunk, “Pero el acto de decifrar los Poneglyphs es estrictamente prohibido por el Gobierno Mundial incluso para mi, que trabajaba ahí. Ahora, he puesto el dedo en la llaga, ese es mi segundo pecado. Con la persistencia de un grupo ejemplar de arqueólogos, estos desencriptaron el lenguaje antiguo para la investigación de los Poneglyphs en el mundo, haciendo una investigación excepcional sin pedir nada a cambio”, volviendo a la batalla de Egghead donde los Mugiwaras aparecen heridos.

“La historia es un cuento...”, sigue Punk.

Nami dice que las nubes se están extendiendo y Brook dice que quizá eso es lo que dijo Edison para poder caer con el barco al mar. Usopp dice que es cierto, si se extienden podrán caer exactamente mientras vemos a Edison en un cuarto solito moviendo las nubes y pidiendo a los Mugiwaras que no sean atrapados por el Gobierno Mundial.

Afuera de Egghead se arma un alboroto.

“Ante esto, lo que yo se es un cuento incompleto del Siglo Vacío, podría llenar los vacíos con mi imaginación pero el mejor regalo que puedo hacerles es revelarles las verdades de lo que pude encontrar”, dice Vegapunk mientras Brogy le dice a Luffy que no sea tan temerario.

“El protagonista de este cuento nació hace 900 años, en un reino con una civilización mucho más avanzada que la nuestra...”, grita Punk mientras Luffy salta muy alto frente a Warcury y grita “¡Tranquilo, esta vez va a funcionar!”, haciendo que su brazo se estire y le tire un super ataque a Wacury que pone su piel ultra dura.

“Él es muy parecido a Nika “el Dios del Sol” nombrado en Elbaf. Él es un hombre que puede pelear con su cuerpo elástico...”, mientras vemos a Luffy llorando de Dolor al golpear a Warcury, finalizando el capítulo 1114 de “One Piece” con las palabras de Vegapunk “¡Su nombre es JoyBoy, el hombre que también era conocido como el primer pirata de toda la historia!” y con un mensaje del editor “un mensaje “chocante” a todo el mundo, él fue “el pirata original”.

La próxima semana no habrá manga.

Fecha confirmada del capítulo 1114 de “One Piece”

El capítulo 1114 del manga de “One Piece” vuelve el día 12 de mayo tras el descanso que hubo por la Golden Week de la Weekly Shonen Jump. Por otra parte, corre la posibilidad de que dicho episodio se filtre unas semanas antes.

¿Dónde leer legalmente el manga de “One Piece”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

Ficha técnica del manga de “One Piece”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Publicación Inicial: El manga de “One Piece” se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 1997.

Resumen: “One Piece” es un manga shonen que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, mientras navegan por el Grand Line en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. La historia se desarrolla en un mundo lleno de piratas, misteriosas frutas del diablo que otorgan habilidades especiales, y una gran variedad de personajes únicos.

