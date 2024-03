Ya salió el capítulo 1111 del manga de “One Piece” y aquí te contamos todo lo que está pasando en estos momentos en la gran batalla de Egghead, donde tras la llegada de los gigantes, una posibilidad de escape se ha abierto para Luffy y compañía. ¿Qué ha pasado? Aquí te contamos todo.

Capítulo 1111 de “One Piece”

El capítulo tiene de nombre “El escudo solar”

En la portada tenemos un color spread de Luffy comiendo papitas con medusas junto a los demás Mugis, Kuma, Vegapunk y Bonney.

El capítulo inicia con una explosión tremenda en la fase de laboratorio.

El demonio Itsumade de Saint Marcus Mars ha conseguido entrar a este lugar y está en la búsqueda de la central del mensaje de Vegapunk.

Sus ojos no detectan nada, pero sigue buscando. El que lo ve directamente y se sorprende es Jimbe. “Dios, qué haki más fuerte”, por lo que se avalanza directamente hacia donde está Zoro y le pregunta si la pelea ha terminado.

El poder despertado de Lucci comienza a desaparecer. Este está jadeando sin poder moverse.El daño que le hizo Zoro ha sido tremendo ya que tiene tres cortes muy profundos en el torso que está completamente ensangrentado.

Zoro responde que “parece que no porque este todavía sigue en pie”. Lucci grita muy fuerte y Sanji por el den den mushi dice si es que Jimbe ya se llevó a Zoro, a lo que este toma a Zoro del cuello y le dice “Ya está, Zoro, ya has ganado. ¡Tenemos que irnos ya!”, con lo que comienzan a irse.

Ante esto, Rob Lucci grita que se moverá pronto y Jimbe le dice “perdóname por esto, Rob Lucci, pero tenemos prisa. ¡Gyojin Karate: Gosenmaigawara Shuuto! (mano espada de las cincomil losas), creando un humo tan fuerte que traspasa a Lucci y le da la posibilidad a estos de irse.

Luego, Rob Lucci comienza a perder todo el poder de su despertar, pero un sonido muy fuerte irrumpe el sitio. Lucci, con demasiada sangre, mira hacia arriba, había llegado Saint Marcus Mars.

“Miembro del Cyper Pol Aegis 0, Rob Lucci, dime dónde está la Vegapunk York”, dice Mars, mientras Jimbe está llevando a Zoro en su espalda. Mars pregunta qué es eso mientras estos salen a toda velocidad.

Rob Lucci le respodne diciendo que York se encuentra secuestrada en el cuarto piso del cuarto de control del edificio A de la fase de laboratorio.

“Esos dos que usted vio irse ahora mismo son Roronoa Zoro y el primer hijo del mar, Jimbe. El resto de los 5 miembros de la banda de los Migiwaras, junto con dos Vegapunks, están a punto de salir de la fase de laboratorio preparando su escape. En el fondo del laboratorio hay 85 agentes Cipher Pol y 4 serafines”, dice Rob Lucci que saca un den den mushi.

“Ahora lo más importante, el mensaje del doctor Vegapunk a todo el mundo será transmitido en 6 minutos”. Ante esto Mars responde felicidando a Lucci por su trabajo en la isla de Egghead y que se vaya, pero justo cuando Marte se está yendo, Lucci le hace un último pedido.

“Por favor, mi compañero está completamente herido en ese lugar. ¡Le suplico que le perdone la vida!”, dice Lucci suplicando por Kaku que está vendado y herido.

Lucci ensangrentado recibe la mirada de Mars, el cual se ríe de él y le dice “jajajaja, eso va a ser muy difícil, ¿sabes no? Quizá él sea un insecto que está destinado a ser pisado jajajajaja”, yéndose volando a destruir toda la fase de laboratorio.

Volvemos a la batalla en el centro de Egghead.

“¡Han pasado dos largos años, viejos y queridos gigantes!”, dice Luffy, a lo que Dorry responde que casi no lo reconocían con esta forma en la que está ahora. Brogy dice “Gabababa, ¿cómo es que ahora tienes la forma del Dios que es venerado y alabado en Elbaf?”, a lo que Luffy dice “Qué”.

Brogy responde diciendo, “estoy hablando de tu apariencia ahora, ¡Estamos muy felices de verte! Gababababa” y Luffy no entiende de lo que están hablando pero que tendrán tiempo para hablar de esto después.

Warcury se molesta al ver a los gigantes ahí, Saturno dice que esto sí es una muy mala combinación. Dorry dice que “esas formas de bestias gigantescas son como las bestias normales del bosque de Elbaf”. Luffy responde diciendo que la meta no es pelear en sí, si no escapar.

Dorry responde diciendo que sí lo saben ya que se encontraron con Sanji de camino. “Él fue el que nos dijo dónde estabas”, con lo que vemos a Sanji llevándose el cuerpo original de Vegapunk.

Sanji les dijo “Dorry, Brogy, confío plenamente en ustedes”, y estos le responden “claro que sí, nos vemos en un rato”.

Volvemos al presente

Dorry dice que “vieron en las noticias lo que estaba pasando en Egghead y no dudaron ni un segundo en venir al rescate. La Marina había llevado más fuerza que nunca para borrar una isla”.

Tras esto, Dorry toma un cuerno vikingo y lo hace sonar tan fuerte que se puede escuchar hasta las afueras de Egghead.

Los gigantes, sorprendidos, han escuchado esto y comienzan a emitir gritos muy fuertes. “¡Nuestros capitanes se han encontrado con Mugiwara no Luffy! ¡Regresen todos a sus barcos, el momento de nuestro exitoso escape ha llegado! La única misión que teníamos, que era recoger y llevar a los Mugiwaras está por terminar. Incluso si destruimos todos estos barcos, dudo mucho que tengan un tesoro”, mientras los marinos sorprendidos se quedan mirando esto.

Warcury se molesta y dice “Jajaja, una señal de retirada, ¿no? Ahora sí esto es un problema. Ha llegado el momento de lanzar mi grito de advertencia también, a lo que Luffy se da cuenta y Warcury grita “¡NO SE MUEVAN!”, lanzando un potente grito que está lleno de Haki del conquistador avanzado y que hace que los Gigantes y Luffy tengan que cubrirse.

El grito es tan potente que consigue mover un poco a los gigantes que resisten con todo lo que pueden y ven sorprendidos como a Luffy se le desaparece absolutamente todo.

No tiene ojos, sus míticas chancletas se van para un lado, no camisa y su sombrero de paja se va para un lado.

El grito de Warcury ha llegado hasta las afueras de Egghead, donde soldados de la Marina están cayendo desmayados. Tras esto, los gigantes le preguntana Luffy si está bien y Brogy se ríe diciendo que tiene un cuerpo muy divertido.

Todo lo que se había perdido de Luffy vuelve a su cuerpo, había perdido hasta la cicatriz que tenía en el pecho, pero ya todo volvió a la normalidad.

“Un grito con haki de conquistador avanzado, ¿quién demonios es este monstro”, a lo que Brogy dice “Bueno, es lo que esperábamos de aquellos que manejan el Gobierno Mundial...”, a lo que Warcury, inminentemente, se abalanza contra Dorry y Brogy con sus cuernos ahora en formas de espadas gigantes.

Con lo que Luffy se va atrás y los gigantes bloquean el ataque de Warcury con sus escudos gritando “¡Svalin: taiyo no tate - Sun Shield!”, que es el escudo de la mitología nórdica que se alza frente al Sol para recibir su calor.

Warcury responde “oigan ustedes malditos, ¿saben lo que están protegiendo, no? Por eso están dando sus vidas”, a lo que Dorry y Brogy responden: ¡Gababa, Gegyagyagya, claro que lo sabemos, ¡estamos protegiendo a nuestro amigo!”, atacando ambos con sus escudos con un ataque llamado “Skilge” y mandando a volar a Warcury.

Saturno se queda absolutamente sorprendido y grita “Con mucho más razón, ahora que ustedes lo llaman ‘amigo’, tenemos que borrarlos de cualquier rastro de la historia”, con lo que abre la boca y comienza a escupir.

Luffy grita que eso definitivamente debe ser veneno, con lo que agarra una de las palmeras de Egghead, comienza a morder la parte de abajo con toda su fuerza, coge una brocha de la nada usando la toon force y listo, creó un bate de baseball que tiene el número 56.

Luffy saca una gorrita de Baseball y se prepara para devolver los ataques de Saturno, con lo que ni bien llegan las bolas de veneno, estos son devueltos por Luffy mientras se mata de risa. “Tómenlo de regreso, malditos!!”, mientras Saturno y Warcury ven como estos caen hacia donde están y una explosión inmensa se genera. Esto sorprende mucho a Luffy

Los gigantes dicen que ya pueden ir porque el fuego bloqueará la salida. Dorry y Brogy le dicen a Luffy que tienen que irse ya porque ha desaparecido ya a los del Gorosei, pero Luffy se molesta y les dice “no, no los he vencido. Hay que irnos ya porque estos tipos son inmortales”, mientras vemos que las sombras del Gorosei vuelven a tomar su forma normal y los gigantes no lo entienden.

Dorry y Brogy corren matándose de risa mientras conversan con Luffy “¡Corran todos! ¿A qué te refieres con que ellos son inmortales?”, preguntan, Luffy les dice que no lo sabe pero que cada ataque que él les hacía, no les generaba daño alguno y es que siempre se recuperaban.

Brogy dice que nunca en su vida habían oído de una habilidad o de una raza que pudiese hacer eso. “verdad, dijiste que corriéramos, ¿pero hacia dónde? Gababa”. El fuego bloquea el camino de los Gigantes.

Nami le grita por el intercomunicador a Zoro y Jimbe que se apuren. Jewelry Bonney dice que miren al frente porque han llegado los vicealmirantes Pomsky, Guillotina y Red King, bloqueando su camino también. “¡No dejaremos que abordes este barco, Jewelry Bonney!”.

Sanji llega con Vegapunk y se sorprende.

Por otra parte, en la fase de laboratorio, Saint Marcus Mars llega hacia donde está la Vegapunk York y le dice “¡Dime dónde está el aparato de transmisión del mensaje de Vegapunk al mundo!”. York no sabe qué responder puesto que está completamente asustada.

En las orillas de Egghead, los marinos comienzan a preguntarle a Kizaru por su estado de salud y es que este quedó tirado en el suelo sin moverse para nada tras su pelea contra Luffy.

“Por favor, Kizaru, déjenos tratar sus heridas”, dicen los Marinos, pero Kizaru solamente asiente la mirada y se tapa los ojos como si no quisiera ver nada de lo que está pasando. Como si sus heridas físicas no se comparan en el dolor que siente por dentro a lo que pasa con sus amigos. “Por favor, solamente, déjenme descansar”.

Con lo que llegamos al último panel del manga.

“¡Maldita sea, auxilio, auxilio! ¡Algo mucho más grande que los gigantes ha aparecido en medio de la isla! ¡Esta es la fuerza de la marina del noroeste de Egghead, el fuego no afecta a esta criatura gigante, en medio de todas las llamas sigue avanzando y gritando!”, dicen los marinos mientras vemos que el robot del siglo vacío camina por Egghead completamente despierto.

Finalizando el capítulo 1111 de One Piece con el grito potente del gigante de hierro que dice: “Perdóname, Joy Boy...”. El editor culmina “¿cuál será la razón por la que el robot pide perdón?”.

3 semanas de descanso.

Fecha del capítulo 1111 del manga de “One Piece”

El nuevo capítulo del manga de “One Piece”, el 1111, saldrá primero filtrado el día jueves 21 de marzo y el domingo 24 marzo de 2024, legalmente a través de Manga Plus.

¿Dónde leer legalmente el manga de “One Piece”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

Ficha técnica del manga de “One Piece”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Publicación Inicial: El manga de “One Piece” se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 1997.

Resumen: “One Piece” es un manga shonen que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, mientras navegan por el Grand Line en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. La historia se desarrolla en un mundo lleno de piratas, misteriosas frutas del diablo que otorgan habilidades especiales, y una gran variedad de personajes únicos.

VIDEO RECOMENDADO "One Piece" es una de los animes más icónicos de la cultura popular, recientemente Netflix estrenó una adaptación para su plataforma que hasta el momento goza de buenas reseñas por parte de la crítica especializada y de los fans, ¿A qué se debe esta gran acogida? (Fuente: TV Perú)