La muerte de Akira Toriyama, el legendario creador de “Dragon Ball”, ha conmocionado al mundo del manga. Autores como Tite Kubo (“Bleach”) y Masashi Kishimoto (“Naruto”) han expresado su pesar y conmoción por la noticia.

Oda se toma un descanso para reflexionar y cuidar su salud

Eiichiro Oda, el creador de “One Piece”, ha sido uno de los más afectados por la muerte de Toriyama. En una carta a sus fans, Oda ha anunciado que se tomará un descanso de tres semanas para reflexionar y cuidar su salud.

Este es el mensaje de Eiichiro Oda

“¡Aviso importante! ¡Descanso de tres semanas!

¡Hola a todos!

He estado pensando mucho en qué decirles y cómo decirlo, pero creo que lo mejor será ser directo.

Como muchos de ustedes ya saben, la semana pasada nos dejó el gran maestro Akira Toriyama. No voy a entrar en detalles sobre su muerte, ya que se ha hablado mucho sobre el tema en los últimos días. Solo quiero decir que su partida ha sido un golpe muy duro para mí, como para tantos otros autores y fans del manga.

Tras la noticia, me sentí muy afectado y preocupado por mi salud. No estoy enfermo ni nada por el estilo, pero creo que es importante que me tome un descanso para cuidar mi cuerpo y mi mente.

Por eso, he decidido tomarme un descanso de tres semanas en “One Piece”. Sé que esto puede ser una decepción para muchos de ustedes, pero les pido que comprendan que es algo que necesito hacer en este momento.

Durante este tiempo, me gustaría pensar en muchas cosas, entre ellas, qué es el One Piece. Sé que muchos de ustedes están ansiosos por saber cómo termina la historia, pero les pido que sean pacientes. Todavía tengo mucho que contarles, pero necesito tiempo para ordenar mis ideas.

Mientras tanto, para aquellos que no recuerden quién es quién en Egghead, hemos tomado la decisión de poner todos los capítulos del arco gratis en Manga Plus para que podáis repasarlos (de momento sólo en japonés).

Además, os recuerdo que en Netflix tenéis el live action (del que ya sabemos cómo empezará la segunda temporada) y la adaptación de “Monsters”, uno de mis primeros one shot. Y en YouTube hasta se emitirán todos los episodios del anime en bucle durante ocho días seguidos en “Anytime on One Piece”.

Con todo eso dicho, ¡nos vemos dentro de tres semanas!

¡Muchas gracias por su comprensión!

Eiichiro Oda

P.D. No se preocupen, ¡volveré con más energía que nunca!

¿Cuándo volverá el manga de “One Piece”

El manga volverá con su capítulo 1112 el 22 de abril.

