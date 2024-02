Bad Bunny, la megaestrella del género urbano, era el plan maestro de Sony Pictures en la que sería su próxima película, “El Muerto”, un spin-off de Spider-Man (Marvel Comics) sobre la vida de una luchador que obtiene superpoderes de su máscara. Sin embargo, el proyecto se esfumó del calendario de la productora de cine y ya no será un estreno de enero de 2024.

Por todo lo alto, el plan de llevar a la vida a Juan Carlos Estrada Sánchez, un luchador mexicano que obtiene sus poderes de una máscara que hereda de su familia, se esfumó. Aunque la productora nunca confirmó de qué se trataba la película, se sabe por Marvel Comics que el personaje es un poderoso peleador con grandes habilidades. Bad Bunny había sido elegido para ser parte de la historia.

“Es increíble. Me encanta la lucha libre. (...) Crecí viéndolo (al superhéroe) y ahora soy un luchador. Por eso, amo este personaje. Creo que es el papel perfecto para mí. Será épico”, decía Bad Bunny a Entertaiment Weekly el año pasado, cuando recién llegaba la noticia de su papel protagónico en la película. Meses más tarde, un cambio de actitud importante de parte del actor y productor musical se vio en la entrevista de Vanity Fair. “Como consumidor de películas, no soy de los que miran muchas películas de acción. Incluso diría que es el género que menos me gusta”, tuvo que aceptar el cantante tras la decisión de Sony Pictures.

Algunas de las incursiones de Bad Bunny en el cine son "Tren bala", donde actuó junto a Brad Pitt, así como "Cassandro" y "Rápidos y Furiosos 9". (Foto: Captura de YouTube)

“No sé qué decir”, respondía Bad Buny a la periodista sobre el “delicado” tema de la cancelación de “El Muerto”, mientras su representante Sujeylee Solá confirmaba que “obviamente (la película) ya no existe”. Al igual que la megaestrella musical, también fue retirado el director que se encargaría del proyecto, Jonas Cuarón, hijo del director mexicano Alfonso Cuarón.

“Madame Webb”, que acaba de estrenar en los cines, y “Kraven, el Cazador” son los únicos estrenos en el calendario de Sony Pictures este año. El segundo aún no tiene trailer y fecha confirmada de estreno. De hecho, la firma toma una decisión de cancelación importante tras los estrenos de bajo puntaje de audiencia y crítica de los años anteriores, como “Venom” y “Morbius”.