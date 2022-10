La aclamada actriz australiana Cate Blanchett dice que los temas de su nuevo drama “TÁR” cohesionaron al reparto y al equipo, haciendo que el rodaje fuera “el más estimulante” en el que había estado.

Blanchett interpreta a Lydia Tár, una directora de orquesta gay de renombre mundial, cuya carrera de altos vuelos se viene abajo por un escándalo de abusos.

Blanchett reconoció al guionista y director de la película, Todd Field, por haber sacado lo mejor de su reparto con ideas y a menudo sin guion.

”La gente habla de improvisar, pero yo me sentía como si estuviéramos al límite todos los días diciendo: ‘Puede que esto no funcione, vamos a intentarlo’, lo que fue realmente emocionante”, dijo.

Field, que vuelve a hacer cine después de 16 años, empezó a escribir el guión en marzo de 2020, cuando el mundo que le rodeaba empezó a apagarse debido al COVID-19 y lo terminó en un tiempo récord, con el papel de Tár escrito específicamente para Blanchett.

"TÁR", película protagonizada por Cate Blanchett.

”Algunas de las preguntas que la película trata de plantear han sido preguntas que me he estado haciendo durante varios años y tratando de encontrar el lenguaje para responderlas, en lo que sentía que estaba fracasando miserablemente”, dijo Field. “Y sentí que me costaba encontrar ese lenguaje en otras personas”.

La película se adentra en el mundo de la música clásica y en las complejidades de la vida de la orquesta.

Field ha elegido a la violonchelista británico-alemana Sophie Kauer, de 21 años, para interpretar a la joven músico rusa Olga, que llama la atención de Tár cuando llega a la audición para una plaza en la orquesta y cuyo nombramiento altera el equilibrio de poder del grupo.

”La ISM, o Sociedad Incorporada de Músicos, acaba de publicar un estudio en el que dice que el acoso escolar, el racismo y el acoso sexual en la industria de la música clásica están en su peor momento”, dijo Kauer.

"Tár" enseña cómo es el mundo de la música clásica.

”Así que creo que el estreno de esta película es muy oportuno, ya que saca a la luz muchos de los problemas a los que se enfrenta nuestra industria y también muchas otras”, agregó.

La interpretación de Blanchett ha suscitado los primeros rumores sobre el Oscar después de que ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Venecia de este año, donde “TÁR” tuvo su estreno mundial.

La actriz de 53 años ha ganado antes dos Oscars de interpretación por sus actuaciones en “Blue Jasmine” y “El Aviador”.

“TÁR” se estrenó en los cines de Estados Unidos el viernes 7 de octubre, pero comenzará su andadura mundial en enero, mes en el que se espera también su estreno en América Latina.