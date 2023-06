Comenzó cantando R&B en inglés, pero poco a poco fue encontrando su estilo. Parte de ese proceso de descubrimiento tuvo que ver con su decisión de escribir y producir canciones para otros por un tiempo hasta que tomó el valor de presentar su proyecto musical con nombre propio. A pesar de la fama de su madre, la cantante Fanny Lu, Teo sabe que tiene un estilo diferente que le permitirá hacerse de un nombre propio. Eso sí, rescantando las principales lecciones que recibió en casa.

“Mi mamá me ayuda a mantener los pies en la tierra. Desde pequeño me ha enseñado lo importante que es ser persona antes que artista. Yo siempre me repito que soy una persona normal, común y corriente, quizás con un trabajo que no es tradicional, pero una persona al fin y al cabo”, dice el joven de 24 años que ya ha ido logrando momentos importantes en su carrera como presentarse en el Festival Viña del Mar y ser nominado como Artista Promesa en la edición 2023 de los Premios Heat, donde pudo cantar un mix de algunos de los temas que ha popularizado en cinco años de trabajo.

Teo acaba de lanzar el tema "Ego". / Difusión

“Chocolatico” fue uno de sus primeros éxitos y ahora busca lograr llegar a un nuevo público con “Ego”, un tema de reggaetón hecho al lado del productor Saga White Black. “El sueño de toda mi vida era escuchar su tag en uno de mis temas. Y ahora tengo un tema con él y, además, puedo decir que es mejor persona que productor y como productor ya es una leyenda”, afirmó Teo.

En la canción, se habla de cómo el ego puede afectar una relación de pareja. Más allá del plano amoroso, el cantante sabe que el ego también es un factor que puede jugar en contra de las carreras artísticas.

Teo habla de "Ego", su nuevo tema. (Fuente: Saltar Intro)

“Muchos artistas han tenido el problema del ego. Porque hay mucha tensión y muchos intereses alrededor tuyo y eso te puede hace perder la conciencia. Cuando te dejas llevar por el ego, ya te estás equivocando. Van a haber momentos buenos y malos en este camino, pero siempre hay que ir con los pies en la tierra”, dijo el cantante, que agradece poder contar con la guía de su madre en el medio artístico.

Fanny Lu tiene dos hijos: Valentina y Mateo. / Difusión

“Ahora puedo compartir con ella no solo la pasión por la música, sino el tiempo. La música es un trabajo que demanda mucho tiempo y cuando yo estaba creciendo, ella tuvo que sacar mucho tiempo de nosotros para poder trabajar y seguir sus sueños. Ahora es como si estuviéramos recuperando ese tiempo que no tuvimos juntos. Ella me ha acompañado y ayudado mucho con mi carrera. A veces peleamos y hay discusiones, pero siempre terminan en algo positivo y la aprecio mucho por eso”, finalizó el cantante.