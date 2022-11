Como muchos creadores de contenido, Antonio Menis ingresó al mundo de las redes sociales por pasatiempo. Uno de sus grandes interés siempre fue la tecnología y sus primeros videos en TikTok, la red social en donde hoy tiene más de 1 millón de seguidores que lo conocen como TonioGeek, fueron sobre esa temática. Pero, cuando se le acabaron los ‘hacks’ para sacarle provecho a todo lo que ofrece el mundo virtual, empezó a explorar otra de sus pasiones: la ficción.

A Antonio, o simplemente ‘Tonio’, lo atraparon las historias desde muy pequeño. “Harry Potter” fue una de las primeras puertas que lo acercaron al apasionante mundo de la fantasía y la ciencia ficción, que lo convirtieron luego en un fanático de directores como Guillermo del Toro y seguidor de sagas como las que hoy abarrotan los cines bajo el sello de Marvel.

“No busco algo específico con una serie o película, creo que uno conecta de manera natural, es algo que me pasa con las películas de Guillermo del Toro. Con ‘El laberinto del Fauno’ mi conexión fue de manera inmediata”, recuerda el joven que se ha vuelto un referente para muchas personas de qué ver en el cine o las plataformas de streaming.

Sus recuentos de los estrenos destacados, comentarios de momentos impactantes de algunos títulos en tendencia, así como datos curiosos de películas y series, ya son muy populares en TikTok y, desde octubre, también encontrarás en la cuenta de El Comercio videos que TonioGeek grabará en exclusiva para nuestros lectores.

Tonio se une a este diario como parte del #TeamElComercio, un grupo de creadores que publicarán videos de diversos temas a través de las redes de El Comercio en TikTok e Instagram, con la finalidad de llevar a nuestros seguidores en estas plataformas contenidos que les sean útiles y los mantengan informados.

Los videos de TonioGeek también estarán en el TikTok de El Comercio. / Renzo Salazar/ El Comercio

“Black Adam”, “House of the Dragon”... son muchos los títulos de los que ya hablado TonioGeek en la cuenta de TikTok de El Comercio. Y, de momento, el creador de contenidos espera con muchas ansias el estreno de dos títulos en particular: “Wakanda Forever”, la cinta que le da continuidad a la taquillera historia de “Pantera Negra”, y la versión de Guillermo del Toro (muy a su estilo) de “Pinocho”.

Contenido interesante no faltará en las próximas publicaciones de TonioGeek. A estar atentos.