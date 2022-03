Sin duda el golpe que Will Smith le propinó a Chris Rock durante la 94 edición de los Oscar marcó y empañó la ceremonia de los premios más importantes de la cinematografía mundial y dejó a todos sorprendidos y preguntándose si lo que veían era real o no.

Mientras presentaba el premio de la academia de Hollywood al mejor documental, Rock se dirigió a la esposa de Smith, la actriz Jada Pinkett-Smith, y lanzó la frase: “Jada, te amo, ‘G.I. Jane 2′, no puedo esperar para verla”. Con esta frase hacía referencia a la popular película “La teniente O’Neil” (G.I. Jane), en la que la protagonista, Demi Moore, aparece rapada. Pinkett- Smith, que ha reconocido en público que padece un problema de alopecia (un trastorno que produce calvicie), se presentó en la ceremonia con la cabeza rapada.

Enfadado por el comentario de Rock, el actor que una hora después se llevó la estatuilla como Mejor intérprete por su papel en “KIng Richard” subió al escenario y cacheteó al comediante. Segundos después, desde su asiento le dijo al comediante que quite el nombre de su esposa de su boca.

Will Smith (derecha) abofetea al actor estadounidense Chris Rock en el escenario durante la 94ª entrega de los Oscar en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 27 de marzo de 2022. Robyn Beck / AFP / ROBYN BECK

Pero si alguien piensa que esta fue la primera vez que Rock hace una broma sobre Jada en plena ceremonia del Oscar se equivoca. El incómodo hecho sucedió en el 2016, cuando el polémico presentador se dirigió a actriz durante su monólogo de apertura de aquella edición.





Rock cuestionó a Jada por boicotear los Oscar en apoyo a Will Smith, uno de los principales defensores del movimiento #Oscarsowhite, una protesta en contra de los Oscar por la predilección hacia los actores blancos.

“Jada dice que no viene. ¿Esta en alguna serie de televisión? ¿Va a boicotear los Oscar? Jada boicoteando los Oscar es como yo boicoteando las bragas de Rihanna. No estaba invitado. Esa no es una invitación que rechazaría, pero lo entiendo, no estoy odiando”, dijo. El actor también recibió su particular sopapo en aquel monólogo. “Es una vergüenza que (Will Smith) no esté nominado este año. Eso y que cobrase 20 millones de dólares por ‘Wild Wild West’”, dijo Rock en aquel entonces.

Pero ahí no terminaron los roces entre Will y Chris. En 2018, después que Smith saludase a su ex esposa Sheree Zampino por su cumpleaños, a través de redes sociales, Chris Rock publicó: “Guau, debes tener una actual esposa muy comprensiva”, ironizando sobre las comentadas infidelidades que giran alrededor de la pareja.

Chris Rock no presentará cargos en contra de Smith

Durante su emotivo discurso tras ganar la máxima distinción de Hollywood por su papel en “King Richard”, Smith se disculpó con la Academia y con sus compañeros nominados por el incidente, pero no mencionó a Rock por su nombre.

Según informó CNN, “las entidades de investigación de LAPD (policía de Los Ángeles) están al tanto de un incidente entre dos personas durante la ceremonia de los Premios de la Academia”. Sin embargo, afirmaron que el individuo involucrado se negó a presentar un informe policial.

Will Smith gana el Oscar como Mejor actor principal por su papel en la cinta "King Richard". Foto: Robyn Beck / AFP / ROBYN BECK

