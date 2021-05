Conforme a los criterios de Saber más

Miles de títulos, entre películas, documentales, cortos y series de todo tipo, a un click de distancia. Esta tentadora oferta es la que nos hacen las diversas plataformas de streaming, como es el caso de Amazon Video Prime. Pero con tanta libertad ¿no les resulta difícil elegir? Pensamos que sí, por eso proponemos una lista de las 20 mejores producciones que se encuentran disponible en su catálogo. Terror, drama, suspenso, hackers, dinosaurios y mafias italianas. Un menú variado que vale la pena probar.

Este conteo de películas y series no tiene ningún orden en particular, así que no se trata de un ránking tal cual. Pero, lo que sí podemos asegurar es que está elegido teniendo en cuenta la variedad de temáticas, así como las críticas dadas por profesionales y por el público y, obviamente, se tomó en cuenta el criterio de la autora. Desde el mundo de dinosaurios creado por Steven Spielberg en “Jurassic Park” hasta la vida personal de una joven londinense retratada en “Fleabag”, pasando por las aventuras de un peculiar zorro en “El Fantástico Sr. Zorro”, la carrera criminal de un estafador en “Atrápame si puedes” y la historia de un publicista en Nueva York de los años 60 en “Mad Men”.

PELÍCULAS

1. “El Padrino” (1972)

Disponible aquí

Francis Ford Coppola dirigió este clásico del cine, que se sitúa en 1945. Durante el verano se celebró la boda de Connie y Carlo Rizzi. Ella es la única hija de Don Vito Corleone, el jefe de una de las familias más poderosas de la mafia italiana de Nueva York, interpretado por Marlon Brando. Él les enseña la “profesión” a sus hijos: el primogénito Sonny, el endeble Fredo y el más joven: Michael (Al Pacino). Conoceremos la historia de este último, que es un marine condecorado por su lucha en la Segunda Guerra Mundial que regresó a su hogar. Por cosas de la vida, Michael terminará asumiendo el negocio familiar, siguiendo un camino que no buscaba.

2. “El Club de la Pelea” (1999)

Disponible aquí

Edward Norton interpreta al Narrador, personaje cuyo nombre desconocemos. Él tiene una vida monótona, que se vuelve aun más lamentable cuando genera una relación de dependencia con los grupos de terapia para superar su insomnio. En este espacio conoce al personaje de Helena Bonham Carter, Marla, una mujer con la que crea una rivalidad. En un viaje conoce a Tyler Durden, interpretado por Brad Pitt, quien cree en la destrucción de uno mismo es lo que vale la pena. Juntos empiezan a pelear a las afueras de un bar, congregan a más gente y forman un club de la pelea, que les traerá más de un problema.

3. “El Fantástico Sr. Zorro” (2009)

Disponible aquí

El Sr. Fox es un audaz zorro que vive en una comunidad bajo tierra junto a su mujer, hijo y un sobrino. Durante más de 10 años pudo resistirse a su instinto salvaje, pero de pronto vuelve a la vieja costumbre de robar gallinas. Esta cinta de animación en stop motion fue dirigida por Wes Anderson y cuenta con las voces de George Clooney, Meryl Streep, Jason Schwartzman y Bill Murray, por mencionar algunas.

(Foto: Amazon Prime Video)

4. “Knives Out” (2019)

Disponible aquí

Si hay algo que tenemos que destacar de este filme es su reparto, que incluye a actores como Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis y Tony Collette, entre otros. Tras invitar a su extensa y disfuncional familia a celebrar su cumpleaños número 85, el renombrado novelista de misterio Harlan Thrombey (Christopher Plummer) es encontrado muerto. Para investigarlo, convocan al detective Benoit Blanc (Craig) y será su deber entrevistar a todos los familiares, sospechosos del terrible crimen.

5. “Sylvie’s Love” (2020)

Disponible aquí

Por un lado, tenemos a Robert (Nnamdi Asomugha), un saxofonista que forma parte de un cuarteto de jazz. Por el otro, a Sylvie (Tessa Thompson), quien sueña con tener una carrera profesional en la televisión. Ambos se conocen mientras trabajan en la tienda de discos del padre de ella, y surge una relación entre ambos. Pero, a medida que el verano termina, lo mismo ocurre con el vínculo que los une. Pero años después, a pesar de que sus vidas han cambiado y siguieron caminos diferentes, encontrarán que los sigue uniendo el amor que una vez se tuvieron.

6. “Goodfellas” (1990)

Disponible aquí

Basada en el libro Wiseguy de Nicholas Pileggi, el filme está basado en un hecho y es dirigido por Martin Scorsese. Conoceremos la historia de ascenso y caída de tres delicuentes durantre tres décadas. Así, nos presentan a Henry Hill (Ray Liotta), quien siempre idolatró a los gánsteres de la familia criminal Lucchese, quienes vivían en un barrio trabajador de origen italiano. Él está bajo la tutela del capo local Paulie Cicero (Paul Sorvino) y sus asociados: Jimmy Conway (Robert De Niro) y Tommy DeVito (Joe Pesci). Una muestra de cómo era la vida para las familias de mafiosos en los años 60, y la carrera criminal de Hill.

7. “El Orfanato” (2007)

Disponible aquí

Para la cuota de terror incluimos esta producción española y mexicana. Es la ópera prima del director Juan Antonio Bayona, y cuenta con Guillermo del Toro como productor. Laura, junto a su marido Carlos y su hijo Simón, regresa al orfanato en el que se crio de pequeña, con la idea de reabrirlo como un centro para niños con discapacidad. A medida que todo va quedando listo para este sueño de la protagonista, es testigo de extraños sonidos y apariciones, que resultan en la desaparición de su hijo. Juntará todas sus fuerzas para recuperarlo y veremos si lo consigue.

8. “Green Book: Una amistad sin fronteras” (2018)

Disponible aquí

Los viajes y sus aventuras se pueden dar entre personajes realmente distintos y así lo muestra el largometraje dirigido por Peter Farrelly. Narra el viaje (real) que realizó en la década de los años 60 el pianista afroamericano Don Shirley (Mahershala Ali). Preparándose para recorrer el sur de Estados Unidos, contrata a un rudo italoestadounidense llamado Tony Vallelonga (Viggo Mortensen), conocido como Tony Lip. Él será su chofer y guardaespaldas en una travesía donde se enfrentarán al racismo.

(Foto: Amazon Prime Video)

9. “Proyecto Florida” (2017)

Disponible aquí

Es dirigida por Sean Baker y escrita por Chris Bergorch. La cinta narra la historia de Monee, una niña de seis años que vive junto a su madre en “The Magic Castel”, un motel cercano a Disney World. Vemos cómo pasa su día a día, haciendo travesuras con sus amigos Scooty y Dicky. Todo cambiará cuando conozca a Jancey, residente de un motel cercano, y entablen una amistad de la que seremos testigos a lo largo de la trama. Es una mirada cruda y honesta de la pobreza que viven miles de estadounidenses, vista desde los ojos de los niños.

10. “Atrápame si puedes” (2002)

Disponible aquí

Esta película biográfica se basa en la vida de Frank Abagnale Jr., un estafador conocido por su capacidad para adoptar otras identidades, habilidad que le permitió ser reclutado por el FBI como asesor de ese tipo de fraudes. Leonardo DiCaprio le da vida al protagonista y esta es una historia de cómo logró ser un estafador de renombre y evitar, durante buen tiempo, ser capturado por las autoridades. Además conoceremos sobre su vida personal y cómo se vio afectada por esta carrera frenética por escapar.

11. “Blade Runner” (1982)

Disponible aquí

Los Ángeles. 2019. Una realidad oscura y decadente, marcada por los enormes edificios y las luces de neón. Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford, es un agente de policía conocido como un blade runner (encargado de eliminar a replicantes ilegales). Su labor es cazar a un grupo de cuatro androides: sofisticados NEXUS 6, superiores a los humanos en fuerza e inteligencia, pero diseñados para vivir por cuatro años. Las investigaciones de Deckard lo llevan a Tyrell Corporation, compañía especializada en robótica. En plena labor, se cuestiona la honorabilidad de su trabajo y lidiará con los sentimientos que tiene por Rachel, una replicante.

12. “Una Noche en Miami...” (2021)

Disponible aquí

¿Se imagina una reunión entre personajes como el activista Malcolm X, el boxeador Muhammad Ali, el deportista Jim Brown y el cantante Sam Cooke? Este escenario nos ofrece la ópera prima de Regina King. Somos testigos de una reunión ficticia donde cada personaje aporta a la conversación sobre el tema racial en la época, desde sus perspectivas, así como la confrontación entre sus ideas.

13. “Jurassic Park” (1993)

Disponible aquí

Esta película de ciencia ficción y aventuras fue dirigida por Steven Spielberg y está basada en el libro homónimo de Michael Crichton. En un mundo donde fue posible la creación de dinosaurios clonados, existe un parque de diversiones donde se encuentran estas criaturas, creado por un filántropo multimillonario y un equipo de científicos genetistas. A este sitio llegan el paleontólogo Alan Grant, la paleobotánica Ellie Sattler y el matemático Ian Malcolm, para analizar las instalaciones. Eventualmente los dinosauros escapan, así que este grupo tendrá que huir y sobrevivir.

SERIES

14. “Fleabag” (2016-2019)

Disponible aquí

“Fleabag” es una comedia dramática creada y escrita por Phoebe Waller-Bridge, quien también la protagoniza. Es una adaptación del monólogo de la actriz y escritora que presentó en el Fringe Festival de Edimburgo, en 2013. Nos presenta a Fleabag, una mujer de espíritu libre que vive en Londres y que es dueña de una cafetería. A lo largo de las dos temporadas conocemos su vida amorosa y sexual, además de sus luchas diarias, como su vínculo con su hermana Claire, el recuerdo de su mejor amiga Boo y lo complicado de su relación con Harry, su “enamorado”. Ha ganado en los Critics Choice Television Awards, Globos de Oro, Screen Actors Guild Awards y en los Primetime Emmy.

15. “Mr. Robot” (2015-2019)

Disponible aquí

Protagonizada por Rami Malek, como Elliot Alderson, un ingeniero de seguridad que lucha con la ansiedad social, el trastorno de identidad disociativo y la depresión. Él es reclutado por Mr. Robot, un anarquista que trabaja con un grupo de hacktivistas conocidos como fsociety. ¿Cuál será su misión? Cancelar todas las deudas de crédito destruyendo los datos de una de las corporaciones más grandes del mundo: E Corp, que es el principal cliente de Allsafe, compañía en la que trabaja Alderson.

16. “The Boys” (2019)

Disponible aquí

¿Qué sería de un mundo donde los superhéroes son empleados de una corporación? Esto ocurre en la serie “The Boys”, basada en el cómic del mismo nombre de Garth Ennis y Darick Robertson. Por un lado tenemos a los Siete, un grupo de superhéroes, quienes trabajan para Vought International, una corporación que los monetiza. Fuera de sus personajes heroicos, son realmente arrogantes y corruptos. Por el otro, están The Boys, un grupo de vigilantes que busca derribar a la poderosa empresa y a sus “héroes”.

17. “Malcolm in the Middle” (2000-2006)

Disponible aquí

Esta comedia fue creada por Linwood Boomer, de la cadena FOX, y recibió siete premios Emmy y un Grammy. Seguimos el día a día de una familia de seis integrantes, protagonizada por Malcolm (Frankie Muniz), un adolescente que tiene un coeficiente intelectual del nivel de un genio. Sus padres son la autoritaria Lois y el despistado Hal, interpretados por Jane Kaczmarek y Bryan Cranston, sí, el protagonista de Breaking Bad. A ellos se suman los hermanos Francis, Reese y Dewey. Una de las características más distintivas de la serie es que el personaje de Malcolm suele romper la “cuarta pared” y hablar directamente con el espectador.

Puede encontrar las siete temporadas en la plataforma. (Foto: Amazon Prime Video)

18. “Mad Men” (2007-2015)

Disponible aquí

Está situada en los años 60, en una agencia de publicidad llamada Sterling Cooper, ubicada en Nueva York. Conocemos la historia de Don Draper, uno de los mejores empleados de la agencia ya mencionada. Él está casado con Betty (January Jones), con quien tiene dos hijos. La trama nos muestra a las personas de su vida, tanto profesional como personal. Un interesante retrato de los cambios en la vida y costumbres sociales de los Estados Unidos, a lo largo de las décadas de 1960 y 1970. Explora temas como el sexismo, el feminismo, el adulterio, el racismo, y la homofobia, entre otros. Fue aclamada por la crítica, recibiendo quince premios Emmy y cuatro Globos de Oro.

19. “The Office” (2005-2013)

Disponible aquí

Es una adaptación de la serie británica del mismo nombre y sigue la rutina de los empleados de una oficina regional de ventas, radicada en Pensilvania. Es una ficción, pero sigue el formato de documental falso, ya que los personajes también comentan directo hacia las cámaras. Michael Scott (Steve Carrell), es el jefe y comparte el día a día con Dwight (Rainn Wilson), Jim (John Krasinski), Pam (Jenna Fischer) y Andy (Ed Helms). Ha recibido cinco premios Primetime Emmy, dos Screen Actors Guild y Carrell obtuvo un Globo de Oro como Mejor Actor - Serie de Televisión Musical o Comedia, en 2006.

En la plataforma se encuentran disponibles las nueve temporadas completas. (Foto: Amazon Prime Video)

20. “Salvajes” (2020)

Disponible aquí

Fue creada por Sarah Streicher para esta plataforma de streaming. La trama sigue a un grupo de adolescentes, que provienen de orígenes distintos, que se encuentran varadas en una isla remota. Así, nos presentan a Leah, una solitaria y romántica obsesiva de Berkeley; Shelby, una participante de concursos de belleza de Texas; Toni, la atlética del grupo; y Nora y Rachel Reid, unas mellizas con carácter opuesto.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR