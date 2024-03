“American Fiction” fue una de las películas que se llevó uno de los trofeos del Oscar 2024. La película dirigida por Cord Jefferson se llevó el galardón en la categoría Mejor guion adaptado.

El filme es protagonizado por Jeffrey Wright y, además de haber pasado por cines, ya se puede ver también en streaming. Te contamos en esta nota cómo.

¿Dónde ver “American Fiction” en streaming?

“American Fiction” se estrenó en cines de Estados Unidos el 15 de diciembre del 2023. En el Perú y otros países de América Latina no tuvo estreno comercial.

Desde el 27 de febrero, la película está disponible para ver en streaming en el servicio de Prime Video a través de este enlace oficial.

Sinopsis de “American Fiction”

“American Fiction” arranca con la crisis profesional de Thelonious ‘Monk’ Ellison (Jeffrey Wright), un académico y escritor brillante, de cuyo talento el mundo no se ha dado por enterado. Sus problemas se agravan cuando es suspendido de la cátedra que dicta en una universidad por leer un texto que contiene la palabra ‘nigger’ (negro) en una clase de análisis literario que resulta ofensiva para una alumna blanca.

Las vacaciones forzadas que vienen tras el enfrentamiento con la alumna, lo obligan a pasar unos días con su familia en Boston y a enfrentarse a una verdad que lo incomoda: los libros que ha publicado son muy buenos, pero no se venden y terminan en las secciones de “estudios afroamericanos” de las bibliotecas a pesar de que abordan historias que no tienen nada que ver con la temática. Ser un hombre negro es estar sujeto a estereotipos y ‘Monk’ lo sabe, pero durante mucho tiempo quiso evadirlos por completo. Hasta que el éxito de una joven escritora afroamericana (Issa Rae) que escribe como se espera que escriba un afroamericano lo motiva a hacer lo mismo. Lo que no imaginará es que su provocación burlona será el inicio del mayor éxito profesional que experimentará en su vida.

Tráiler de “American Fiction”

Este es el tráiler oficial del filme doblado al español:

Elenco de “American Fiction”

Estos son los actores que forman parte del reparto:

Jeffrey Wright / Dr. Thelonious “Monk” Ellison

Tracee Ellis Ross/ Dr. Lisa Ellison

Issa Rae/ Sintara Golden

Sterling K. Brown/ Dr. Clifford “Cliff” Ellison

John Ortiz/ Arthur

Erika Alexander/ Coraline

Premios Óscar 2024