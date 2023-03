Sus papeles de adolescentes conflictivos en producciones de mucha popularidad como “Élite” y “El desorden que dejas” lo volvieron una estrella dentro y fuera de su natal España. Pero a sus 25 años Arón Piper quiere explorar todas las posibilidades que le permite la ficción y en esa búsqueda llegó por primera vez a América del Sur en junio del 2021 a filmar una película que, durante mucho tiempo, fue un misterio y hoy se revela como una apuesta diferente no solo para las producciones de Chile en streaming, sino para la filmografía del joven actor.

En “Sayen”, Piper se enfrenta por primera vez a las exigencias de una película del género de acción a la vez que interpreta al villano de la historia: el joven heredero de un empresario millonario, interpretado por Enrique Arce (’Arturito’ de “La casa de papel”), que demuestra no tener escrúpulos en su intención de lograr la aprobación de su padre y a la vez hacerse de una fortuna tan grande como la de él.

Para Piper no fue necesario pensar mucho para animarse a aceptar el papel de Antonio Torres cuando recibió el guion de “Sayen”. Le resultó muy atractiva la historia de una joven guerrera mapuche, interpretada por Rallen Montenegro, que sale en defensa de su abuela, una mujer que se resiste a vender sus tierras a unos empresarios españoles que se las quieren comprar porque han descubierto que son ricas en cobalto. La acción que se desarrolla alrededor de esta lucha por la defensa de la naturaleza conectó de inmediato con el actor.

Enrique Arce, de "La casa de papel", interpreta al padre del personaje de Aron Piper, famoso por "Élite". / Prime Video

“Una de las cosas que me llamó la atención de ‘Sayen’ fue el guión, pero también su director, poder trabajar con Alexander Witt luego de ver su trayectoria. Además, estaba la aventura de irme lejos de casa a rodar, el poder estar dos meses fuera y encima en un lugar salvaje. No fue difícil decir que sí”, explica Piper en una conexión por Zoom con Saltar Intro de “El Comercio”.

Como destaca el español, el rodaje se realizó en la región de la Araucanía, al sur de Chile, donde los lagos y bosques que caracterizan su geografía jugaron una parte importante de la trama.

En la cinta de hora y media de duración, el público será testigo de cómo la guerrera Sayen logra escaparse de las tretas de los empresarios españoles, que con armas y guías locales buscan cercarla en un entorno natural que la favorece y le permite protagonizar grandes momentos de acción en puentes colgantes, frondosos árboles y sobre el agua, como en una escena clave junto a Aron Piper que el actor recuerda muy bien: una persecución de Antonio a Sayen saltando de bote en bote sobre en un lago.

Aron Piper habla de "Sayen" en Prime Video. (Fuente: Saltar Intro)

“Una escena como esa requiere mucho tiempo y mucha repetición y mucho desgaste. Para filmarla todo tiene que funcionar a la perfección: lo que tenga que explotar tiene que explotar en su debido momento y el equipo tiene que estar centrado en eso, pero luego también tiene una parte excitante, de mucha adrenalina. Para esa escena recuerdo que yo tenía una sensación muy real, no me sentía como haciendo una película. Me sentía saltando los botes... no sé qué, pero me me era fácil meterme en la película”, describió el artista de ascendencia alemana.

Aunque físicamente esta cinta fue exigente, Piper destaca de esta primera experiencia haciendo cine de acción lo divertida que puede ser para un actor, pues le permite desconectarse de cierta carga emocional para priorizar lo que dice y hace el cuerpo. “Creo que son producciones duras, pero también entretenidas. Obviamente, hay conflictos y capas en las que tienes que meterte para el personaje, pero uno como actor no sufre tanto mentalmente o emocionalmente sino más físicamente. Hay explosiones, carreras, disparos, coreografías. Eso lo hace entretenido y más relajado en el sentido emocional que si fuera una película indie donde haces escenas de 10 minutos en las que se te muere el hermano. Para mí ha sido un reto, un aprendizaje y una escuela”, apunta Piper, que además destaca la posibilidad de desconexión que le permitió la pandemia en este trabajo.

Roberto García Ruiz en "Sayen". / Prime Video

“La pandemia nos aportó algo bueno: el poder filmar sin distracciones. Sabíamos que íbamos a rodar una película y que éramos de los pocos afortunados que podíamos trabajar en ese momento. Y estábamos todos con el foco en eso, no había mucho más que rodar, ir al hotel a descansar o a seguir hablando del proyecto y volver a rodar. En ese sentido fue muy positivo”, explicó el artista que generó revuelo en 2021 cuando los diarios empezaron a reportar que había logrado ingresar a Chile a pesar de las fronteras cerradas sin saber en ese momento que se trataba de una visita a propósito de un rodaje.

Nuevas caras en streaming

Arón también reconoce que es a partir de “Sayen” que ha puesto “el foco” en el cine chileno. Aunque dice haber seguido producciones latinas, estaba más enfocado en las que se han hecho en México y Colombia. Para su colega y compañero de reparto, Eduardo Paxeco, que una producción como “Sayen” se pueda ver a través del streaming en 240 países permitirá que, así como Piper, más gente vea lo que es posible hacer en esta parte del mundo.

“Yo creo que se hace poco cine de acción en este lado del planeta porque son producciones con costos altos. Además, hay mayores tipos de cargos, de asistencias, se necesitan más cámaras sin contar con los costos de los efectos especiales. Hay que tener más autos porque van a hacerlos explotar. Y uno tiene que explotar en un ensayo y otro en filmación y muchas cosas de ese tipo que aumentan los costos”, dice Paxeco que destaca lo que han logrado con esta película. ”Es bueno para el mercado que tengamos este tipo de proyectos y que podamos mostrar que hay calidad y método, gente que lo puede hacer y lo puede hacer de buena manera”, afirma el actor que interpreta a Rubén, uno de los colaboradores locales de los Torres en su misión de desalojar a los mapuches de los bosques.

Eduardo Paxeco y Loreta Aravena en "Sayen".

“Es espectacular para nosotros que hacemos proyectos normalmente para mercados muy pequeños. Solamente el chileno es un mercado muy pequeño. Que estos productos puedan abrirse es muy positivo, genera más trabajo, mejores condiciones laborales para realizadores, actores y técnicos profesionales del del cine. Además, el espectador empatiza con la protagonista y con su objetivo de que no se puede destruir este lugar. Hacer un contenido de acción donde además el espectador pueda conectar con algo muy importante en la actualidad como la preocupación por el medio ambiente”, finaliza Paxeco.

“Sayen” está disponible desde el viernes 3 de marzo en Prime Video. La plataforma ya ha confirmado que este será el inicio de una trilogía, cuyas próximas películas todavía no tienen fecha de estreno confirmada.

Además… EL DATO "Sayen" ha sido producida por el equipo de Fábula, realizadora audiovisual chilena que ha estado detrás de las premiadas películas "Una mujer fantástica" y "Jackie".