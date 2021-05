Conforme a los criterios de Saber más

Meses después de la cuarentena, la familia del comediante mexicano Eugenio Derbez se reunió nuevamente para realizar un viaje por los parques nacionales más extraordinarios de los Estados Unidos y las grabaciones de la segunda temporada de la comedia documental de 6 episodios “De viaje con los Derbez”. Se transmitirá por Amazon Prime Video desde el 20 de mayo.

En plena pandemia y con las medidas de salubridad necesarias, subieron a la furgoneta, pusieron primera y partieron a toda marcha para internarse en bosques desconocidos, salvajes y poco conocidos para este grupo de mexicanos.

Eugenio, sus hijos Aislinn, José Eduardo, Aitana y su esposa, la también actriz y cantante Alessandra Rosaldo, se reencontraron para esta convivencia frente a las cámaras, dejándose llevar por el plan del patriarca Derbez, enfrentando situaciones inesperadas (como no tener un baño o dormir con arañas peligrosas en una carpa), escenas muy hilarantes para el público aunque terroríficas para ellos. Una experiencia sobre ruedas que reúne a una familia como muchas otras, sin la posibilidad de volver a verse como consecuencia de las restricciones sanitarias.

A diferencia de la temporada pasada, el actor Mauricio Ochmann no participó de la serie documental debido a su separación de la actriz Aislinn Derbez (Elena de la Mora de La Casa de las Flores), pero en su lugar llevaron a la voluptuosa Fiona, la mascota preferida de Eugenio Derbez.

¿Qué pasó con Vadhir? Pues contrajo el Covid-19 y no pudo unirse al grupo. ¿Logrará darles el encuentro después de su recuperación y respectiva cuarentena?

Conversamos con ellos en una entrevista exclusiva para El Comercio.

ENTRE LOBOS, ARAÑAS Y CÁMARAS QUE REGISTRAN TODO

-¿Qué ha significado para ustedes salirse del guion y hacer un reality show como el que vamos a ver? De repente sin tanta presión como tienen los tiempos de la ficción. ¿Ha sido algo relajante?

Alessandra Rosaldo: Nada que ver, al contrario. Voy a hablar desde mi experiencia. En un set, una telenovela, película u obra de teatro o en un concierto tú sabes lo que va a pasar, o sea tienes control de la escena, de lo que vas a decir, lo que dice el de enfrente. Estás bajo control y sabes lo que va a pasar. En este formato aunque sepas que vas a andar en bicicleta nada está escrito, no hay un guion, no tienes control de nada. Para Eugenio y para mí, que somos veteranos, nos cuesta muchísimo trabajo, es todo un reto. Es salirte de tu zona de confort por completo.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo conversaron con El Comercio sobre el lanzamiento de la segunda temporada de "De viaje con los Derbez". (Captura)

Eugenio Derbez: A mí me gusta, pero me conflictúa cuando sacan un tema que siento que no deberíamos de tocar. A veces incomoda, te prendes y se te olvida que hay una cámara, entonces entras en una discusión. Hay muchos riesgos que corres cuando haces un programa como estos. A veces estás consciente de la cámara, pero piensas: “Ya he dicho tanto que una cosa más no pasa nada”, pero cuando lo ves dices: “Híjole, no debía haber hablado de esto”, pero ya salió.

-¿Qué ha significado para ti trabajar con tus hijos, con tu familia?

Eugenio Derbez: Lo estoy gozando mucho porque una de las cosas que más me molestan o duelen de mi carrera es estar lejos de mi familia. En cambio cuando hacemos “De viaje con los Derbez” estoy con todos mis hijos, mi mujer, con todos y aunque es trabajo lo gozo y me gusta. Prefiero hacerlo así que estar solo.

De izquierda a derecha: Aislinn, Alessandra, Aitana, José Eduardo (cubierto con mameluco de bioseguridad y mascarilla) y Eugenio Derbez en ruta por los parques nacionales de Estados Unidos. (Foto: Amazon Prime Video)





-¿Cómo ha sido convivir con la naturaleza?

Eugenio Derbez: A mí me encanta, pero a Ale no le gusta.

Alessandra Rosaldo: Tiene su parte hermosa, romántica, bonita, pero también la parte terriblemente incómoda y hasta de miedo. Entré a la experiencia y aunque estaba incómoda la viví. Pero esa noche cuando acampamos en Yellowstone fue increíble, aunque por otro lado estuvimos aterrados toda la noche escuchando a los lobos y sacando arañas de la tienda.

Eugenio Derbez: Había dos arañas y daba miedo encontrar más escondidas o dentro de la tienda de campaña. Para sacarlas fue un problema. Era muy incómodo. De alguna manera, entiendo esa parte, pero finalmente me gusta la aventura y a Ale no, entonces tuvimos un poco de discusión.

AISLINN DERBEZ: “ME DIO UN POCO DE MIEDO Y CULPA”

-Durante el viaje estabas enfrentando un momento difícil en tu vida (Aislinn se había separado recientemente de su pareja Mauricio Ochmann). ¿Recomendarías a otras mujeres que estén pasando momentos difíciles y que se puedan identificar contigo que viajen? ¿Cuánto bien te hizo viajar y desconectarte?

Aislinn Derbez: Me sirvió mucho porque cuando somos mamás no nos damos ese tiempo. Mau (Mauricio) y yo nos dimos cuenta en la primera temporada que eran jornadas muy pesadas de trabajo y con locaciones no aptas para bebes, y por el bienestar de Kai (su hija) decidimos que se quedara. Me dio un poco de miedo y culpa porque era la primera vez que me separaba de mi bebe para viajar. Después me di cuenta de que es bonito poder darnos esos espacios como mamás y mujeres para conectar con la naturaleza, la familia o amigos. Es super importante. Después de ese viaje dije: “Voy a hacer viajes constantemente cada vez que pueda, cada vez que le toque al papá estar con ella, y si no estoy trabajando voy a salir sin pensarlo mucho”. Creo que ese viaje me cambió la perspectiva de darme cuenta que es bien bonito darse esos espacios como mujer y como mamá.

"De viaje con los Derbez" (Amazon Prime Video)

JOSÉ EDUARDO DERBEZ: “ME GUSTA LA NATURALEZA, PERO EN UNA FOTO”

-José Eduardo, en el primer capítulo de la serie se ve un poco la incomodidad de estar en la naturaleza y salir de tu ‘zona de confort’. Como citadino, ¿cómo fue para ti esta experiencia?

José Eduardo Derbez: Hay gustos para todos. Obviamente me gusta la naturaleza, pero en un cuadro, una foto o una película. El estar ahí y que se me suba un grillo, que me pique un mosco, pasar frío, calor, no dormir a gusto, no tener un baño se me conflictúa mucho. No puedo, necesito un techo, un lugar fijo, necesito oler humo y escuchar los claxon.

VADHIR DERBEZ: “MIENTRAS ELLOS PODÍAN ESTAR JUNTOS, TUVE QUE QUEDARME EN CUATRO PAREDES”

-Se verá que no puedes hacer el viaje porque te contagias de COVID-19 y te sucede lo que nos está pasando a todo el mundo, esa frustración de no poder encontrarte con tu familia. ¿Cómo te sentiste?

Mucha gente se va a identificar con mi parte en esta temporada. Mientras ellos podían estar juntos yo tuve que quedarme en mis cuatro paredes, estresado, tratando de decirme que no pasa nada, que debo seguir sano y seguir adelante. Fue un proceso complicado y más cuando este viaje se me antojaba tanto. Tenía demasiadas ganas de poder estar con ellos y compartir, pero así nos ha tocado a todos en esta pandemia, hemos tenido que hacer sacrificios, perdernos de muchas cosas, aprender a estar solos y lo aproveché para seguir trabajando en mi música. Cada vez que hablaba con ellos por videollamada se me antojaba poder hacer las actividades juntos, pero habrá muchas sorpresas esta temporada tanto de ellos como de mi parte.

Datos

“De Viaje con los Derbez” es una serie documental de comedia de seis episodios (+1 adicional) de media hora, que sigue a una de las familias más queridas del entretenimiento en la televisión hispanohablante, mientras viajan juntos.

La segunda temporada estrenará los cuatro primeros episodios el 20 de mayo, mientras que los tres episodios restantes llegarán a las pantallas una semana después, el 27 de mayo.

La segunda temporada se estrenará el próximo 20 de mayo exclusivamente en Amazon Prime Video en Latinoamérica y más de 200 países, excepto Estados Unidos y Puerto Rico.

