La danza, una de las grandes pasiones de J-Hope, el carismático integrante de BTS, inspira “Hope on the Street”, la nueva docuserie de Prime Video en la que el astro musical muestra sus mejores pasos de baile y aprender de otros grandes del ‘street dance’.

La serie es parte del lanzamiento de “Hope on the Street Vol. 1″, el segundo álbum de estudio en solitario del cantante coreano, que estará disponible en too el mundo desde el 29 de marzo del 2024.

En América Latina, la serie estrenó su primer episodio el 28 de marzo, pero en esta nota te contamos todo para no perderte el lanzamiento del segundo capítulo.

Fecha de estreno de los episodios de “Hope on the Street”

La docuserie “Hope on the Street” está compuesta por seis episodios. El primero de ellos se estrenó el jueves 28 de marzo. Los siguientes episodios se estrenarán los jueves y viernes. Este es el calendario de estreno:

Episodio Fecha de estreno Horario Episodio 1 28 de marzo 3 AM Episodio 2 29 de marzo 3 AM Episodio 3 4 de abril 3 AM Episodio 4 5 de abril 3 AM Episodio 5 11 de abril 3 AM Episodio 6 12 de abril 3 AM

Todos los episodios se podrán ver en Prime Video. Esta plataforma tiene un costo de suscripción de 19.90 soles (moneda peruana) mensuales.

Sinopsis

“Hope on the Street” es dirigida por el realizador Park Jun Soo. Esta es la sinopsis oficial del catálogo de Prime Video: “El baile urbano según J-hope En 2024, el miembro de BTS emprende una nueva aventura y regresa a sus raíces de bailarín en su décimo segundo año de carrera. Con su antiguo instructor, el campeón de popping Boogaloo Kin, recorre las calles de Osaka, Seúl, París, Nueva York y Gwangju, y conoce a inspiradores bailarines urbanos. Acompaña a j-hope a ir tras un sueño que conecta su pasado, su presente y su futuro”.

Mira un avance:

¿Cuándo se lanza el nuevo disco de J-Hope?

La docuserie de J-Hope está vinculada a su nuevo álbum, titulado “Hope on the Street Vol. 1″. El álbum consta de seis temas, que son los siguientes:

On the street (solo version)

i wonder (with BTS’ Jungkook)

lock / unlock (with Benny Blanco and Nile Rodgers)

i don’t know (with Le Sserafim’s Huh Yunjin)

what it… (with JINBO the SuperFreak)

NEURON (with Gaeko and yoonmirae)

El álbum será lanzado el viernes 29 de marzo del 2024.