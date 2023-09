Las historias de fantasía han encontrado su lugar en el streaming. Las sagas de George R.R. Martin y J.R.R. Tolkien inspiraron series que los fans devoraron en 2022: “House of the Dragon” y “El señor de los anillos: los anillos de poder”. Pero entre la literatura de este género había una joya que esperaba por una adaptación a la altura de la imaginación de sus seguidores: “La rueda del tiempo”. Su primera temporada, a fines del 2021, dividió a la audiencia, pero eso no impidió que se convierta en uno de los títulos más vistos del catálogo de Prime Video, por lo que Amazon Studios no demoró en anunciar no solo una segunda, sino también una tercera temporada.

Los 9 capítulos que compondrán la segunda temporada se estrenarán a partir de este 1 de septiembre y presentarán a algunos de los personajes que más esperaban los fans de los libros, pero también un crecimiento de los personajes estelares. Así lo contó Rosamund Pike en una entrevista genérica realizada antes de la huelga de actores y cedida por Prime Video para su publicación en Saltar Intro de “El Comercio”:

Rosamund Pike habla de "La rueda del tiempo 2". (Fuente: Prime Video)

-¿Qué hace especial a una serie como “La rueda del tiempo”?

Nuestro elenco. Todos estamos hoy atados a esta hermosa ciudad de Praga, donde hemos estado filmando y viviendo estas aventuras creativas como quien juegan en el mejor parque recreativo del mundo. Esta monumental serie de libros, tal como la imaginó Robert Jordan, se desarrolla en un universo emocionante y estimulante. Tiene una cantidad enorme de elementos de fantasía y estos paisajes magníficos de fondo. Y dentro de ellos, si así lo deseamos, podemos agacharnos y explorar todas las cosas vitales que nos hacen humanos. Podemos seducirte con una vista épica, pero de lo que realmente estamos hablando son de las cosas centrales que nos mueven a todos: amor, pérdida, tristeza, por qué vale la pena luchar por quién eres y qué camino te está marcando el mundo. El universo entero de esta serie es un campo de pruebas para estos personajes que realmente nos importan. Yo no era fanática de la fantasía. No sabía lo que este tipo de historias le podía ofrecer a la gente. Ahora realmente lo entiendo. Es una forma en que las personas pueden leerse a sí mismas en una amplia gama de personajes y explorar lo que nos hace humanos, pero un paso más allá y en este mundo que también permite que nuestra imaginación vuele.

Rosamund Pike es Moraine Damodred en "La rueda del tiempo".

- ¿Por qué aceptaste el rol en “La rueda del tiempo”?

Creo que, en algún punto, quería escapar de la realidad. Me había retado a hacer personajes de la vida real en los últimos años. Antes de esta serie, hice de Marie Curie y también de una corresponsal de guerra llamada Marie Colvin. La idea de interpretar a alguien que estaba conectado mágicamente con la fuente de lo que alimenta el universo fue increíblemente interesante para mí. Esta serie tiene varios elementos, pero sigue siendo gente hablando, sigue siendo gente con una conexión con otras personas. Si tienen o no poderes mágicos y están unidos por vínculos que no tenemos en nuestra vida real, como el vínculo entre Moraine y su Guardián, que está sellado con un poder único y les permite comunicarse sin palabras y entender exactamente qué el otro es sentimiento, pero sigue siendo una historia de lealtad, comunicación, amor, un paso alejado de nuestro mundo, pero vinculado a él. Todos los defectos humanos, si los tienes, todavía entran a jugar en la fantasía; orgullo, lujuria, avaricia, miedo, celos, todas esas cosas que nos hacen humanos. Todos ellos también se desarrollan en este mundo. Al final no está tan lejos.





- ¿Qué tan importante es el poder femenino en la historia?

Creo que “La rueda del tiempo” se define por el empoderamiento femenino. Robert Jordan se destacó en el mundo de la fantasía por crear una gran cantidad de personajes femeninos increíblemente poderosos. Creó esta organización llamada Aes Sedai, que es como, ya sabes, como el MI-6 (el servicio de inteligencia secreto británico), si este estuviera dirigido y sus miembros fueran únicamente mujeres. En esta serie, las mujeres tienen un poder que es como la kriptonita de este mundo. Está al alcance de su mano, lo utilizan de diferentes maneras. Hay otros personajes femeninos que conocemos, que no son Aes Sedai y por lo tanto no canalizan ese poder único. Conocemos a mujeres que son guerreras, conocemos a mujeres que son filósofas, conocemos a mujeres que son reinas, conocemos a mujeres que son simplemente gobernantes maquiavélicas, conocemos a mujeres que son déspotas, etc. Él hace toda la gama de cosas que son tradicionalmente preservadas para lo masculino en la fantasía y más. En las películas de guerra, nuestros héroes de guerra en el mundo de “La rueda del tiempo” son mujeres. Sí, también tenemos hombres fantásticos. Pero creo que lo que hizo extraordinario a Robert Jordan fue la forma en que no veía el género como una barrera de entrada a ninguna facción de su mundo.

- La serie también tiene una importante diversidad en la representación de personajes.

Robert Jordan creó el mundo de “La Rueda del Tiempo” como si reinventara el planeta que conocemos. Es como si todos los continentes que conocemos se rompieran y se recompusieran. Las culturas están intactas, pero las etnias del mundo están completamente mezcladas y es posible que tengas una cultura que se sienta japonesa, pero étnicamente son un grupo de personas representativo de todas las etnias del planeta, lo mismo ocurre con, quizás, ya sabes, un cultura francesa o una cultura que te recuerde a la griega. Eso nos ha dado licencia para tener un elenco que represente el ancho del mundo y encontrar actores de todas partes. Ha sido increíblemente emocionante porque hemos podido ofrecer caras con las que la gente está familiarizada, por supuesto, pero también caras con las que la gente no está familiarizada. Creo que ha sido muy divertido decir, cuando los agentes nos preguntaban de qué etnia estamos buscando para este personaje, y poder decirles que de cualquier. Esto ha sido muy liberador y significa que cualquiera puede imaginarse a sí mismo en “La rueda del tiempo”. Ha sido simplemente maravilloso.

Daniel Henney en escena de "La rueda del tiempo".





- ¿Qué pueden esperar los fans de la segunda temporada?

Hemos traspasado los límites de las locaciones en las que filmamos. Hemos filmado en lugares en los que nunca antes se había filmado. Sabemos que vamos a ofrecer algo único. Hubo un lugar en el que filmamos, que constituye una parte sustancial del episodio ocho, donde necesitábamos que los dioses del universo se unieran de alguna manera para entregarnos este lugar de la manera que fuera perfecto, y esos dioses lo hicieron. Las estrellas se alinearon, y eso que había una especie de probabilidad de 40-60 contra nosotros, pero valió la pena. Fue una de las experiencias más míticas de mi carrera cinematográfica. Estoy muy emocionada de que la gente vea el resultado.

Josha Stradowski interpreta a Rand al'Thor, un personaje central en "La rueda del tiempo".

- ¿Y en cuanto a los personajes?

La segunda temporada ofrece villanos, enemigos intratables, inteligentes y temibles. Nos estamos alejando cada vez más de los mejores adversarios de la primera temporada, los trollocs, por mucho que sean una parte crucial del mundo de “La rueda del tiempo”. Al final del episodio uno, ves a Moraine luchando contra un desvanecimiento y sabes que lo hará sin ese poder. Al final del episodio dos, nos damos cuenta exactamente de lo que el ejército seanchan significará para nuestros personajes en la segunda temporada; cuál es su invasión de un pequeño pueblo, el dominio, los estragos que causan, la forma en que convierten en arma el único poder y las mujeres esclavas que pueden canalizar. La gente se dará cuenta de que esta es “La rueda del tiempo” yendo en una dirección mucho más oscura y peligrosa. También estoy emocionada de que conozcan a los Aiel, que son una cultura de misterio, honor y lucha increíble. Son fantásticas guerreras que, como dicen, “se casan con la lanza”. Ese es el matrimonio más importante para ellas. Una especie de matrimonio de mujeres en la guerra, que me resulta muy interesante. Estoy entusiasmada con muchas cosas, pero ver el crecimiento de nuestros personajes clave, la madurez que se desarrolla en Two Rivers Five. Todo eso es algo que me entusiasma que la gente vea.

Además… En streaming “La rueda del tiempo” estrenará el 1 de septiembre sus tres primeros episodios. Los seis capítulos restantes se irán lanzando cada viernes en Prime Video.

LA RUEDA DEL TIEMPO/ PRIME VIDEO Segunda temporada Elenco: Rosamund Pike, Daniel Henney, Josha Stradowskim Madeleine Madden, Dónal Finn, Ceara Coveney. Sinopsis: Un humilde granjero, Rand al’Thor (Josha Stradowski), se entera de que él es El Dragón Renacido—una figura histórica peligrosa destinada a salvar al mundo… o a destruirlo. Desesperados por protegerlo del Oscuro, un ejército de poderosas hechiceras deberá enfrentarse con su creciente poder y con la locura que se avecina. La Rueda del Tiempo gira, y la Batalla Final está cerca. Aunque Rand pensó haber destruido al Oscuro, la maldad no se ha ido del mundo. En la temporada dos, nuevas y muy viejas amenazas buscan a los jóvenes amigos de Dos Ríos, ahora esparcidos por el mundo. La mujer que los encontró y los guio ahora se encuentra sin poder para ayudarlos, así que deben encontrar otras fuentes de fortaleza. En los unos a otros, o en ellos mismos. En la Luz… o en la Oscuridad. Títulos similares: The Witcher, The Sandman, Sombra y hueso.