“Quería contar una historia en la que no esté exaltada la figura del capo con sus excesos y violencias, que no haya una especie de fascinación con una ‘narcopornografía’. Hacía falta una serie que hiciera lo contrario, donde no se vieran a esos personajes realmente, pero se vieran las olas que causaban, a ese país secuestrado, a las víctimas”, explicó García Barcha en comunicación con El Comercio.

CONVERSAMOS CON EL ELENCO DE "NOTICIA DE UN SECUESTRO" Conversamos con el elenco de "Noticia de un secuestro". (Fuente: Saltar Intro)

Para convertir la detallada crónica de ‘Gabo’ en una miniserie de seis episodios, se propuso una nueva estructura y se tomaron algunas licencias narrativas, pero también se decidió apostar por un elenco colombiano, una elección que habría satisfecho más a García Márquez que la anunciada adaptación ‘hollywoodense’ del libro que se planeó hacer en 2019.

"Noticia de un secuestro" se desarrolla en la década del 90 en Colombia. / Prime Video

Cristina Umaña y Majida Issa son las actrices que asumen los roles de Maruja Pachón y Diana Turbay, dos de las cuatro mujeres secuestradas a principios de los 90 por “Los extraditables”, un grupo criminal que buscaba presionar mediante la violencia al entonces presidente colombiano César Gaviria para frenar un tratado que facilitaba la extradición a los Estados Unidos de narcotraficantes como Pablo Escobar, cabecilla de este grupo.

"Noticia de un secuestro" relata el secuestro de Diana Turbay, Maruja Pachón, Marina Montoya y Beatriz Villamizar en Colombia a manos de los llamados 'Extraditables". / Prime Video

Ambas artistas, que recuerdan con claridad lo vivido en su país en aquella época, coinciden en que el proceso para crear sus personajes resultó desgastante emocionalmente, pero también sanador. “Hicimos catarsis de una emoción que no sabíamos que estaba tan dentro de nosotros y que, al meternos en esta historia, surgió y ayudó bastante a poder contar lo que pasó”, explica Umaña. Otro factor que resultó importante en el set para ambas actrices fue la empatía con el dolor de las víctimas. “El lado humano sigue teniendo el poder más importante de todo. A veces vemos cifras en los noticieros de nuestros países y nos acostumbramos a escuchar que hay muertos, secuestrados, desaparecidos y asesinados, por eso me conmovía mucho ver en la reacción del equipo de rodaje que no es así, que somos muchos a los que sí nos importa y que nos duelen nuestros muertos”, afirmó Issa.

Escena de "Noticia de un secuestro" muestra a los personajes de Alberto Villamizar y el presidente César Gaviria. / Prime Video

A este elenco colombiano se sumó un director chileno: Andrés Wood, una elección hecha con propósito por Rodrigo García Barcha. Y es que el cineasta sureño tiene mucha experiencia contando historias dentro de contextos sociales y políticos muy marcados en la historia de su país, pero lo hace siempre partiendo de un relato personal. Y hay una frase que le gusta repetir al hijo de ‘Gabo’: “No hay mejor forma de contar algo universal que a través de algo muy personal”.

NOTICIA DE UN SECUESTRO- PRIME VIDEO Sinopsis: Inspirada en hechos reales y en el libro de Gabriel García Márquez del mismo nombre. La trama sigue el calvario de un pequeño grupo de personas, quienes fueron secuestradas en la década de los 90 por narcotraficantes colombianos: Diana Turbay (Majida Issa), Maruja Pachón (Cristina Umaña), Marina Montoya, (Carmenza Gómez) y Beatriz Villamizar (Julieth Restrepo). Director: Andrés Wood. Productor: Rodrigo García Barcha.

Además… Lanzamiento "Noticia de un secuestro" estará disponible en Prime Video desde el 12 de agosto.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM: