Esta semana Prime Video anunció la llegada de “Yo soy Betty, la fea” a su plataforma. Asimismo, aterriza en el mismo catálogo y en la misma fecha, la película peruana “Busco novia”, basada en el recordado blog de Renato Cisneros y protagonizada por César Ritter.

Si eres de los que le gusta estar en casa y pasar el fin de semana acompañado de una película o serie, te dejamos una lista de títulos que pueden gustarte.

SERIES



- “Yo soy Betty, la fea” - (Disponible solo en Colombia y a partir del 29 de noviembre en toda Latinoamérica) La “telenovela más exitosa de la historia de la televisión colombiana”, protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello.





-”La periferia: conexión al futuro”

En un futuro donde la tecnología ha alterado la sociedad, una mujer ambiciosa llamada Flynne se encuentra condenada a manos del destino. Mientras trata de unir las piezas de su familia rota, descubre una conexión secreta con una realidad alternativa y su propio futuro oscuro.

Protagonistas: Chloë Grace Moretz y Gary Carr.





- ”A grito herido”

Serie de TV colombiana. Cinco amigas de diferentes edades y estados civiles se unen para hacer lo que mejor saben, cantar con todo el corazón.





-”Selección Argentina, la serie - Camino a Qatar”

La Selección Argentina se prepara para el mundial y abre las puertas a su trastienda. Las Eliminatorias, la Copa América, la Finalissima y la preparación rumbo a Qatar, como nunca se vio hasta ahora.

PELÍCULAS



-”After ever happy”

Mientras Hardin se queda en Londres después de la boda de su madre y se hunde cada vez más en su oscuridad, Tessa regresa a Seattle y sufre una tragedia. Si quieren que su amor sobreviva, necesitaran trabajar primero en ellos mismos. Pero ¿serán compatibles para volver a estar juntos? Protagonizada por Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford y Louise Lombard.





-”Along with the Gods: The Two Worlds”

En esta epopeya de fantasía llena de acción, un bombero es llevado al más allá por tres guardianes, donde solo después de pasar siete pruebas y demostrar que vivió una vida noble, podrá reencarnarse. Reparto: HA Jung-woo , CHA Tae-hyun , JU Ji-hoon.





-”Along With The Gods: The Last 49 Days”

Mientras el alma fallecida Su-hong y sus tres guardianes del más allá se enfrentan a las pruebas restantes para obtener su reencarnación, los guardianes se enfrentan cara a cara con la verdad enterrada de su trágico tiempo en la tierra.





-”Busco novia”

La historia de un hombre de treinta soltero que pugna por encontrar novia y convertirse en un gran periodista. Contrario a lo que le gustaría escribir, es obligado a crear un blog sobre el amor, descubriendo con horror y con agrado, que la gran mayoría de personas ha experimentado sus mismas dudas y tribulaciones. Reparto: César Ritter, Magdyel Ugaz.





-“The People We Hate At The Wedding”

En esta comedia hilarantemente irreverente, los disfuncionales hermanos norteamericanos Alice (Kristen Bell) y Paul (Ben Platt) junto con su siempre optimista madre (Allison Janney) son invitados a la boda británica de su media hermana Eloise (Cynthia Addai-Robinson) y es una oportunidad para reencontrarse siendo, más o menos, adultos y aprender a amarse como antes.





SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM