La carrera de la tercera edición de “Drag Race España” llega a su final en ATRESplayer PREMIUM. Tras una exitosa tercera temporada, este domingo 25 de junio se conocerá quién se corona como la nueva superestrella drag española, pero las finalistas todavía tienen un complicado reto por delante para hacerse con el cetro.





Las competidoras

Hornella Góngora, Kelly Roller, Pitita y Vania Vainilla han llegado hasta la gran final del programa y han superado a sus compañeras, pero no está todo dicho en la carrera de “Drag Race España” y este domingo se enfrentan a su reto más complicado para hacerse con los 30.000 euros de premio.

El jurado

Supremme de Luxe, Ana Locking, Javier Ambrossi y Javier Calvo, conforman el jurado del ““Drag Race España”.

Ana Locking, jurado del "Drag Race España".

El más exitoso

La tercera edición de “Drag Race España” ha sido la que más éxito ha cosechado en ATRESplayer PREMIUM hasta el momento, tanto en número de reproducciones como en repercusión internacional. Tal es el éxito del formato en la plataforma de streaming que ya se trabaja en la versión ‘All Stars’ del programa, siendo la primera franquicia fuera de EEUU que la produce.

Javier Ambrossi, jurado de "Drag Race España".

Javier Calvo, jurado de "Drag Race España".

El casting de la tercera edición de “Drag Race España” ya ha marcado un nuevo hito en la historia del programa. Su éxito y el seguimiento del formato han logrado que, de nuevo, se esté trabajando ya en una tercera temporada de la gira “Gran Hotel de las Reinas” con las concursantes del programa.

Sobre la final

Las reinas de “Drag Race España” no saben quién ha ganado la tercera edición y lo descubrirán en directo este mismo domingo. Su reacción se grabará y se emitirá el domingo 2 de julio en el especial ‘La Coronación’ a las 20:00 horas en ATRESplayer PREMIUM, donde se descubrirán muchos secretos de la final.

Como ya viene siendo tradición, numerosos locales de España abren sus puertas a “Drag Race España” con las viewing parties, donde los seguidores del formato se reúnen para ver en familia el programa y así compartir en comunidad sus sensaciones sobre la nueva edición.

Supremme de Luxe, la figura central de Drag Race España.

Mecánica del concurso

“Drag Race España” sigue buscando a la mejor superestrella drag española a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las concursantes tendrán que superar las distintas pruebas propuestas por el equipo para no ser eliminadas y conseguir así coronarse como la ganadora. Las reinas se enfrentan a sesiones de fotos, bailes, retos artísticos o actuaciones musicales para demostrar que son las mejores en su campo. Cada semana habrá mini retos y maxi retos que pondrán a prueba todas sus capacidades. El final de cada entrega siempre consiste en una gran pasarela en la que las participantes muestran sus mejores ‘looks’ según la categoría semanal.





Capítulo 10 - Fiebre - La final

Las finalistas tendrán la oportunidad de revisar su trayectoria en el programa en el podcast de Supremme De Luxe. Para demostrar que son merecedoras de la corona, tendrán que escribir sus propios versos y preparar una coreografía para el videoclip del icónico tema de Supremme ‘Fiebre’. En la pasarela final habrá un reencuentro muy especial. ¿Qué reina se convertirá en la tercera ganadora de Drag Race España?

‘Sí lo digo’, con Samantha Ballentines

‘Sí lo digo’ ha sido el complemento perfecto para seguir la tercera temporada de ‘Drag Race España’. Presentado por Samantha Ballentines, concursante de la segunda edición, y acompañada por sus compañeras de anteriores temporadas, ha ido analizando cada gala con su particular gracia.

El próximo lunes a las 20:00 se emitirá en Atresplayer el último episodio de la temporada de ‘Sí lo digo’, que contará con las finalistas del programa para hablar sobre la última entrega de la edición.

“Drag Race”, un fenómeno internacional único

Con 15 temporadas a sus espaldas y varias ediciones especiales, ‘RuPaul’s Drag Race’, la versión original, es un fenómeno que va más allá de la televisión. Se ha convertido en un acontecimiento con miles de seguidores por todo el mundo y que ha lanzado al estrellato a decenas de artistas.

El programa ha sido adaptado con mucho éxito en países como Chile, Tailandia, Reino Unido, Canadá, Holanda, Francia, Italia, Australia o Bélgica. Arrasa en audiencia y en redes sociales allá por donde pasa. El formato original cuenta con más de 150 millones de visualizaciones en YouTube y tiene más de 3,5 millones de seguidores en Instagram.

‘Drag Race’ ya tiene 26 premios Emmy en su estantería, entre otros galardones. Además de haber premiado en varias ocasiones a su presentador, RuPaul, el formato ha logrado ser premiado en la principal categoría de Mejor Programa Reality y de Competición en dos ocasiones.

Jurado del 'Drag Race España'.

“Drag Race España” está producido por Atresmedia Televisión y World of Wonder en colaboración con Buendía Estudios. Fenton Bailey, Randy Barbato, RuPaul Charles y Tom Campbell son los productores ejecutivos de World of Wonder. Passion Distribuition distribuye el programa a nivel global.

DATO

“Drag Race España” está disponible en España de forma exclusiva en ATRESplayer PREMIUM y subtitulado en WOW Presents Plus.





