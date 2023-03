A un día del estreno en Netflix de la segunda temporada de “Soy Georgina”, su protagonista Georgina Rodríguez se presentó en el programa “El Hormiguero” y durante una extensa charla con Pablo Motos, habló no solo de este próximo estreno sino de parte de su vida personal al lado de Cristiano Ronaldo.

Un poco tímida al principio, la influencer argentina destacó que al público le va a encantar la segunda temporada de su reality en Netflix pues conocerán detalles no vistos hasta el momento de ella y el futbolista portugués.

Georgina dejó saber también que le encantan los niños y que si bien no es fácil criar a cinco menores, el hecho de ser muy organizada le ayuda a lidiar con todo lo que su educación implica.

“Me encantan mis hijos todo el día”, dijo. En otro momento de la entrevista, la también modelo dijo “Me siento super orgullosa de la educación que les estoy dando”.

Centrada en sus respuestas, Georgina reveló también cómo hace para que sus hijos valoren todas las comodidades que tienen. " Cristiano y yo venimos de familias muy humildes, entonces nosotros valoramos cada oportunidad porque sabemos el valor que tienen... entonces nosotros siempre inculcamos a nuestros hijos que hay que valorar las cosas, que hay que agradecer.

La pérdida de su bebé

En la charla con Motos, Georgina también habla de lo difícil que fue tanto para ella como para Cristiano, perder a su hijo recién nacido, un tema que se tocará en la segunda temporada del reality.

“No hay explicación, me ha traído mucha oscuridad pero también mucho amor y esta temporada haberla hecho me ha servido de mucho. Elegí de directora a una mujer con la que me identifiqué y me he sentido super feliz y rodeada de las personas que me han acompañado en este trayecto de la pérdida de mi bebé.

Recordemos que en abril de 2022, la modelo dio a luz a los gemelos Ángel y Bella Esmeralda, pero solo la niña sobrevivió al parto.

Sobre “Soy Georgina 2″

“‘Soy Georgina’ revela todos los aspectos de su vida, desde los más públicos y conocidos hasta los más íntimos. Viviremos con ella su día a día, su maternidad, su relación, sus viajes, sus fiestas... Conoceremos quién es Georgina Rodríguez en realidad”, nos dice la sinopsis del reality que llega a Netflix este 24 de marzo.

Estrenada el 27 de enero del 2022, “Soy Georgina” se mantuvo en el Top 10 global de TV (de habla no inglesa) durante tres semanas. El reality alcanzó el Top 10 de TV en 62 países como: Alemania, Egipto, España, México, Perú, entre otros.

DATOS La edición del miércoles de "El Hormiguero" con Georgina Rodríguez como invitada, fue lo más visto de Antena 3 con 2.866.000 espectadores. Puedes ver el programa a través del servicio de streaming AtresPlayer Premium Internacional.





