El Papa Francisco tuvo un encuentro con 10 jóvenes de diferentes nacionalidades y creencias con los que discutió sobre temas tan diversos como el aborto, el machismo y la pederastia en la iglesia. El diálogo quedó registrado en “Amén. Francisco responde”, un especial que ya se puede ver en streaming y que tuvo entre uno de sus momentos más llamativos la conversación del líder religioso con Juan Cuatrecasas, ciudadano español que denunció haber sido víctima de abusos en un colegio del Opus Dei.

En “Amén. Francisco responde”, el Papa estaba respondiendo preguntas sobre su postura frente a las mujeres que abortan, Cuatrecasas argumentó ante el sumo pontífice que consideraba “hipócrita” la visión de algunas personas de la iglesia sobre temas como el derecho a la vida.

“Se habla mucho del derecho a la vida, que hay que proteger las vidas, pero luego cuando hay un caso de pederastia en la iglesia, muchas personas dentro rechazan a las víctimas o se ponen del lado del perpetrador y allí la vida pasa a un segundo plano”, dijo Cuatrecasas.

El joven luego contó que asistió a Gaztelueta, un colegio del Opus Dei en Bilbao.

“Allí en los cursos del 2008 y 2009, cuando tenía entre 11 y 12 años sufrí abusos sexuales por parte de un numerario”, reveló el joven, quien explicó que la sentencia de su abusador no fue la adecuada. En la audiencia provincial, fueron 11 años de condena, pero finalmente redujeron la pena a 2 años, lo que permitió que el condenado no vaya a cárcel y continúe enseñando.

Escenas de "Amén. Francisco Responde"

Cuatrecasas contó que, en su momento, su padre se puso en contacto con el Papa Francisco mediante una carta y que recibió una respuesta en la que pedía que se comuniquen con la Congregación para la doctrina de la fe.

Escenas de "Amén. Francisco Responde"

Escenas de "Amén. Francisco Responde"

“Cuando recibimos la carta, al año siguiente, el colegio donde todo ocurrió recibió otra carta, diciendo que se iban archivar las investigaciones y que había reponer el buen nombre del profesor”, contó el joven, quien le preguntó al Papa por qué se tomó esta decisión y qué solución le podría dar ahora que ya tiene una sentencia firme contra su abusador.

“Estos casos de abusos contra menores no perciben en la iglesia. Y si por los años prescriben, yo levanto la prescripción automáticamente. Yo no quiero que esto prescriba nunca. Es un drama el del abuso de menores, en todos lados, no solo en la iglesia, pero en la iglesia es más escandaloso porque donde tienes que cuidar a la gente, la destruyes. Hay hombres y mujeres que destruyen”, respondió el Papa, quien agradeció “la valentía” de Cuatrecasas para denunciar el caso.

“Me duele lo que me cuentas, una sentencia fofa, que parece que tiene consistencia pero no la tiene. Si ahora hay una sentencia firme, yo quisiera saber cuál es para hacer revisar el caso”, dijo el líder religioso.

“Amén. Francisco responde” se puede ver en América Latina por la plataforma Star+. En España está disponible a través de Disney+. La producción se estrenó el 5 de abril y fue filmada en Roma, Italia.