LOS ASESINOS DE LA LUNA/CINES

Sinopsis: “A principios del siglo XX, el petróleo trajo una fortuna a la Nación Osage, que se convirtió de la noche a la mañana en uno de los pueblos más ricos del mundo. La riqueza de estos nativos americanos atrajo de inmediato a los intrusos blancos, quienes manipularon, extorsionaron y robaron todo el dinero de los Osage que pudieron antes de recurrir al asesinato. Basada en una historia real y contada a través del improbable romance de Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) y Mollie Kyle (Lily Gladstone), ‘Killers of the Flower Moon’ es una épica saga criminal occidental, donde el amor real se cruza con una traición indescriptible. También protagonizada por Robert De Niro y Jesse Plemons, ‘Killers of the Flower Moon’ está dirigida por el ganador del Premio de la Academia Martin Scorsese a partir de un guión de Eric Roth y Martin Scorsese, basado en el libro más vendido de David Grann.

Elenco: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone