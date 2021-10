Conforme a los criterios de Saber más

A menos de dos meses del estreno de “Spider-Man No Way Home”, la revelación de nuevas imágenes del superhéroe arácnido por parte de la revista británica Empire ha hecho enloquecer a los fans del universo Marvel en redes sociales. Esta locura, viene cargada de expectativa y rumores por doquier desde que en agosto pasado se mostrara en un primer tráiler la presencia del Doctor Octopus, Electro y al Duende Verde.

Esto dio pie a que tomase fuerza lo que se viene comentando desde hace meses, que Tobey Maguire y Andrew Garfield también serían parte de este tercera parte de la trilogía dado el multiverso en el que se desenvuelve “Spider-Man No Way Home”.

Un nuevo vistazo al héroe arácnido

La revista de cine británica Empire ha revelado este 22 de octubre las portadas de su próximo número, las cuales salen a la venta el 28 de octubre. En la primera se ve a Spider-Man con un traje completamente nuevo y detrás de él, a algunos de los villanos que le harán la vida imposible en la nueva película.

Portada de la revista Empire en su edición de octubre con Spider-Man: No Way Home como protagonista. Foto: Empire

Mientras que en la segunda, especialmente elaborada para suscriptores de la revista, tenemos a Spider-Man ilustrado por el artista gráfico Murugiah en un tono totalmente psicodélico y con nuevos malos haciéndoles sombra. ¿Sandman, Hombre de Arena? ¿Son ustedes?

Spider-Man en la portada de la revista Empire, en su versión hecha solo para suscriptores. Foto: Empire

El nuevo tráiler de Spider-Man: No Way Home es una de las películas de superhéroes que más expectativa viene despertando entre los fans. Como prueba de ello, podemos decir que este primer avance batió el récord de visualización de todas las cintas del Universo Cinematográfico de Marvel, incluyendo “Avengers: Endgame” (135 millones de visitas) al alcanzar más de 355 millones de visualizaciones en menos de 24 horas, según datos de Deadline.

Este nueva edición de Empire contiene también datos exclusivos sobre lo que vendrá en la esperada tercera cinta y entrevistas a Tom Holland, Zendaya y Benedict Cumberbatch , así como con el director Jon Watts , el jefe de Marvel Kevin Feige y la productora Amy Pascal.

La última de Tom Holland

En entrevista con Entertainment Weekly, Tom Holland ha dicho que Spider-Man: No Way Home marca la “conclusión” de su trilogía, la cual empezó en Homecoming en 2017.

“Todos estábamos tratando [ No Way Home ] como el final de una franquicia, digamos”, agrega. “Creo que si tuviéramos la suerte de sumergirnos nuevamente en estos personajes, verías una versión muy diferente. Ya no sería la trilogía de Homecoming . Le daríamos algo de tiempo e intentaríamos construir algo diferente y cambiar el tono películas. Si eso sucede o no, no lo sé. Pero definitivamente estábamos tratando a [ No Way Home ] como si estuviera llegando a su fin, y se sintió así “, dijo.

Spider-Man: No Way Home llega a los cines el 17 de diciembre y recién ahí los rumores habrán cesado del todo. Mientras tanto, sigamos disfrutando con esta expectativa que aunque nos enloquece también apasiona.

