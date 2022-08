La muerte de Olivia Newton-John ha pegado fuerte en la industria musical. Hollywood no ha sido ajeno a la pérdida de la actriz y cantante y a través de las voces de varios actores y actrices, han dedicado algunas palabras a la recordada “Sandy”.

John Travolta, su compañero en el eterno musical “Grease” (1978), fue de los primeros en despedir a su compañera de reparto: “Mi querida Olivia, hiciste nuestras vidas mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos más allá en la carretera y estaremos juntos de nuevo. Tuyo, desde el primer momento en que te vi y para siempre”, escribió.

Tras la muerte de Olivia, el director de “Grease”, Randal Kleiser, envió un comunicado al diario “The Hollywood Reporter” en el que aseguró estar “desconsolado” y recordó sus 40 años de amistad.

”Era única y amable. Durante más de cuatro décadas de amistad ella no exudó nada más que amor por todo el mundo que conoció. Olivia era exactamente tal y como te la imaginabas. La echaré de menos por siempre”, añadió.

Viola Davis, Antonio Banderas, George Takei, Mia Farrow y James Gunn fueron algunos de los nombres del espectáculo que se sumaron a las condolencias.

Flores y fotos en la estrella de Olivia Newton-John en el Paseo de la Fama de Hollywood en Hollywood, California, el 8 de agosto de 2022. / ROBYN BECK

La eterna “Sandy”

Olivia murió a los 73 años en su casa del sur de California, informó su marido, John Easterling, en sus redes sociales. ”Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama”, indicó el esposo, quien pidió que “en vez de flores” los interesados envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer.

Nacida en el Reino Unido pero criada en Australia, Newton-John (Cambridge, 1948) desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos de la talla de “If Not for You”, “Let Me Be There” y “Have You Never Been Mellow”, aunque su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical “Grease”, un clásico del cine de los años 70.

Olivia Newton-John y John Travolta durante el rodaje de "Grease".





La estrella fue diagnosticada con cáncer de mama en 1992 y consiguió mantener el tumor en remisión hasta 2017, cuando los médicos encontraron que se había extendido a otras partes de su cuerpo y tuvo que cancelar una gira recién anunciada.Hasta entonces, Newton-John se había mantenido activa con varias apariciones y espectáculos como una residencia de conciertos en Las Vegas que se prolongó desde 2014 y 2015.

Olivia en streaming

A lo largo de su carrera, Olivia se inclinó más hacia la música pero fue parte de algunas películas que puedes volver en streaming. Entre estas, figuran:

Grease (1978) Prime Video y Paramount Plus



Sin lugar a dudas, “Grease” (1978) la adaptación cinematográfica del musical de Broadway, catapultó la carrera de Olivia. “Hacerlo fue divertido”, dijo en una entrevista de Forbes en 2018. “Es increíble que (el filme) siga resonando (...). Uno dice ‘Sandy y Danny’ y la gente sabe al instante de lo que uno habla”.

“Grease” fue el musical más taquillero durante tres décadas, y Newton-John y Travolta mantuvieron una estrecha relación después del rodaje.

Xanadú (1980) BINGE y Foxtel Now (Australia)



Catalogada en el género de fantasía musical, “Xanadu” fue la cuarta película de Olivia Newton-John después del boom de “Grease”. En el filme, la actriz interpretó a Kira, una musa que puede tener la clave de la felicidad de un artista en apuros que vive en Los Ángeles (interpretado por Michael Beck).

The Very Excellent Mr Dundee (2020) Tubi (EE.UU.) y Apple+ (pago)



Comedia australiana dirigida por Dean Murphy y protagonizada por Paul Hogan, Chevy Chase, John Cleese y Kerry Armstrong. Esta fue la última ficción de la que formó parte Olivia Newton-John, quien además se interpreta a sí misma.

Australia despide a Olivia

Australia amaneció de luto este martes tras la muerte de Olivia Newton-John y recordó su legado en la investigación y el tratamiento del cáncer, una enfermedad que la aquejó durante unos treinta años.

”Olivia Newton-John era una estrella. Un resplandor brillante y alegre en nuestras vidas. Desde el momento en que la vimos, fue una presencia cálida y duradera y su voz se convirtió en una parte importante de la banda sonora de Australia”, dijo en Twitter el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y agregó que “por encima de todo, era una persona maravillosa y generosa”.

Olivia creó la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer e impulsó diversas iniciativas en Australia para luchar contra esta enfermedad, que se le fue diagnosticada en 1992. Desde entonces buscó que “todo el mundo tuviera acceso a los cuidados que tuvo para ayudarla a superar el cáncer que padecía”, según aseguró la especialista del Centro de Investigación y Bienestar del Cáncer Olivia Newton-John, Debbie Shield.

