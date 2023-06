“Transformers: El despertar de las bestias” se estrena en los cines de América Latina este 8 de junio pero ya se pueden leer las primeras críticas internacionales de la cinta.

Dirigida por Steven Caple Jr. y protagonizada por Anthony Ramos y Dominique Fishback, la película tiene como gran atracción su rodaje en Cusco y otros departamentos peruanos como Ica y San Martín.

Sobre la película

“Transfomers: The Rise of the Beasts” comenzó a escribirse en marzo de 2019 a manera de secuela de la taquillera “Bumblebee”.

El rodaje de “El despertar de las bestias” arrancó en junio del 2021 en Los Ángeles, California. Entre agosto y octubre el equipo se trasladó al Perú, donde se filmaron escenas en ciudades muy turísticas como Cusco, Ica (Nazca) y San Martín (Tarapoto). Las últimas tomas de la cinta se filmaron el 20 de octubre en Brooklyn y Montreal.

Cusco aparece en el tráiler oficial de “Transformers: Rise of the Beasts”. (Foto: Captura)

La trama de “Tranformers 7″ está ambientada en los años 90, cuando la lucha entre los Autobots y Decepticons se ve expandida por la adición de los Maximals y Terrocons. La película permitirá adentrarnos en el pasado de Optimus Prime y las circunstancias que lo llevaron a convertirse en el líder que conocemos.

Las primeras críticas

Las primeras impresiones de “Transfomers: The Rise of the Beasts” son variadas. Transcribimos algunas, a continuación:

Algunas son positivas:

“Varios personajes clave de “Rise of the Beasts” terminan enfrentándose a la muerte, lo que convierte a la película en una fábula de lealtad y sacrificio. No digo que este sea Rutger Hauer que muere bajo la lluvia en ‘Blade Runner’, pero sigue siendo la rara película de ‘Transformers’ que convierte a sus personajes de heavy metal en figuras de emoción. Las batallas son espectáculos de choque de bobinas y engranajes rotos, escenificados como si Optimus, Scourge y el resto fueran caballeros o gladiadores. El uso de Wu-Tang, Biggie y, en un momento estratégico, ‘Mama Said Knock You Out’ de LL Cool J te hace preguntarte cómo estas películas se las arreglaron sin hip-hop. Hay una grandilocuencia incorporada en el material, pero que se diga que las películas de ‘Transformers’ se han transformado. Ya no son el tipo de diversión que tienes que odiar...”: (Variety)

“La película se beneficia enormemente de sus locaciones, incluida la ciudad de Nueva York (y Montreal reemplazando a la misma) y especialmente Perú, incluida la hermosa ciudad histórica de Cusco y las ruinas de Machu Picchu... Seamos realistas, ver a esos Transformers transformarse nunca pasa de moda. Estas figuras de acción de Hasbro y sus encarnaciones en pantalla son capaces de convertir incluso al adulto más maduro y hastiado en un niño asombrado que solo quiere tirarse al suelo y jugar con ellos”: (The Hollywood Reporter)

Otras críticas son duras con la cinta:

“Inerte e incapaz de aprovechar sus mejores características, incluido un carismático Anthony Ramos y un elenco de voces increíblemente estelar (como Michelle Yeoh y Pete Davidson), ‘Transformers: Rise of the Beasts’ está lejos de ser el puntapié inicial del verano en los cines. Las ambiciones de la película ascienden a las mismas alturas que tu hermano pequeño golpeando sus juguetes juntos”: (Inverse)

“Todo tiene un vago final parcial, como si el director Steve Caple Jr y el cerebro de cinco personas responsables del guión confiaran en la familiaridad de la audiencia con la forma de una película para llenar los vacíos que han dejado”: (The Guardian)

Afiche oficial de Transformers: rise of the Beasts.