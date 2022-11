La relación que Selena Gomez y el cantante Justin Bieber tuvieron, entre rupturas y reconciliaciones, entre los años 2011 y 2018, es una de las más mediáticas de la historia del pop. Por más que cada uno hizo su vida por separado, siempre terminan siendo vinculados; es por ello que no extraña que “My Mind & Me”, el reciente y muy comentado documental de la actriz de “Only Murders in the Building”, el tema de la pareja vuelva a ser mencionado.

Poco antes del estreno del documental dirigido por Alek Keshishian, ambos nombres volvieron a ocupar titulares en conjunto, pues Hailey Bieber, esposa del canadiense, participó de un podcast en el que se refirió a Selena Gómez y los ataques que sufrió por parte de las ‘believers’ cuando hizo pública su relación con Justin y cuando decidieron casarse en septiembre del 2018. Tras ello, ambas posaron juntas en la Gala del Museo de la Academia, que se realizó el sábado 15 de octubre.

“No es un gran problema. Ni siquiera es algo que deberíamos comentar”, dijo Selena Gomez en una entrevista posterior con “Vulture”, en un gesto con el que quería mostrar que para ella el tema Justin Bieber ya estaba completamente superado.

En el documental “My Mind & Me”, que fue filmado entre el 2016 y el 2020, sin embargo, vemos que Selena Gomez recién estaba curándose de esa herida. Estas son todas las menciones a Justin Bieber que se hacen en la producción:

El dueto no lanzado



En las primeras escenas del documental vemos a Selena Gómez en 2016 ensayando para la gira de “Revival”. Luego de terminar de cantar “Who Says” en la prueba de sonido, vemos a la artista con su equipo llorando diciendo que no tiene idea de lo que está haciendo y que su cabeza solo le recuerda lo mal que lo ha hecho. La artista explica que está preocupada porque no quiere decepcionar a John Janick, el empresario discográfico que la firmó tras verla en Disney. Luego menciona que este la ha llamado por “una canción con Justin”. Aquí no mencionan más detalles, pero se deduce que puede hacer referencia a “Strong”, el dueto que la pareja grabó en 2015 y que se filtró, pero luego fue borrado del internet.

Selena Gomez hace la mención para manifestar sus inseguridades respecto a cómo es percibida de manera independiente. “Me llamó por la canción y yo solo me pregunto cuándo voy a ser suficiente solo por mí. Cuando seré buena solo por mí, sin necesitar que me asocien a alguien más”, llora Gomez.

"Lose You to Love Me"



Ya más avanzado el documental, Selena Gómez también se explaya en detalle sobre esta canción lanzada en 2020 como parte del disco “Rare”. La artista explica cómo escribió el tema “Lose You To Love Me” (”Perderte para poder amarme”) con Justin Tranter y Julia Michaels en solo 45 minutos porque estaba “lista” para contarle al mundo que “estaba triste”.

“La canción es sobre saber que has perdido cada parte de quién eras tú para luego volver a descubrirte”, narra la cantante. “Todo fue muy público”, dice luego en referencia al romance con su colega canadiense. “Me sentía cazada por una relación pasada de la que nadie me dejaba salir, pero luego simplemente pasó y ya no tenía más miedo”, dice Gomez sobre la canción que está inspirada en su ruptura con Justin Bieber, aunque la estrella destaca que es un tema que abarca muchas más cosas que “el final de una relación”.

Lo mejor que le pudo pasar: terminar con Justin Bieber



Tras esta reflexión, Selena Gómez continúa y lanza una frase que ya ha ganado varios titulares, por ser la más contundente sobre su era con Bieber. “Siento que tuve que pasar por la peor ruptura de corazón jamás vista para luego simplemente olvidar todo en un abrir y cerrar de ojos, fue realmente confuso pero siento que era algo que me tenía que pasar y finalmente fue lo mejor que me pasó”, dice una sonriente Selena, que luego vuelve a repertir su afirmación ante el pedido de su interlocutor.

Acoso de 'paparazzis'



Si bien esas son todas las menciones puntuales que hace Selena Gomez de su relación con el cantante, al que en realidad nunca menciona directamente con nombre y apellido, en el documental aparecen varias toma del asedio que sufre la estrella por parte de la prensa.

No faltan las tomas de los ‘paparazzi’ haciéndole preguntas indiscretas sobre su vida romántica y, tras la cancelación del tour “Revival”, por ejemplo preguntándole si había caído en el abuso de drogas a causa de su ruptura con Justin Bieber.

“Selena Gomez: My Mind & Me” está disponible en Apple TV+. Puedes acceder a dos meses de prueba gratis utilizando el código de Selena Gomez. El costo normal de suscripción a la plataforma es de $6.99 mensuales.