“My Mind & Me”, el documental que Selena Gómez estrenó el 4 de noviembre en Apple TV+, se ha convertido en uno de los estrenos en streaming más comentados de este mes. La crudeza con la que la artista de 30 años habla de lo difícil que es la vida de una famosa, así como la apertura con la que muestra su lucha diaria con sus problemas de salud mental (ansiedad y una depresión después de enfrentar la enfermedad de lupus que la llevó a pensar en el suicidio), hacen de este título, uno muy recomendable. En esta nota te contamos cómo puedes verlo de manera gratuita y legal.

El documental de Selena Gómez tiene una duración de 1 hora y 35 minutos y cuenta con la dirección de Alek Keshishian, un cineasta con experiencia en el mundo de las celebridades. Uno de sus trabajos más conocidos es “Truth or Dare” (1991), que seguía a la reina del pop Madonna. “Selena Gómez: My Mind & Me” empezó a filmarse en 2016 y muestra las emociones y proyectos de la cantante desde la era “Revival” hasta el éxito de “Lose You To Love Me” en la era “Rare”.

El documental es un estreno exclusivo para la plataforma Apple TV+, que hasta marzo del 2022 se estimaba tenía un aproximado de 25 millones de suscriptores. Como parte del lanzamiento de este título, uno de los más mediáticos que han presentado este año, el servicio lanzó una promoción para poder verlo de manera gratuita a manera de una forma de mostrar su contenido y atractivos.

¿Cómo ver gratis el documental de Selena Gomez?

Desde el 4 de noviembre hasta el 2 de diciembre, los usuarios nuevos, así como los que ya hayan tenido Apple TV+ pero se hayan suscrito (y cumplan con una serie de requisitos especificados en su web oficial, podrán usar el código de Selena Gomez y acceder a dos meses de prueba gratis.

El código de la cantante es el siguiente: apple.co/selenagift

Esta promoción también está disponible en América Latina, donde también funciona el código publicado por Selena Gomez en sus redes sociales oficiales:

Promoción de Apple Tv+.

¿Qué otros contenidos tiene Apple TV+?

Estos son los planes regulares que ofrece Apple TV+ en la región:

1. Por la compra un dispositivo Apple:

Obtén 3 meses de Apple TV+ con la compra de un dispositivo Apple y canjea la oferta en un plazo de 90 días.

2. Prueba gratis de 7 días:

La suscripción mensual es de $6.99 después del periodo de prueba de 7 días. También puedes compartir Apple TV+ con tu familia.

3. Apple One:

Opción que te permite acceder a Apple TV+ con otros servicios como Apple Music, Apple Arcade y Cloud. El plan individual cuesta S/44.90 al mes (12.95 dólares) y el plan familiar $16.95 al mes.

Además del documental de Selena Gómez, otros títulos destacados en Apple TV+ son:

Ted Lasso

Dickinson

Mr. Corman

Severance

Finch

Luck

Billie Eilish: The World’s A Little Blurry