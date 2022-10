Una de las relaciones públicas que más ha llamado la atención es la de Justin Bieber con Hailey, pues a los fanáticos les encanta ver el enfrentamiento entre la esposa del cantante y la ex pareja del mismo, Selena Gomez, pero lo que no saben es que detrás de cámaras hay un alto nivel de respeto entre ambas mujeres.

MIRA AQUÍ: Quiénes son los jugadores que más han ganado el Balón de Oro

Durante mucho tiempo hubo confusión entre el público con respecto a la cronología de cuándo Justin y Selena terminaron oficialmente las cosas, y cuándo él y Hailey volvieron a estar juntos en la primavera de 2018.

“Todo es respeto. Todo es amor. También es por eso que siento que, bueno, si todos de nuestro lado saben lo que sucedió y estamos bien y podemos alejarnos de eso con claridad y respeto, ¡entonces está bien! Eso me trajo mucha paz. Sabemos lo que pasó. Es lo que es. Nunca podrás corregir todas las narrativas”, dijo Hailey en el podcast Call Her Daddy.

Antes de la reconciliación de Justin y Hailey, Justin y Selena fueron vistos en público en numerosas ocasiones entre octubre de 2017 y marzo de 2018. Sin embargo, en su entrevista, Hailey insistió en que Justin y Selena no estaban en una relación durante ese tiempo. Más bien, dijo, estaban “cerrando la puerta” a su relación de “ida y vuelta”.

Asimismo, Hailey también explicó que ella nunca se conectó con Justin en ningún momento cuando él estaba románticamente con Selena (o cualquier otra persona, para el caso). Desafortunadamente, los fanáticos de ‘Jelena’ han tergiversado públicamente una narrativa diferente a lo largo de los años, lo que ha llevado a una gran intimidación y acoso en línea de Hailey, según Hollywood Life.

“Creo que todos están tratando de crear esta separación, aunque claramente no siempre hay separación. No tengo expectativas. Nunca esperaría que alguien hiciera eso por mí. Ella no me debe nada. Ninguno de nosotros le debe nada a nadie excepto respeto. La respeto mucho. Creo que simplemente no hay expectativas. Si eso era algo que ella sentía que era necesario, entonces sería increíble. Pero la respeto. No hay drama, personalmente”, admitió Hailey Bieber.