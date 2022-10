′La reina del sur 3′ con Kate del Castillo: cuándo se estrena, horario y cómo verla

La tercera temporada de ‘La reina del sur’ se estrenará este martes 18 de octubre y Kate del Castillo reveló sentirse muy feliz de volver interpretar a Teresa Mendoza, su personaje que le ha brindado grandes éxitos en “todos los sentidos”.

Asimismo, la producción de Telemundo arribó al Perú para grabar algunos capítulos de la serie de basada en la novela homónima del autor español Arturo Pérez-Reverte, que, en esta ocasión, su trama se desarrolla en varios países de Latinoamérica.

¿CÓMO VER LA TERCERA TEMPORADA DE “LA REINA DEL SUR″?

La tercera temporada de ‘La reina del sur’ podrá ser visto a través del canal de Telemundo y por su App oficial desde el martes 18 de octubre.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA “LA REINA DEL SUR 3″?

Telemundo modificó el horario de estreno de la tercera temporada de ‘La reina del sur’ y lo adelantó una hora antes de lo previsto. A continuación el horario de estreno según el país:

Estados Unidos 9:00 p. m. hora del Este

México 8:00 p.m.

Puerto Rico 9:00 p. m.

Panamá 8:00 p. m.

Colombia 8:00 p. m.

Venezuela 9:00 p. m.

Ecuador 8:00 p. m.

Perú 8:00 p. m.

Bolivia 9:00 p. m.

Uruguay 10:00 p. m.

Paraguay 10:00 p. m.

Brasil 10:00 p. m.

Chile 9:00 p. m.

Argentina 10:00 p. m.

España 03:00 a. m. del miércoles 19 de octubre

KATE DEL CASTILO SE PRONUNCIÓ SOBRE “LA REINA DEL SUR 3″

La hija de Eric del Castillo, a través de una entrevista con un medio internacional, indicó que no creía que habría una segunda o tercera temporada porque solo es un libro en el que basaron la serie; sin embargo, explicó que el éxito de la primera los llevó a realizar la segunda y tercera temporada.

Asimismo, Kate confirmó sobre los capítulos que habrá en la serie. “Lo sé. Son 60 episodios cada episodio es mejor que el otro. Estaba como ‘Dios mío, cada uno [episodio] es como una película’. Es por ello que estoy muy emocionada”, dijo de manera efusiva.

Además, reveló que en esta tercera temporada, el narcotráfico será un tema poco tocado porque prefirieron un thriller político sin dejar de lado la acción. De este modo, la mexicana dejó en claro que a lo largo de la tercera temporada se podrán conocer varios paisajes de América Latina.

“Fuimos a cinco países diferentes. Si no eres latinoamericano, tú conocerás cómo está hecha América Latina. Y si tú eres latinoamericano, te sentirás orgulloso porque mostraremos lo magnífico que tiene Latinoamérica”, mencionó Kate.

“Fuimos a Bolivia, Perú, Argentina, México y Colombia”, explicó Kate del Castillo afirmando que la serie se desarrolló en lugares hermosos de dichos países.

¿QUÉ DIJO KATE DEL CASTILLO SOBRE LAS GRABACIONES EN PERÚ?

Tras grabar en Lima y Cusco, Kate del Castillo no dudo en dar elogios a los peruanos, su comida y, por supuesto, su maravilla del mundo. “La gente en Perú es divina, nos recibieron con mucho amor y tienen la mejor comida que he probado en mi vida. Nunca pensé que mi trabajo me llevaría a un lugar tan hermoso como Machu Picchu”, dijo.