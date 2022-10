Gracias a sus elaboradas coreografías en TikTok, Kunno se ha convertido en uno de los jóvenes más famosos de la actualidad, llegando a cruzar las fronteras y a estar presente en los mejores eventos alrededor del mundo.

El éxito del influencer ha trascendido de tal manera, que el popular juego Fortnite incluyó en su plataforma un baile que él mismo hizo famoso a través de sus redes sociales. “Los sueños sí se cumplen”, fue el mensaje que dejó el mexicano ante la novedad del videojuego.

El sábado 15 de octubre, mediante su cuenta de TikTok, que acumula más de 27 millones de seguidores, Kunno publicó un vídeo donde muestra su paso realizado por un personaje del videojuego mientras él lo replica.

@.kunno Un año de trabajar en esto y pensar que NUNCA se haría realidad… Y AQUÍ ESTÁ EL RESULTADO 😭🫶🏼🔥✨ mi primer trend de baile que hice aquí en TikTok ya lo pueden encontrar en @Fortnite Official ♬ sonido original - Kunno

“Tengo un nudo en la garganta le marqué a mi mamá cuando recibí esta noticia. Hace un año se comunicaron con mi equipo y nos llegó un correo electrónico de la mismísima corporación de Fortnite, cuando nosotros vimos esto siempre pensamos que era una broma. Recuerdo que yo le platicaba a varios amigos y a varias personas y se burlaban de mí”, comentó Kunno.

Según recoge el diario Milenio, el primer vídeo en TikTok de Kunno fue publicado en marzo de 2020, y conforme pasaba el tiempo, fue recibiendo críticas por lo que hacía. Dos años y medio después de aquel momento, ese primer baile es parte de uno de los juegos más populares del mundo.

“Aquel niño de TikTok del que tanto se han burlado, al que tanto le han tirado ahora está en Fortnite. Esto lo estoy haciendo con el simple fin de que por más ‘no’ que tengas en tu vida, por más gente que te diga que no lo vas a lograr y que tus sueños no se van a cumplir, aquí estoy yo diciéndote que no les hagas caso”, concluyó.