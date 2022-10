¿Qué le molesta a María Antonieta de las Nieves sobre la ‘Chilindrina Huachana’ de Perú?

Desde México, la actriz María Antonieta de las Nieves recordada por su papel en “El Chavo del 8″ se mostró muy molesta frente a los medios de comunicación mexicanos por las actuaciones de la ‘Chilindrina Huachana’ interpretado por el peruano Alex Brandon.

Acompañada por Édgar Vivar, quien interpretaba al Señor Barriga, la actriz también se refirió a otras imitaciones de la hija de Don Ramón en Perú y de esta forma la actriz tuvo duros calificativos contra el peruano y arremetió.

¿QUÉ DIJO MARÍA ANTONIETA DE LAS NIEVES SOBRE LAS IMITACIONES DE LA “CHILINDRINA” EN PERÚ?

María Antonieta de las Nieves, junto a Edgar Vivar, ‘el señor Barriga’, comenzó diciendo sobre sus imitaciones que hacen en Perú: “Qué cosa más fea, imagínate que una chilindrina en Perú, con cerveza en la mano y haciendo un baile difícil de creer, casi casi diría yo erótico. Además, es un chico que no es chico, sino una chica que se cree la chilindrina, está fatal”.

La actriz indicó que está indignada porque en el Perú son varias las personas que la imitan, incluso personas “de color negra”. María Antonieta se mostró molesta y aseguró que ya registró todos sus personajes legalmente.

“Además, hicieron un concurso donde aparecieron seis chilindrinas blancas, incluyendo una negra, no tengo nada contra los negros. Lo que tengo en contra es que me estén imitando con una chilindrina con la portada de mis fotografías y yo precisamente ayer me fui a registrar todos mis personajes que me cuestan mucho dinero, trabajo, esfuerzo, y 50 años de tener una imagen limpia para que estén haciendo este tipo de cosas”, mencionó.

¿MARÍA ANTONIETA DE LAS NIEVES PONDRÁ UNA DEMANDA CONTRA SUS IMITADORES EN PERÚ?

Al ser consultada si pondrá una demanda contra ‘La Chilindrina Huachana’ y demás imitadores, María Antonieta de las Nieves comunicó que, de hacerlo, sería una pérdida de tiempo porque es un proceso largo que debe seguir en el Perú.

“Para demandar tiene uno que dejar todo lo que está haciendo, ir hasta Perú y entablar una demanda que no sé cuántos meses dure. No, mijita, ojalá tengan la decencia de quitarlo”, indicó.

¿CUÁNTO COBRA LA “CHILINDRINA HUACHANA” POR SHOW?

Debido a la demanda que tiene este personaje, son muchas las discotecas y negocios que desean contar con sus servicios. De este modo, mientras pasaban los días y ganaba más popularidad en redes sociales el monto que cobra fue subiendo.

De acuerdo con un medio local, el joven quien interpreta a la ‘Chilindrina huachana’ tiene varias presentaciones aseguradas y por cada uno de estos estaría cobrando 500 soles por hora aproximadamente. Por otro lado, el costo se elevaría si es que lo quieres en provincia, ya que se tendría que cubrir gastos como hotel, pasajes de avión o bus, comida y demás cosas. Tener en cuenta que por la gran demanda, se debe separar el show con anticipación.