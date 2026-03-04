En las últimas horas, Selena Gomez se convirtió en tendencia mundial luego de que sus seguidores notaran un detalle distinto en su perfil de Instagram: un círculo amarillo que rodea su foto. La razón sería que la artista probó una nueva función llamada “Amigos secretos”, una herramienta que ya está generando conversación en redes. Pero, ¿qué es exactamente esta función y cómo funciona? Aquí te lo explicamos.

¿Qué es “Secret Friends” y por qué no todos pudieron verlo?

A diferencia de la lista tradicional de “Close Friends” (Mejores amigos), identificada con el círculo verde, el anillo amarillo apareció solo en el perfil de Selena.

Sin embargo, lo más curioso fue que no todos los seguidores fueron incluidos automáticamente. Algunos usuarios confirmaron que permanecían únicamente en la lista convencional de “Close Friends”.

(Foto: Instagram Selena Gomez)

Otros, incluso sin seguir previamente a la cantante, pudieron acceder a “Secret Friends” simplemente dándole follow. Intentar hacer “unfollow” y luego volver a seguir no garantizaba volver a entrar a la lista exclusiva.

De acuerdo con diversos portales especializados, no se trataría de una función pública ni activable por cualquier usuario, sino de una herramienta exclusiva habilitada específicamente para la artista.

Hasta el momento, Instagram no ha emitido un comunicado oficial explicando la dinámica.

El mensaje en la historia: “Si quieren más secretos, hagan clic aquí”

En su historia, Selena recibió a quienes lograron entrar a “Secret Friends” con un mensaje directo: “Hola chicos, bienvenidos a mi lista de amigos secretos, si quieren más secretos, hagan clic aquí”.

El objetivo parecía claro: redirigir tráfico a un nuevo proyecto vinculado a su entorno cercano.

¿Será un adelanto de una futura herramienta?

La aparición de “Secret Friends” abre varias posibilidades:

Que se trate de una función en fase experimental.

Que sea una herramienta personalizada creada para campañas específicas.

Que Instagram esté probando nuevas formas de segmentar audiencias o que simplemente haya sido una activación estratégica de marketing.

Lo cierto es que la jugada funcionó: miles de usuarios hablaron del círculo amarillo, generando conversación orgánica y curiosidad masiva.

Por ahora, “Secret Friends” parece seguir siendo un privilegio exclusivo. Y aunque muchos esperan que la función se haga pública, todo apunta a que fue una jugada perfectamente calculada para mantener a Selena (y al nuevo proyecto de Benny Blanco) en el centro de la conversación digital.