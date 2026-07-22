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Resumen

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Cada vez más realizadores piensan sus historias para una pantalla que cabe en la mano y esta tendencia del nuevo cine ya tiene espacios propios. (Foto: 9:16 FEST)
Cada vez más realizadores piensan sus historias para una pantalla que cabe en la mano y esta tendencia del nuevo cine ya tiene espacios propios. (Foto: 9:16 FEST)
Por Leslie A. Galván

Durante años, el formato vertical estuvo asociado a la inmediatez de un video grabado con el celular y a la lógica de deslizar el dedo sobre la pantalla. Hoy ese mismo espacio se ha convertido en un terreno para experimentar la cinematografía. Basta recorrer plataformas como TikTok o Instagram para encontrar historias como un debate sobre distancias sociales en “¿De qué cole eres?”, de la productora peruana Cápsulas, hasta el cortometraje de la lucha de un artista callejero en “No hay sueños imposibles”, del argentino Alvaro Dama. Ambas películas cortas se concibieron para verse desde las redes sociales.

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