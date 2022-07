“Al fondo hay sitio” estrenó el 22 de junio del 2022 su novena temporada tras seis años de haberse despedido de la televisión. Aunque en su regreso el programa cuenta con varios rostros nuevos, el público todavía tiene muy presente a algunas de las figuras originales que no son parte de la entrega actual de la historia. Entre ellas: Isabela Picasso Maldini, el personaje a cargo de Karina Calmet, que, aunque no aparece en pantalla, es contantemente mencionado.

En el primer capítulo de la temporada 9 de “Al fondo hay sitio” se descubre que Francesca Maldini, enloquecida por el dolor de perder a su hija, ha decido adoptar como si fueran de su familia a todos los miembros de la familia Gonzales. En un momento de la historia, la ‘madame’ toma la decisión de darles parte de las acciones de su empresa, lo que motiva que su otra hija, Rafaella (Bárbara Cayo), enfrente a su madre y le recuerde cómo se ha alejado de su familia desde el desenlace de Isabela en la temporada 8. Pero, ¿qué pasó con el personaje?

La muerte de Isabela

La memoria es frágil y son seis años los que han pasado desde la emisión del capítulo final de la octava temporada de “Al fondo hay sitio”, por lo que bien vale la pena recordar lo ocurrido en la vida de los Maldini Picasso.

En el episodio 1583 de la serie, el que estaba llamado a cerrar la historia de “Al fondo hay sitio”, Carmen Llanos, personaje a cargo de Teddy Guzmán, decide cobrar venganza por la muerte de su hija, Claudia Llanos (Úrsula Boza), la villana que quedó en el recuerdo como la ‘Mirada de tiburón’.

En la séptima temporada, Francesca asesinó a Claudia para evitar seguir siendo víctima de sus chantajes y amenazas. Por ello, en la siguiente temporada, su madre y su hermano, que descubrimos es Leonardo (Marco Zunino), la pareja de Isabela, aparecen para cobrar revancha.

“Ojo por Ojo, hija por hija”, se le oye decir a la madre de Claudia Llanos antes de dispararle a Isabella en el final de la temporada 8 de “AFHS”.

Después de ello, somos testigos del entierro de los restos de Isabela y el dolor de los Maldini y los Gonzales.

El gran final

El último episodio de la octava temporada de la serie “Al fondo hay sitio” terminó con la demolición de la icónica casa de Los Gonzales a pedido de Miguel Ignacio De Las Casas (Sergio Galliani). Al no tener un hogar, Los Gonzales se mudan a un asentamiento humano y aún mantienen su unión familiar, pese a las adversidades. Mientras que Francesca Maldini se queda sola en su mansión de Las Lomas.

En medio de su soledad, la matriarca de Los Maldini le pide a Peter (Adolfo Chuiman) que ubique a Los Gonzales para que los invite a vivir con ella en su mansión y así encontrar el calor familiar que tanto anhela. Es así que en el último capítulo de “Al fondo hay sitio” se muestra cómo ‘Los Gonzales’ regresan a Las Lomas para vivir en la mansión de Francesca Maldini, hogar donde siempre fueron rechazados.

¿Qué hace ahora Karina Calmet?

Si bien en ese capítulo final, se da a entender que a vivir con Isabela llegan no solo los principales miembros de Los Gonzales, sino también Reina Pachas (Tatiana Astengo) y sus hijos (Areliz Benel y Joaquín Escobar), muchos de estos personajes no han retomado sus roles en el retorno de “AFHS”. Entre ellos, Karina Calmet, que aunque se especuló con un giro en el guion para ‘revivir’ a su personaje, finalmente no está de vuelta.

¿Qué hace actualmente la actriz?

En marzo del 2018, la actriz anunció en su cuenta de Twitter su decisión de dejar de actuar. ¿La razón? Sentir que se le estereotipaba en las ficciones peruanas:

Al tener el prototipo de mujer blanca, en Perú he tenido papeles limitados a mujeres frívolas en novelas.

La semana pasada, con tristeza acepto, me he despedido ya de la carrera de actuación en Perú.

Mi vida y mi fortaleza la dedicaré a servir 😊 https://t.co/499QMIHWzV — KarinaCalmetOficial (@karinaCalmet) March 26, 2018

Como se recuerda, en el último año de rodaje de “Al fondo hay sitio”, Karina Calmet protagonizó discusiones públicas con algunos compañeros de reparto de la serie por temas políticos. Entre ellos, Mónica Sánchez.

Hace mucho lamenté la salud mental de Karina Calmet, hoy siento alivio por que finalmente se muestra tal cual es.

Hace mucho lamenté la salud mental de Karina Calmet, hoy siento alivio por que finalmente se muestra tal cual es.

Avisados están.

Tras el final de la serie, Calmet contó que por estas razones sus colegas le aplicaron la ‘ley del hielo’ durante las grabaciones de la serie.

Actualmente, Karina Calmet se muestra muy activa en redes sociales. Recientemente, ingresó a TikTok, donde a pesar de su manifestación de no volver a actuar, decidió hacerle un guio a su personaje de Isabela Picasso con una parodia sobre cómo esta hubiera reaccionado a la pandemia de COVID-19.

A saber En streaming Los nuevo capítulo de la temporada 9 de "Al fondo hay sitio" se pueden ver en la plataforma América TV Go por un precio de S/ 9.90 al mes. También se pueden seguir en la cuenta de YouTube del canal peruano.