Desde el 25 de agosto está disponible en Star+ los dos primeros episodios de “Mike”, la serie biográfica no autorizada de Tyson, el polémico boxeador estadounidense. Protagonizada por Trevante Rhodes y Russell Hornsby, la ficción cuenta con la participación especial de artistas como Harvey Keitel, Laura Harrier y Li Eubanks.

Creada y escrita por Steven Rogers, el mismo de “Yo soy Tonya” y la showrunner Karin Gist, productora ejecutiva de “Our Kind of People”, “Mike” explora los tumultuosos altibajos de la carrera del boxeador y de su vida personal: de ser un adorado atleta internacional a ser criticado y viceversa. Sin perder el foco en Mike Tyson, la serie también examina el racismo y clasismo en Estados Unidos, la fama y el poder de los medios, la misoginia, la división de la riqueza, la promesa del sueño americano y, en última instancia, el papel del público en la historia de Mike, nos indica la sinopsis.





Tyson contra “Mike”

Semanas atrás, Mike Tyson apuntó contra la serie acusando a los productores de ‘robar’ su historia y de ser racistas. “No dejen que ‘Hulu’ les engañe. No apoyo su historia sobre mi vida. No estamos en 1822. Estamos en 2022. Robaron mi historia y no me pagaron”, escribió recientemente Tyson en Instagram. Y concluyó su mensaje sugiriendo que los directivos de ‘Hulu’ le dedican un trato racista y solo le ven como una persona a explotar.

Anteriormente, Tyson había publicado una foto junto al británico Dan White, presidente de la UFC, acompañada por un texto en el que aseguraba que ‘Hulu’ ofreció “millones” al empresario para que promoviera esta serie, algo que este rechazó.

“‘Hulu’ intentó de forma desesperada pagar millones a mi hermano Dana White sin ofrecerme un dólar para que promoviera su versión esclavista de mi historia. Él la rechazó porque honra la amistad y trata a las personas con dignidad”, escribió.

Además, el exboxeador dijo en su cuenta de Twitter que “rodarán cabezas”, al referirse al “robo” que, considera, ha sufrido.





Ficción y realidad

Como serie biográfica, “Mike” incluye a una lista grande de personajes que existieron en la vida real del boxeador. Estos, por ejemplo, son:

Trevante Rhodes (Mike Tyson)

Trevante es un actor estadounidense reconocido por su papel de Chiron en la película ganadora del Premio de la Academia “Moonlight”. Además de la actuación, destacó en su juventud, como velocista de pista y campo, ganando una medalla de oro en el Campeonato Panamericano Junior de Atletismo en 2009.

Mike Tyson es levantado en el aire con el cinturón del campeonato después de derrotar al campeón de peso pesado del WBC, Frank Bruno, de Gran Bretaña, el 16 de marzo de 1996. / MIKE NELSON

Russel Hornsby (Don King)

Hornsby es un actor estadounidense de cine, teatro y televisión. En “Mike” da vida a Don King, el promotor de boxeo reconocido por su estrambótico peinado pero también por las acusaciones de explotación contra varios boxeadores que pesan sobre él.

Don King (C) sostiene el cinturón de campeonato de peso pesado WBC de Frank Bruno mientras Bruno y Mike Tyson posan durante una conferencia de prensa en el MGM Grand Hotel en Las Vegas el 27 de febrero de 1995. / JOHN GURZINSKI

Harvey Keitel (Cus D’Amato)

Keitel, el reconocido actor de cine nominado al Oscar, ha destacado en infinidad de películas como The Piano, Pulp Fiction, El irlandés, entre otras. En “Mike”, interpreta a Cus D’Amato, el mánager y entrenador de boxeo estadounidense que impulsó as carreras de famosos boxeadores de la talla de Floyd Patterson, José Torres, Vinnie Ferguson y Mike Tyson.





Johnny Alexander (Evander Holyfield)

Alexander encarna nada menos que a Evander Holyfield, el campeón de boxea al que Tyson le comió una parte de su oreja el 28 de junio de 1997 durante un combate entre ambos por el título pesado en Las Vegas.

Esta sucia acción por parte de Tyson le valió la pérdida de la licencia como boxeador y fue multado con 3 millones de dólares.

Johnny Alexander como Evander Holyfield en una escena de "Mike".

