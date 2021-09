Conforme a los criterios de Saber más

En una realidad como la actual, la llegada de una nueva plataforma de streaming a nuestras vidas ya suena familiar. Lo novedoso ya no radica en el número de empresas ligadas al rubro sino en la calidad del contenido y lo amigable de su entorno y es bajo estos parámetros con los que recibimos el lanzamiento de Star+ a Latinoamérica y al Perú.

Anunciada anticipadamente como una plataforma complementaria de Disney+, Star+, “la hermana adulta”, como le llaman algunos, se lanza al público con la etiqueta de ser el único servicio de streaming con deporte en vivo. Además, se presenta como el espacio oficial de todas las temporadas de los icónicos The Simpsons, su serie bandera, y la catapulta de series latinoamericanas producidas en Brasil, Argentina y México, por nombrar solo a algunos países. Y la promesa de los estrenos exclusivos no se queda atrás, por supuesto.

“Creo que Star+ tiene una propuesta muy diferencial y única a partir de combinar un abanico tan amplio de deportes a través de ESPN como un contenido de entretenimiento general con muchísima exclusividad local e internacional a la altura de un servicio de primer nivel... estamos felices de que esté diversificándose la oferta y haya más opciones para el consumidor para que este mercado del streaming siga creciendo en la región, porque ahí es donde nosotros jugamos un rol. Estamos muy contentos”, declaró para Saltar Intro Natalia Scalia, una de las cabezas de la Compañía Walt Disney en América Latina.

Pero una vez frente a nuestros ojos ¿qué de positivo y negativo encontramos en Star+?

Lo Positivo

La primera impresión que nos dio Star+ es la de una plataforma amigable ya que tiene un diseño muy parecido al de HBO Max y Netflix. En ese sentido, navegar no se hace complicado. Si hablamos de la web, la búsqueda de contenido resulta inmediata. Y las pestañas que nos indican los géneros, lo visto recientemente, lo más premiado como lo exclusivo del servicio son de agradecerse.

Así, encontrarse por separado a las favoritas de Star+, a los destacados en vivo, las comedias animadas, las producciones exclusivas, los próximos partidos con fecha incluida, las aclamadas por la crítica, las series para maratonear, las películas protagonizadas por mujeres, las clásicas del videoclub y aquellos clásicos de siempre, vaya que sirven como guía para no perdernos entre tanto contenido.

La experiencia desde el teléfono celular es similar. Hay una incomodidad pero esta es propia del formato del dispositivo móvil y es algo que también vemos en HBO Max, Prime Video y otras plataformas.

En cuanto al contenido en sí creemos que es bastante variado y de calidad que van desde las populares The Walking Dead, American Horror Story, Modern Family, hasta The Simpsons y comedias similares como Family Guy y Futurama. Pasando por las oscarizadas Nomadland, Jojo Rabit, Judy, Titanic, entre otras.

En cuanto a las sección de deportes, un plus de esta plataforma como ya lo hemos dicho antes, tiene tantas ramificaciones que además de la Champions League, la Bundesliga o la Serie A, representantes absolutas del fútbol, nos ofrece otros deportes que van desde el tenis, beisbol, boxeo hasta el fútbol americano.





En cuanto a cuestiones técnicas, se agradece también el bendito botón de adelantar y atrasar diez segundos. Parece una tontería pero es muy útil y no todas las plataformas lo tienen. Asimismo, el menú de subtítulos es amplio. Puedes elegir el tamaño de fuente, color etc. Muy similar a lo que nos ofrece Disney+, Prime Video y Netflix y que echamos de menos en HBO Max y AtresPlayer Premium.

A continuación soltamos algunos títulos que puedes encontrar en la pestaña PELÍCULAS y quizás son de tu interés, además de los que ves en el siguiente gráfico.

Logan, El hijo de la novia, Duro de matar, El planeta de los simios, Birdman,Pearl Harbor, La forma del agua, Los excéntricos Tenenbaums, El diablo viste a la moda, Glass, La profecía, Coyote Ugly, El sexto sentido, Nueve reinas, entre otras. Y clásicos como: Alien, The Omen (1976) Cleopatra (1963), The seven year itch (1955).

En cuestión de SERIES, tenemos: 24, Desperate Housewives, Buffy, la cazavampiros, The X Files, Lost, entre otras.

Y como EXCLUSIVAS, están: Impuros, Only Murders in the Building, Big Sky, A techaer, Helstrom, Doll Face, entre otras.

Lo Negativo

Podemos empezar diciendo que lo negativo tiene que ver con cuestiones técnicas. Intentamos vincular Star+ a nuestro smart TV varias veces pero no tuvimos éxito. Desconocemos las causas del error y estamos a la espera de que se solucione lo antes posible.

Otro aspecto desfavorable de la novel plataforma es que nos apareció el siguiente cuadrito cuando intentamos darle un vistazo a “Judy”, la cinta de 2019 protagonizada por Renée Zellweger. Aún no sabemos si ocurre lo mismo con otros programas.

Un detalle que cabe mencionar es que los tan anunciados programas latinoamericanos producidos en México, Brasil y Argentina no aparecen al menos en la pestaña de estrenos próximos. Si es que no supimos o leímos de ellas en otros medios, no sabríamos de qué va y cuándo se estrenan.

Con los “Los años maravillosos”, una nueva versión basada en el éxito noventero protagonizado por Fred Savage ocurre lo mismo. Brilla por su ausencia en la plataforma y eso que es un producto exclusivo de Star+. ¿Y el contenido LGTBQ? No lo hallamos por ningún lado. Y si está, pues está bien escondido y difícil de encontrar.

Para terminar, un detalle no menos importante que recomendamos incluir es que al escribir el nombre de un país en el buscador nos aparezca la lista de producciones originarias del lugar, algo así como lo que encontramos en Netflix.

Por otro lado, el tema de los precios y las dudas respecto al acceso a la plataforma han salido a flote una vez lanzado el servicio. “Que por qué no hay prueba gratis”, “que si debo cancelar el anual de Disney+ por haber comprado el COMBO+” y ese tipo de dudas.

La mesa está servida, tú eliges.

DATOS

Star+ será complementario pero independiente del servicio Disney+ en esta región. El servicio promete ser el hogar del estreno exclusivo de series de televisión y películas de entretenimiento general de los estudios de contenido de The Walt Disney Company, incluidos Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, Star Original Productions, National Geographic Original Productions y más, así como el servicio de streaming de deportes en vivo de ESPN, la marca más respetada y reconocida para los fanáticos del deporte en la región.

PRECIOS

STAR+

PRECIO FINAL MENSUAL: S/37.90

PRECIO FINAL ANUAL: S/379.90

DISNEY+

PRECIO FINAL MENSUAL: S/25.90

COMBO+

PRECIO FINAL MENSUAL: S/44.90





