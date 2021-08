Conforme a los criterios de Saber más

La escalofriante cifra de 10 asesinatos de mujeres al día en México no es solo un dato en los registros policiales o judiciales, sino también objeto de interés para la ficción. En ese sentido, la próxima aparición de la serie “No fue mi culpa” de la cadena Star+, cumple su objetivo de concientizar sobre un flagelo que por momentos parece sin control, el de feminicidios.

En 10 capítulos de 45 minutos de duración, esta producción presenta situaciones inspiradas en la vida real. Desde anfitrionas que salieron a celebrar con su novio y nunca más volvieron a casa, hasta mujeres que terminaron asesinadas dentro del hogar por el padre de sus hijos.

¿Pero puede una propuesta que desde su concepción se presenta como cruda y difícil, capturar la atención del público en general? Para Paulina Gaitán (Tabasco, 1992), los televidentes latinoamericanos no solo buscan humor y diversión al contratar un servicio de streaming.

“Como mujer, a mí sí me hacen falta este tipo de series y este tipo de historias. Y como actriz me hacen falta personajes que me permiten llegar al público y revolver un poco esas cabecitas, y que la gente se replantee lo que estamos haciendo mal”, señaló durante una conferencia de prensa a la que accedió en exclusiva para el Perú Saltar Intro del Diario El Comercio.

Paulina Gaitán en "Narcos". (Foto: Netflix)

Aunque su juventud es evidente (29 años), Gaitán tiene una hoja de vida laboral sumamente interesante. Entre sus papeles más recordados destacan, sin duda, el de ‘Tata’, la esposa del capo colombiano Pablo Escobar en “Narcos”, multipremiada y exitosa serie de Netflix.

Gaitán confía en que, si el guion de esta nueva serie de Star+ fue capaz de capturar la atención de los actores con facilidad, también hará lo propio el producto final con los televidentes. “Es tan interesante lo que está sucediendo que la gente se va a quedar clavada como cuando leímos los guiones. Por eso aceptamos el proyecto, porque es una historia completamente distinta y real”.

Escena de "No fue mi culpa". (Foto: Star+)

En “No fue mi culpa”, Paulina Gaitán interpreta a Mariana, una mujer que tras la desaparición de su hermana Lili (Giovanna Utrilla), ve trastocada por completo su vida. Entonces las manifestaciones públicas, las visitas a la comisaría y la confección de carteles de reclamo hacia las autoridades, serán su día a día. Aunque felizmente ella no está sola.

UNA SERIE NO SOLO PARA MUJERES

Sería un error pensar que esta propuesta está enfocada exclusivamente en el público femenino. Así lo piensa el experimentado Damián Alcázar (Michoacán, 1953). En “No fue mi culpa” el actor interpreta a Pedro, un hombre que daría su vida por conocer dónde están sus dos hijas desaparecidas.

Con algo más de “experiencia” buscando personas, Pedro se cruza con Mariana. Ambos comparten su experiencia y su desazón hacia las autoridades de su país, que por desidia por falta de recursos no puede garantizar que en cada caso denunciado se logre justicia y se castigue a los culpables.

“La ficción sirve para divertir, pero principalmente para emocionar a la gente. Ya el teatro lo hacía desde hace muchísimo tiempo. Una cosa interesante siempre será atractiva dependiendo de cómo la cuentes. Sé que puede ser muy duro este tema, pero creo que cualquier tema se puede trabajar bien con las herramientas que te da la ficción”, señaló a Saltar Intro de El Comercio.

Damián Alcázar. (Foto: Elías Alfageme)

Sobre Perú, Alcázar recuerda con cariño su papel protagónico en “Magallanes”, el thriller urbano que dirigió Salvador del Solar en 2015. “Claro que leí la novela”, responde cuando le consultan si tuvo la oportunidad de leer la obra de Alonso Cueto en la que se inspiró dicha película, en la que también tiene rol protagónico Magaly Solier.

Tanto a Alcázar como a Gaitán, y a una serie de actores como Giovanna Utrilla, Sofía Flores, Esmeralda Pimentel, Yatzini Aparicio y más, podrás verlos en alguno de los diez capítulos de “No fue mi culpa”, una serie sobre feminicidios que bien podrían conmover al público en cualquier parte de Latinoamérica. Su fecha de estreno es el 17 de septiembre en Star+.

Damián Alcázar. (Foto: Star+)

